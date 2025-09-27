Tausende in Berlin gegen Gazakrieg auf der Straße

Unter einem Großaufgebot der Polizei haben in Berlin am Samstag zwei pro-palästinensische Demonstrationen begonnen. Zu einer von der Linkspartei initiierten Demonstration auf dem Platz vor dem Roten Rathaus kamen Polizeiangaben zufolge rund 20.000 Menschen. Diese sei bis zum Nachmittag „weitgehend störungsfrei“ verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin.

Bei einem kleineren Aufzug im Stadtteil Kreuzberg seien „verbotene Ausrufe und Zeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen festgestellt worden“, teilte die Polizei mit. Eine dritte, voraussichtlich deutlich größere Kundgebung war für den späten Nachmittag im Tiergarten geplant.

Zu den Protesten aufgerufen hat ein Bündnis von etwa 50 Gruppen, darunter propalästinensische Gruppen, Medico International, Amnesty International und die Partei Die Linke. Gefordert wird unter anderem ein sofortiger Stopp deutscher Waffenexporte an Israel, Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza sowie EU-Sanktionen gegen Israel. Die Polizei hat nach eigenen Angaben im ganzen Stadtgebiet etwa 1.800 Beamte im Einsatz.

Israelische Regierung weist Kritik zurück

Die Veranstalter werfen Israel einen Genozid an den Palästinensern vor, was die israelische Regierung strikt zurückweist. Auslöser des Gazakriegs war der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Die israelische Regierung reagierte mit großflächigen Bombardements und einer Bodenoffensive.

Internationale Organisationen und die Vereinten Nationen haben für Teile des Gazastreifens eine Hungersnot erklärt und immer wieder direkt Israels Abriegelung des Gebiets für den Mangel an Nahrung verantwortlich gemacht. Israels Regierung sagt dagegen, es würden ausreichend Lebensmittel in den Gazastreifen gebracht und wirft der Hamas vor, humanitäre Hilfe abzugreifen.

Die Kundgebung am Großen Stern im Tiergarten soll um 17:00 Uhr beginnen und sich bis in den Abend ziehen. Der jüdische Musiker Michael Barenboim soll dort auftreten, ebenso wie die Hiphopper K.I.Z. und Pashanim.

Die Veranstalter haben 30.000 Teilnehmer angemeldet, rechnen aber mit noch mehr Menschen. Die bisher größte Gaza-Demonstration in Berlin zählte nach ihren Angaben 50.000 Menschen. (dpa/afp/red)