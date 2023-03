Heute Nacht: Uhren werden auf Sommerzeit vorgestellt

Tjeerd Bakker, leitender Uhrenkonservator im Buckingham Palast, überprüft die Zeit auf einer historischen Wanduhr aus dem 19. Jahrhundert. An diesem Wochenende geht es zurück in die Sommerzeit. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

In der Nacht beginnt wieder die Sommerzeit. Um 02.00 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde auf 03.00 Uhr vorgestellt, die Nacht ist also eine Stunde kürzer.

In der Nacht zum Sonntag beginnt wieder die Sommerzeit. Um 02.00 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde auf 03.00 Uhr vorgestellt, die Nacht ist also eine Stunde kürzer. Die Sommerzeit wurde 1980 in Deutschland aus Gründen der Energieeinsparung eingeführt. Kritikern zufolge sind die Einspareffekte allerdings gering, auch klagen einige Menschen über vorübergehende gesundheitliche Probleme wie Schlafstörungen. Andere freuen sich über längere helle Abende.

Taktgeber für die Zeit sind in Deutschland die Atomuhren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. In der Europäischen Union wird seit längerem über eine Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert. Allerdings ist bislang keine Einigung in Sicht. Das Thema liegt derzeit auf Eis. Ein gemeinsames Vorgehen gilt aber als wichtig, um einen Flickenteppich zu vermeiden.(afp)