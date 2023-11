Wachstum und neue Sprachversion: The Epoch Times feiert Jahresgala 2023

Besondere Gäste, treue Fans und Kollegen nahmen an der Epoch Times 2023 Annual Gala in Newport Beach, Kalifornien, teil. Die Gäste feierten den Erfolg der Zeitung während einer vierstündigen Gala am 28. Oktober. Die Organisatoren der Veranstaltung zielten darauf ab, Hoffnung für die Zukunft des Journalismus zu wecken und durch eine gemeinsame Wertschätzung traditioneller Werte zu verbinden.

Die Epoch Times, die inzwischen in 36 Ländern und 22 Sprachen berichtet, beschäftigt Mitarbeiter aus der ganzen Welt, darunter Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich, die Niederlande, Australien, Indien, die Tschechische Republik, China, Taiwan, Hongkong, Vietnam, Neuseeland, Irland und Rumänien. Sie alle haben sich der Wiederbelebung traditioneller Werte durch wahrheitsgemäße Berichterstattung gewidmet.

Heute ist die Epoch Times die viertgrößte Zeitung in den Vereinigten Staaten, gemessen an der Zahl der Abonnenten, und erreicht täglich Millionen Menschen.

Die Freiheit als „selbstverständlich“ ansehen

Der Abend beinhaltete eine Diskussion mit dem politischen Kommentator Victor Davis Hanson. Als klassischer Militärhistoriker und renommierter Autor richtete er als Hauptredner des Abends eine kraftvolle Botschaft an das Publikum.

Vor seiner Rede zum Thema „Remedies to American Decline“ („Das Heilmittel für den amerikanischen Niedergang“) verwies Hanson scherzhaft auf die Mitarbeiter der Epoch Times. In der Tat stammten die meisten Gründungsmitarbeiter aus China und anderen Ländern. Sie seien also ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass all diejenigen, „die im Gegensatz zu ihnen schon im Land der Freiheit geboren wurden, die Freiheit heute als selbstverständlich ansehen“.

„Ich habe überlegt, wie ich einen kurz gefassten 20-Minuten-Vortrag über den Niedergang Amerikas formulieren könnte. Da dachte ich, oh mein Gott, die patriotischste Zeitung der Vereinigten Staaten wird von den patriotischsten Bürgern geführt, und sie sind alle nicht in den Vereinigten Staaten geboren“, sagte er.

Warum glauben die Leute, die hierher kommen, mehr an Amerika als wir?“

Die erfahrene Journalistin, Redakteurin und Produzentin der Epoch Times und Moderatorin des „International Reporters Roundtable“ von NTD, Cindy Drukier, die aus Kanada stammt, ging in ihrer Rede auf denselben Punkt ein.

Sie sagte, um unsere Freiheit zu bewahren, „braucht es manchmal Leute, die von außerhalb der Vereinigten Staaten in das Land der Freiheit kommen. Sie können erkennen, dass es hier Probleme gibt, die gelöst werden müssen.“

Traditionelle journalistische Praktiken

Cindy Drukier, die 2005 in das Unternehmen eintrat, war auch die leitende Ausbilderin des Journalismusprogramms von The Epoch Times. Das Programm wurde 2018 gegründet und hat bisher 80 Journalisten vor Ort und rund 300 aus der Ferne ausgebildet.

Ziel ist es, Absolventen von Journalismusschulen in den besten traditionellen journalistischen Praktiken zu schulen. Dazu gehört insbesondere die Unterscheidung zwischen Fakten und Meinungen, die laut Drukier für junge Reporter von heute schwierig sein kann.

„Sie wurden von der Journalistenschule, die sie besucht haben, oder durch die Beobachtung der Mainstream-Medien auf einen schlechten Weg geführt. […] Bei Epoch Times und unserem Schwestermedium NTD News haben wir eine sehr harte Mauer zwischen Fakten und Meinungen. Es ist in Ordnung, beides zu haben, aber man muss eine harte Mauer dazwischen ziehen und es als solches kennzeichnen“, sagte sie.

Feedback von Fans

Rosemarie Smith, CEO und Präsidentin des in Newport Beach ansässigen Möbelhändlers Systems Source, sagte auf der Veranstaltung, dass sie die Art und Weise schätzt, in der The Epoch Times informativ und positiv berichtet. Dadurch unterscheidet sich die Zeitung ihrer Meinung nach von anderen Medien.

„Wenn die Menschen die Fakten kennen, können sie Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass die Epoch Times das auf positive Weise tut, indem sie Menschen erreicht, die [politisch] am Rande stehen, die nicht alle Informationen haben“, sagte sie.

Elaine Morena ist eine langjährige Abonnentin aus Fairfield, Kalifornien. Als erfolgreiche Stahlhändlerin in den letzten 31 Jahren entdeckte sie die Zeitung vor mehreren Jahren durch ein Probeexemplar, das in ihrem Briefkasten eingeworfen wurde. Ihr Interesse wurde geweckt, als sie den „gesunden Menschenverstand“ in der Berichterstattung sah, der ihrer Meinung nach in den „voreingenommenen“ Mainstream-Medien verloren gegangen war.

„Am Anfang war es eine wirklich kleine Zeitung, aber alles, was darin stand, machte Sinn und niemand sonst berichtete darüber“, sagte sie der Epoch Times.

Michael Brown, pensionierter Luftfahrtingenieur und Projektmanager, der seit mehr als 40 Jahren in der Branche tätig ist, sagte, dass er vor einigen Jahren ebenfalls seine erste Zeitung mit der Post erhielt. Er genießt nun auch die verschiedenen Sendungen, die auf Epoch TV zu sehen sind.

Zu seinen Favoriten gehören „American Thought Leaders“ mit Jan Jekielek und „Facts Matter“ mit Roman Balmakov, aber er mag eigentlich alle Sendungen.

„Insbesondere Jan Jekielek. […] Ich bin einfach fasziniert von seinem Stil und der Tiefe der Interviews, die er führt“, sagte Brown.

John Moorlach, ein ehemaliger Abgeordneter von Orange County, Senator des Bundesstaates und 12 Jahre lang Finanzdirektor von Orange County, sagte, dass ihm die Art und Weise gefällt, wie die Epoch Times Weltnachrichten abdeckt und über Themen berichtet, die andere Medien ignorieren.

„Ich scheine von der Epoch Times mehr Informationen über die Welt zu bekommen als von den lokalen Zeitungen, aber sie ist ausgewogener und berichtet mehr über Dinge, die die Konkurrenz nicht einmal abdeckt“, meinte er.

Die Geburt von The Epoch Times

Die Geschichte der Publikation geht auf das Jahr 2000 zurück, ein Jahr nachdem die Kommunistische Partei Chinas (KPC) ein landesweite Verfolgung gegen die spirituelle Bewegung Falun Gong eingeleitet hatte. Diese uralte Weisheit enthält Meditationsübungen und moralische Lehren, die sich auf die Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht konzentrieren.

Nach Angaben des in New York ansässigen Falun-Dafa-Informationszentrums hatte die Praxis 1999 zwischen 70 und 100 Millionen Mitglieder auf dem chinesischen Festland. Seine Popularität wurde daher von der KPC als Bedrohung für ihre autoritäre Führung angesehen.

John Tang, Gründer von The Epoch Times, war über die brutalen Ereignisse auf dem chinesischen Festland informiert, darunter die Verfolgung von Hunderttausenden Menschen wegen ihres Glaubens. Damals hatte er den Eindruck, dass die westlichen Medien die Propaganda der chinesischen Führung verstärken, anstatt über die Realität zu berichten.

Er beschloss, in einem Keller in Atlanta, Georgia, eine Zeitung zu gründen, um über die Menschenrechtsverletzungen der Kommunistischen Partei in China zu berichten. Heute wird diese Zeitung in mehr als 30 Ländern verbreitet.

„Er gründete diese Zeitung, um den Menschen eine Stimme zu geben, für die niemand das Wort ergreifen wollte“, sagte Siyamak Khorrami, General Manager für Südkalifornien und Moderator von Epoch TV’s „California Insider“.

„Aber im Laufe der Jahre sind wir zur viertgrößten Zeitung des Landes herangewachsen. Wir schätzen sehr die Werte, die dieses Land zu bieten hat. […] Wir sind hier, um diese Werte zu fördern, wir sind hier, um Menschen zusammenzubringen, und wir sind hier, um dieses Land zu einem besseren Ort zu machen.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „The Epoch Times Celebrates Growth, New Spanish Language Expansion at 2023 Gala“. (Deutsche Bearbeitung ef)