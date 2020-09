Bill Gates: „Corona-Impfstoffe für ärmere Länder vereinen Eigennutz und Altruismus“

In einem Gastkommentar für die in Abu Dhabi erscheinende Zeitung „The National“ wirbt Microsoft-Gründer Bill Gates um finanzielle Unterstützung der Golfstaaten für die Forschung nach Corona-Impfstoffen. Diese sollen von Beginn an auch ärmeren Ländern zugänglich sein.

Der Microsoft-Gründer und Stiftungsmitbetreiber Bill Gates hat sich in einem Gastkommentar für die in den Vereinigten Arabischen Emiraten erscheinende Zeitung „The National“ zuversichtlich geäußert, dass ein wirksamer Impfstoff gegen COVID-19 bereits zu Beginn des nächsten Jahres zur Verfügung stehen werde.

„Die Welt befindet sich am Rande eines wissenschaftlichen Durchbruchs“, schreibt der US-Milliardär, „wahrscheinlich wird es zu einem frühen Zeitpunkt des nächsten Jahres einen sicheren und effektiven COVID-19-Impfstoff geben. Tatsächlich wird sogar mehr als ein Impfstoff erhältlich sein. Das ist die Entwicklung, die der Welt die Chance geben wird, die Bedrohung durch die Pandemie zu eliminieren – und zur Normalität zurückzukehren.“

Um dies sicherzustellen, bedürfe es aber der Kapazitäten zur Produktion von Impfstoffen in milliardenfacher Dosis, der Geldmittel, um diese zu finanzieren, und entsprechender Systeme, um sie an die Empfänger zu bringen. Derzeit seien die reichen Länder, die bereits für Milliardensummen bei den Pharmakonzernen Erwerbsoptionen erworben hätten, im Vorteil.

„First come, first served“ macht reiche Länder nicht sicherer vor Corona

Ärmere Länder wie Nicaragua oder Myanmar hätten diese Möglichkeiten zu großen Deals nicht, obwohl fast die Hälfte der Weltbevölkerung in solchen Ländern lebe. Bis dato seien diese jedoch nur in der Lage, 14 Prozent ihrer Bürger zu versorgen. Gates zitiert ein Rechenmodell der Northeastern University in Boston. Diese habe zwei Modelle analysiert: „In einem werden die Impfstoffe auf Basis ihrer Bevölkerungsgröße an die einzelnen Länder verteilt. Im anderen geschieht in etwa das, was jetzt auch geschieht: 50 reiche Länder bekommen die ersten zwei Milliarden Impfstoffdosen. In diesem Szenario verbreitet sich das Virus weiter ungehindert über vier Jahre hinweg in drei Vierteln der Welt. Und fast doppelt so viele Menschen sterben.“

Dieses „Rich-Country-Only“-Szenario sei nicht nur moralisch falsch, so Gates, sondern bringe auch den begünstigten Ländern wenig Nutzen. Ähnlich wie jetzt Australien oder Neuseeland habe man aufgrund seiner Insellage das Virus gut unter Kontrolle, aber es nütze der Wirtschaft trotzdem wenig, weil sich alle Handelspartner noch in irgendeiner Form im Lockdown befänden. Zudem bräuchte nur jemand, der ein anderes Land bereise, das Virus einzuschleppen – schon entstehe ein neues Cluster, das zu geschlossenen Schulen und öffentlichen Einrichtungen führe.

Kooperationsabkommen zwischen 16 Pharmakonzernen

Auch eine Überversorgung mit dem Impfstoff biete reichen Ländern keine hundertprozentige Sicherheit. Re-Infektion sei möglich, weil „sich nicht jeder für eine Impfung entscheiden wird“. Deshalb sei „der einzige Weg, die Seuche nicht nur irgendwo zu eliminieren, sondern sie überall zu eliminieren“.

Man dürfe den reichen Ländern nicht zum Vorwurf machen, dass sie ihre eigene Bevölkerung schützen wollten und deshalb proaktiv Deals in eigener Sache anstrebten, erklärt Gates weiter. Aber man müsse als Konsequenz daraus die Anstrengungen ausweiten, weltweit die Kapazitäten zur Herstellung von Impfstoffen auszuweiten, um überall die Impfungen anbieten zu können.

Pharmaunternehmen pflegten jetzt schon Laborpartnerschaften, um sich gegenseitig die Produktion zu erleichtern. Extra-Produktionsreihen von Gileads Medikament Remdesivir würden derzeit in den Fabriken von Pfizer hergestellt. Eine solche Form der Kooperation unter Konkurrenten habe es in dieser Form bisher noch nie gegeben. Auch gebe es seit Kurzem auch ein Kooperationsabkommen von 16 Pharmakonzernen mit dem Ziel, einander wechselseitig dabei zu unterstützen, möglichst viele Impfstoffe aller Beteiligten möglichst schnell produzieren zu können.

Gates wirbt um Geld aus den Golfstaaten

Neben den Produktionskapazitäten müssten auch die Mittel ausgeweitet werden, um ärmeren Ländern den Impfstoff zur Verfügung stellen zu können, und in weiterer Folge bräuchten diese Hilfskräfte und Infrastruktur, um das Gesundheitssystem vor Ort zu unterstützen. Das Projekt „ACT Accelerator” der WHO solle dabei helfen. Staaten wie auch Deutschland und private Sponsoren steuern zur Finanzierung dieser Kampagne bei.

Derzeit sei man bereits in der Lage, Hunderte Millionen Impfstoffe für ärmere Länder zur Verfügung zu stellen. Es bedürfe aber zusätzlicher Mittel, so Gates, und diese – so sein Appell – könnten auch aus den Golfstaaten kommen. Gates zieht als beispielgebend die Internationale gegen Polio heran, wo medizinisches Personal selbst in Gegenden gelangt sei, in denen es keine Straßen gebe. Diesen Erfolg nun zu wiederholen, sei ein Gebot, das „Eigennutz und Altruismus vereinen würde“.

Kritik an Kultur-Kolonialismus am Rande der Hilfsaktionen

Die Bill und Melinda Gates Stiftung, aber auch die unter dem Dach der UNO tätige WHO, verweisen auf eine Vielzahl an Projekten, die sie durchgeführt hätten, um in aller Welt den Zugang der Menschen zu Impfstoffen oder Medikamenten zu gewährleisten. Neben Lob haben globale Initiativen dieser Art aber auch schon vielfach Kritik hervorgerufen.

Berichte, dass von Gates oder der WHO in ärmeren Ländern lancierte Impfkampagnen Nebenwirkungen wie Unfruchtbarkeit zur Folge gehabt hätten, ließen sich in den meisten Fällen nicht verifizieren. Dennoch werfen Aktivistinnen wie die nigerianische Lebensrechtlerin Obianuju Ekeocha den globalen Akteuren vor, den Menschen unter dem Banner der Hilfe Ideologien aufzwingen zu wollen, die den lokalen Kulturen fremd seien. So soll die Gates Stiftung in vielen Fällen für Empfängnisverhütung und Abtreibung geworben haben und durch Verbreitung von Sexualaufklärung nach säkular-humanistischen Grundsätzen Moral und Familien unterminieren.

Microsoft-Gründer weist Vorwürfe zurück

Seit Beginn der Corona-Krise war Gates auch vielfach zum Ziel von Verschwörungstheorien und Fake-News geworden. Zu im Internet verbreiteten Vorwürfen, dass er unter anderem für den Coronavirus-Ausbruch verantwortlich sei und damit noch reicher werden wolle, sagte Gates im Juli im US-Fernsehsender „CNN“: „Es gibt eine schlechte Kombination von einer Pandemie und Internet-Netzwerken und Menschen, die nach einer einfachen Erklärung suchen.“ Er hoffe sehr, dass sich am Ende die Wahrheit durchsetzen werde.

Es gehe darum, „Leben zu retten“, sagte der Microsoft-Gründer – und zeigte sich zugleich optimistisch: „Ich glaube fest daran, dass am Ende immer die Wahrheit siegt.“ Er hoffe nur, dass die Aktionen gegen ihn nicht zu einer allgemeinen Impfskepsis in der Bevölkerung führten, fügte Gates hinzu.

(Mit Material von afp)



Unsere Buchempfehlung

Krankheiten wie COVID-19, Katastrophen und seltsame Naturereignisse machen den Menschen aufmerksam: etwas läuft schief. Es läuft tatsächlich etwas sehr schief. Die Gesellschaft folgt - verblendet vom "Gespenst des Kommunismus" - einem gefährlichen Weg.

Es ist der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, zwischen dem Göttlichen und dem Teuflischen, die in jedem Menschen wohnen.

Dieses Buch schafft Klarheit über die verworrenen Geheimnisse der Gezeiten der Geschichte – die Masken und Formen, die das Böse anwendet, um unsere Welt zu manipulieren. Und: Es zeigt einen Ausweg. „Chinas Griff nach der Weltherrschaft“ wird im Kapitel 18 des Buches „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ analysiert. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]