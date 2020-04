Bill Gates verteidigt WHO und KP Chinas vor Kritik

Microsoft-Gründer Bill Gates hat die Kommunistische Partei Chinas und die WHO in der Corona-Pandemie vor Kritik verteidigt.

Die Stiftung von Bill Gates und seiner Frau Melinda unterstützt den Kampf gegen die Corona-Pandemie mit über 200 Millionen US-Dollar. Mit den Mitteln soll unter anderem die Entwicklung von Diagnosesystemen, Behandlungsmethoden und Impfstoffen gegen COVID-19 gefördert werden. Gates rechnet damit, dass etwa in 18 Monaten ein Impfstoff gegen das neuartige Virus verfügbar sein könnte.

Zudem ist die Bill & Melinda Gates Stiftung nach den USA – das Land hat die Finanzmittel für die WHO mittlerweile ausgesetzt – der zweitgrößte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation. Auch das Regime in China unterstützt die WHO.

Nach dem angekündigten Zahlungsstopp der USA will China der Organisation mit 30 Millionen US-Dollar unter die Arme greifen. Wie der chinesische Staatssender „CCTV“ am 23. April berichtete, kündigte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums die Unterstützung an.

Seit dem Ausbruch von COVID-19 ist es bereits die zweite Zahlung der KP Chinas an die WHO. Bereits im März hatte Peking angekündigt, 20 Millionen Dollar an die Organisation zu spenden. Das Geld werde eingesetzt, „um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen und die Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern zu unterstützen“, hieß es aus Peking.

Die Kommunistische Partei Chinas und die WHO haben seit dem Ausbruch der Pandemie weltweit viel Kritik einstecken müssen. Sowohl Peking als auch der Organisation wird vorgeworfen, die Internationale Gemeinschaft nicht rechtzeitig über die Gefahr des Virus informiert zu haben. Aus diesem Grund sei aus einer lokalen Epidemie, die im chinesischen Wuhan ihren Ursprung nahm, eine globale Pandemie geworden. Dies habe sowohl enorme gesundheitliche, wie auch wirtschaftliche Folgen für zahlreiche Länder weltweit nach sich gezogen, lautet die Kritik.

Bill Gates hingegen verteidigt die KP Chinas. Am Sonntag (26.4) sagte er: Es sei noch zu früh, darüber zu sprechen, ob China Schuld an dem Corona-Ausbruch trage. In der derzeitigen Diskussion, den Fokus auf Peking zu legen, nannte Gates eine „Ablenkung“ in der „falsche und unfaire Dinge“ über Chinas Regime gesagt würden.

„China hat gleich zu Beginn des Ausbruchs viele gute Dinge getan“, so der Milliardär gegenüber CNN. Hingegen habe die USA im Vergleich zu anderen Ländern, die den wirtschaftlichen Schaden minimiert hätten, die Corona-Krise „besonders schlecht“ gehandhabt.

Bill Gates claims that criticisms of how China lied and covered up the coronavirus is a “distraction”: “China did a lot of things right at the beginning … they avoided the incredible economic pain … I think there’s a lot of incorrect and unfair things said”

This is all a lie pic.twitter.com/RlbwV0fUcA

— Ryan Saavedra (@RealSaavedra) April 26, 2020