BioNTech stellt neue mRNA-Krebsimpfung vor 2030 in Aussicht

Nach Angaben des BioNTech-Chefs Uğur Şahin soll der erste maßgeschneiderte mRNA-basierte Krebsimpfstoff vor 2030 zugelassen können. Das erklärte er in einem Interview mit „Bild“.

„Wir planen in den Jahren 2025 bis 2029 Studiendaten für verschiedene andere Therapieansätze vorliegen zu haben, die, wenn sie positiv sind, zur Zulassung führen können“, so Sahin. Um den Impfstoff herzustellen, ist eine Blut- und Tumorprobe des Patienten notwendig, woraus binnen vier Wochen ein individualisierter Impfstoff hergestellt werden soll. „Und das idealerweise nicht nur für 100, sondern für Zehntausende Patienten im Jahr“, erklärt der BioNTech-Chef weiter.

Im Labor soll das Protein Claudin-6 extrahiert werden, das Karzinome produziert. Wird die mRNA von CLDN6 sodann injiziert, soll dieses an eine Körperzelle andocken, die es aufnimmt und das Protein herstellt. Anschließend werde es an die Zelloberfläche zurückgebracht, beschreibt „Bild“. Der Körper erkenne dieses Protein als fremd und bekämpfe alles mit dieser Struktur, somit auch Krebszellen. Um diesen Ansatz zu entwickeln, haben die Forscher 25 Jahre Forschungszeit investiert.

Erste klinische Studie mit Kombi-Therapie

Şahin verwies auf eine erste klinische Studie, deren Ergebnisse im Oktober vorgelegt wurde. Bei fast allen 44 Studienteilnehmern, die mit einer Kombination aus mRNA-basiertem Krebsimpfstoff und der CAR-T-Zell-Therapie (BNT211) behandelt wurden, sei der Tumor nicht mehr gewachsen, sondern bei fast zwei Dritteln der Teilnehmer sogar geschrumpft.

„Gegen größere Tumore kommt in der BNT211-Studie die CAR-T-Zell-Therapie zum Einsatz, bei der T-Zellen des Patienten entnommen, mit einem Rezeptor versehen, vervielfältigt und dem Patienten per Infusion wieder verabreicht werden. Die zusätzliche mRNA-Impfung kann die CAR-T Zellen im Körper noch mal vervielfältigen“, so der Wissenschaftler. „Dieser Ansatz birgt das Potenzial, das Immunsystem mit einer Armee an spezialisierten Kämpfern dazu zu bringen, den Tumor zielgerichtet zu finden und zu zerstören.“

Er zeigte sich darüber hinaus zuversichtlich, dass die übliche Chemotherapie schon in einigen Jahren der Vergangenheit angehört. Diese soll durch eine weitere Behandlung, die ADCS – Antikörper, die im Blut zirkulieren und gezielt am Tumor eine Chemotherapie freisetzen – abgelöst werden.

Weitere Forschungen von mRNA-Impfstoffen

BioNTech ist nicht das einzige Unternehmen, dass sich der Erforschung weiterer mRNA-Impfungen widmet. Neben Impfungen gegen COVID-19 und Krebs befinden sich in unterschiedlichen pharmazeutischen Betrieben auch Impfstoffe gegen Grippe, Genitalherpes, Atemwegsinfektionen und Gürtelrose in der Entwicklung.

Ob die neue mRNA-Impfstoffe von BioNTech wirklich einen Durchbruch in der Krebsforschung mit sich bringen, muss jedoch abgewartet werden. Da sich der Impfstoff erst in der ersten von drei klinischen Testungen befindet, sind Langzeitwirkungen bisher nicht absehbar. Abzuwarten ist auch, inwieweit ein solcher Impfstoff überhaupt von Patienten angenommen wird. Denn nach wie vor werden schwerste Impfschäden, die durch den mRNA-Impfstoff gegen COVID verursacht wurden, nicht von BioNTech anerkannt. Auch der Umstand, dass nach der COVID-Impfkampagne vermehrt Krebserkrankungen aufgetreten sind, dürfte eine gewisse Skepsis in der Bevölkerung hervorrufen.