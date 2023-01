China: Unkontrollierte Corona-Ausbreitung vor Ende der Reisebeschränkungen

Der Direktor des chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention, Gao Fu, während einer Pressekonferenz des Staatsrats in Peking am 26. Januar 2020. Peking erweiterte am 26. Januar seine drastischen Reisebeschränkungen wegen SARS-CoV-2. Foto: NOEL CELIS/AFP via Getty Images