Coronavirus: Einige deutsche Firmen in Wuhan verlängern ihre Neujahrsferien

Auch in Deutschland gibt erste Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus: In Bayern haben sich drei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus aus China infiziert. Wie bei dem ersten deutschen Fall handele es sich um Mitarbeiter des in Starnberg angesiedelten Automobilzulieferers Webasto, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Insgesamt seien rund 40 Mitarbeiter der Firma ermittelt worden, die als enge Kontaktpersonen der Erkrankten infrage kommen.

Die Krankheit ist in Wuhan, Provinz Hubei, in China ausgebrochen. In dieser Region gibt es zahlreiche deutsche Niederlassungen, aber auch weltweit agierende Unternehmen. Einige Konzerne haben schon Maßnahmen ergriffen, wie die Errichtung einer Quarantäne oder medizinische Untersuchungen; laut Handelsblatt hat Schaeffler sogar allen Mitarbeitern verboten von und nach China zu reisen.

Die Krankheit ist laut WHO schon am 31. Dezember 2019 von den chinesischen Behörden gemeldet worden, seitdem sind vier Wochen vergangen. Zu den Maßnahmen und der Sicherheit der Mitarbeiter befragen wir große Unternehmen in Deutschland.

Hoppecke hält ständigen Kontakt zu den Mitarbeitern

Die Firma Hoppecke (Industriebatterien) teilte der Epoch Times mit, dass in ihrem chinesischen Werk in Wuhan ca. 500 Mitarbeiter beschäftigt sind. Das Unternehmen hat wegen der Feierlichkeiten um das chinesische Neujahrsfest geschlossen, laut Firmenstatement befinden sich 99 Prozent der Mitarbeiter im Urlaub. „Über WeChat sind wir mit fast allen Mitarbeitern in ständigem Kontakt, auch während der Feiertage. Soweit wir wissen, sind alle Mitarbeiter wohlauf, niemand ist bislang vom Virus betroffen“, steht in der Pressemeldung, die der Epoch Times vorliegt.

Die Maßnahmen zum Aufhalten der Ausbreitung der Infektionskrankheit und zum Schutz der Mitarbeiter „bleibt das HOPPECKE-Werk in Wuhan vorerst bis zum 9. Februar geschlossen. Unsere offizielle Betriebspause endet planmäßig am 03.02., sodass zumindest ein Teil der in der Verwaltung beschäftigten Mitarbeiter schon nächste Woche Montag wieder von zu Hause aus für unsere Kunden da sein kann.“

Das Unternehmen hat sichergestellt, dass zurzeit niemand auf Dienstreise ist und bis Ende März auch alle Dienstreisen abgesagt worden.

Dr. Marc Zoellner, geschäftsführender Gesellschafter von Hoppecke sagt: „Unser lokales Management ist über unsere WeChat Gruppen auch über das Chinese Lunar New Year Fest in ständigem Kontakt zu unseren Mitarbeitern. Wir bleiben zuversichtlich, dass sich die Lage zügig wieder normalisiert und all unsere Mitarbeiter und deren Familien gesund bleiben.“

Kühne + Nagel haben Büro in Wuhan geschlossen

Kühne + Nagel (Logistik) haben in einer Kurzmeldung der Epoch Times mitgeteilt, dass die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen höchste Priorität hat, „deshalb wir beschlossen, unser Büro in Wuhan bis zum 17. Februar geschlossen zu halten und unsere Kollegen von zu Hause aus arbeiten zu lassen.“

An den anderen Standorten in China hat die Firma ebenfalls zusätzliche Präventivmaßnahmen ergriffen. „Darüber hinaus haben wir unsere Kolleginnen und Kollegen weltweit gebeten, Geschäftsreisen nach China zu vermeiden und stattdessen auf Videokonferenz-Tools zurückzugreifen“, schreibt Kühne + Nagel in ihrer Kurzmeldung an die Epoch Times.

Apple kämpft gegen Turbulenzen

Nach einem Rekord-Weihnachtsgeschäft mit gut 22 Milliarden Dollar Quartalsgewinn muss Apple gegen Schwierigkeiten durch das neue Coronavirus ankämpfen. Geschäftsführer Tim Cook sagte Reuters, dass das Unternehmen wegen der durch das Coronavirus verursachten Unsicherheit einen größeren als den üblichen Prognosewert verwendet.

„Seit letzter Woche haben wir nur noch wenige Reisen in geschäftskritische Situationen unternommen“, sagte er. „Wir sammeln noch Daten und überwachen sie sehr genau.“

Apple habe Lieferanten in der Gegend von Wuhan, dem Herzstück des Ausbruchs, aber es gäbe Alternativen, sagte Cook. Fabriken außerhalb des Gebietes von Wuhan werden nach den Feiertagen zum chinesischen Neujahr erst am 10. Februar wieder öffnen.

Apple habe einen Laden in China geschlossen und in anderen habe man die Öffnungszeiten wegen des geringeren Fußgängerverkehrs reduziert, sagte Cook zu Reuters. Auch Drittanbieter, die Apple-Produkte verkaufen, sehen sich mit einigen Schließungen konfrontiert.

Der Lieferant von Apple Inc., Foxconn, teilte mit, er könne auch nach dem Ausbruch des Coronavirus in China weiterhin alle Herstellungsverpflichtungen erfüllen, auch wenn der iPhone-Hersteller auf die durch die Krankheit verursachte Unsicherheit hinwies.

„Wir kommentieren unsere spezifischen Produktionspraktiken nicht, aber wir können bestätigen, dass wir über Maßnahmen verfügen, um sicherzustellen, dass wir weiterhin alle globalen Herstellungsverpflichtungen erfüllen können“, stand am Dienstag in einer Presseerklärung von Foxconn, offiziell bekannt als Hon Hai Precision Industry Co Ltd.

Taiwans TSMC, der weltgrößte Chiphersteller mit Fabriken in Shanghai und Nanjing, teilte Reuters mit, dass sein Betrieb nicht betroffen sei. Das Unternehmen hat Mitarbeiter, die in den letzten 14 Tagen Hubei besucht haben, gebeten, zu Hause zu bleiben und ihre Gesundheit zu überwachen.