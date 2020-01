Coronavirus NEWSTICKER: Indien schickt Jumbo-Jet nach Wuhan – Italien ruft nationalen Notstand aus

Das Coronavirus verbreitet sich weiterhin rasant aus. Deutschland prüft derzeit 110 Kontaktpersonen der fünf bestätigten Fälle, am Freitag kommen weitere Ergebnisse dazu. Derweil verzeichnet die vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit geschaltete Hotline rund 500 Anrufe am Tag. Sie wurde wegen der hohen Nachfrage personell aufgestockt.

Freitag 31.01.

12:55 Uhr: Indien wird 400 Bürger aus dem Coronavirus-Epizentrum evakuieren

Eine Boeing 747 mit speziellem Ärzteteam startete kurz nach Mittag in Neu-Delhi. Rund 400 Bürgern sollen aus der von Coronaviren befallenen Stadt Wuhan in China evakuiert werden. Anschliessend sollen diese in einer von der indischen Armee eingerichteten Sondereinrichtung 50 km von Delhi unter Quarantäne gestellt werden.

Indien meldete am Donnerstag (30. Januar) seinen ersten Fall des neuen Coronavirus, nachdem eine Frau im südlichen Bundesstaat Kerala positiv getestet wurde.

12:17 Uhr: Italien ruft nationalen Notstand aus – Zwei chinesische Touristen infiziert

Angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China hat Italien am Freitag den nationalen Notstand ausgerufen. Der Notstand wird in Italien häufiger ausgerufen, etwa nach Erdbeben oder Unwettern. Die Maßnahme erlaubt die rasche Bereitstellung von Geldern und raschere Schutzmaßnahmen gegen eine Weiterverbreitung des Virus.

„Wir haben zwei bestätigte Fälle von Coronavirus in Italien“, sagte der Premierminister auf einer Pressekonferenz am Donnerstag und fügte hinzu, dass die Regierung beschlossen habe, den Flugverkehr von und nach China zu sperren. Zwei chinesische Touristen, die Italien besuchten, hätten sich mit dem Virus angesteckt, sagte Conte. Es würden Kontrollen durchgeführt, um den Weg der beiden Personen zu rekonstruieren, um weitere Risiken zu vermeiden.

10.55 Uhr: Zwei Coronavirus-Fälle in Großbritannien

In Großbritannien sind zwei Personen positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet worden. Es handele sich um Mitglieder derselben Familie, teilte das britische Gesundheitsministerium am Freitagvormittag mit. Die Patienten werden demnach klinisch betreut. Man verwende bewährte Infektionskontrollverfahren, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, hieß es.

Das Vereinigte Königreich ist nach Deutschland, Frankreich, Finnland und Italien der nächste europäische Staat, in dem der Virus auftritt

10:51 Uhr: Flugzeuge für Evakuierung wegen Coronavirus starten nach China

Eine Maschine der Luftwaffe, die wegen des neuartigen Coronavirus deutsche Staatsbürger ausfliegen soll, startet „in diesen Minuten“ nach China. Alle dafür erforderlichen Genehmigungen der chinesischen Behörden lägen nun vor, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) weiter am Freitag in Berlin. Ausgeflogen werden sollen demnach mehr als hundert Menschen. Auch eine türkische Evakuierungsmaschine ist soeben schon gestartet.

9:30 Uhr: Erste Übertragung von Mensch zu Mensch innerhalb USA

Der erste Vorfall in den USA, bei dem das neue Coronavirus von Mensch zu Mensch verbreitet wurde, wurde in Illinois identifiziert. Das teilten die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) am Donnerstag mit. Mit dem bestätigten Fall steigt die Gesamtzahl der US-Patienten, die mit dem sich schnell ausbreitenden Virus infiziert sind, auf sechs.

8:09 Uhr: Franzosen fliegen Bürger aus

Eine französische Militärmaschine mit rund 200 Bürgern hob am Freitagmorgen (Ortszeit) von Wuhan ab. Die ausgeflogenen Franzosen sollen zwei Wochen lang in dem südfranzösischen Badeort Carry-le-Rouet nahe Marseille unter Quarantäne gehalten werden, wie das Gesundheitsministerium in Paris mitteilte.

Die USA und Japan hatten bereits am Mittwoch insgesamt rund 400 Bürger aus Wuhan ausgeflogen. Auch die Bundesregierung will etwa hundert Deutsche aus Wuhan ausfliegen. Laut Medienberichten ist dies für Samstag geplant. Auch die deutschen Rückkehrer sollen zwei Wochen lang in Quarantäne genommen werden.

7:52 Uhr: Pandemie-Beauftragte: Gesundheitsdienst ist „massiv unterbesetzt“

Einzelzimmer mit Vorschleusen. Optimal für Patienten mit Coronavirus. Davon gibt es aber nicht mehr sehr viele gebe, sagte die Pandemie-Beauftragte der Kammer, Susanne Johna. Die Zahl dieser Zimmer sei im vergangenen Jahrzehnt aus Kostengründen reduziert worden.

Die Hygiene-Expertin, die auch Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund ist, bezeichnete das neue Virus aus China als „Weckruf“. Nicht nur bei der Krankenhausausstattung gebe es Nachholbedarf. Auch der öffentliche Gesundheitsdienst sei vielerorts „massiv unterbesetzt“. Es mangele an Ärzten und Fachpersonal.

7:35 Uhr: US-Außenministerium erlässt wegen Coronavirus Reisewarnung für China

Das Außenministerium in Washington warnt wegen des neuartigen Coronavirus nun die US-Bürger vor Reisen nach China. Mit der am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung verschärfte das State Department seine Reisehinweise zu China auf den höchstmöglichen Grad 4.

Das Auswärtige Amt in Berlin hat eine Reisewarnung bislang lediglich für die am stärksten von der Epidemie betroffene Provinz Hubei erlassen. Für den Rest des Landes empfiehlt das deutsche Außenamt, nach Möglichkeit nicht unbedingt notwendige Reisen zu verschieben.

7:32 Uhr: China will Bürger aus Hubei aus dem Ausland zurückholen

China will wegen des neuartigen Coronavirus Bürger aus der Provinz Hubei, die sich derzeit im Ausland aufhalten, zurückholen. Das Außenministerium in Peking kündigte am Freitag an, die Bürger sollten „so rasch wie möglich“ mit Chartermaschinen zurück in die Provinz geflogen werden.

Als Grund der Maßnahme nannte eine Ministeriumssprecherin „praktische Schwierigkeiten“, mit denen Bürger aus Hubei und besonders der dortigen Millionenmetropole Wuhan im Ausland konfrontiert seien.

7:30 Uhr: Kontaktpersonen bei Webasto sollen freiwillig in Quarantäne

110 Kontaktpersonen aus der Firma werden dieser Tage auf das neuartige Virus getestet. Bis Donnerstagabend 20.00 Uhr lagen bis auf die fünf nun bestätigten Fälle keine weiteren positiven Ergebnisse vor. Neue Testergebnisse wurden voraussichtlich für Freitag erwartet.

Wer mit den Infizierten zu tun hatte, soll sich freiwillig in eine Art Quarantäne begeben. „Die bisher ermittelten Kontaktpersonen sollen sich häuslich isolieren und sich mit Angaben zu ihrem Gesundheitsstatus fortlaufend beim Gesundheitsamt melden“, erläuterte das Ministerium.

Donnerstag 30.01.

22:20 Uhr: Landesamt für Gesundheit bestätigt weiteren Coronavirus-Fall in Bayern

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am späten Donnerstagabend ein zweites Mal über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sei ein weiterer Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt worden. Es handelt sich um einen Mitarbeiter der Firma aus dem Landkreis Starnberg, bei der auch die vier bislang bekannten Fälle beschäftigt sind. Der nun fünfte Fall ist im Landkreis Traunstein wohnhaft.

20:55 Uhr: WHO erklärt internationalen Gesundheitsnotstand

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt nach der rasanten Zunahme von Infektionen den internationalen Gesundheitsnotstand wegen des Coronavirus. Damit sind konkrete Empfehlungen an Staaten verbunden, um die Ausbreitung über Grenzen hinweg möglichst einzudämmen.

20:30 Uhr: Virus-Verdacht auf Kreuzfahrtschiff hat sich nicht bestätigt

Der Verdacht einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus auf dem italienischen Kreuzfahrtschiff „Costa Smeralda“ hat sich nicht bestätigt. Das Testergebnis eines Ehepaares aus China an Bord des Schiffes sei negativ, so das Gesundheitsministerium. Wegen des Verdachts auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bei einer Passagierin hatten rund 7000 Passagiere und Besatzungsmitglieder den ganzen Tag über auf dem Schiff in dem Hafen nördlich von Rom festgesessen.

20:02 Uhr: China-Rückkehrer sollen in Kaserne in Rheinland-Pfalz kommen

Die Deutschen, die wegen der neuen Lungenkrankheit aus China zurückgeholt werden sollen, werden zentral am Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz untergebracht. Dort gibt es medizinische Einrichtungen, um die Menschen zwei Wochen abgeschottet in Quarantäne zu betreuen. Geplant ist ein Rückholflug für deutsche Staatsbürger aus der Millionenstadt Wuhan. Gesundheitsminister Jens Spahn sprach von einer guten Lösung, um die Rückkehrer, ihr Umfeld und die Gesamtbevölkerung zu schützen.

