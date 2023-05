„Der Einstieg in ein staatliches Lehrmittel-Monopol“ – NRW-Schulministerin in Kritik

Neue Fachkräfte und aktuelle Materialien auf wissenschaftlicher Grundlage sollen Grundschülern in NRW ab dem nächsten Schuljahr auf die Sprünge helfen. Foto: iStock

Neue Materialien, Alltagshelfer, Fachkräfte. Mit einer Reihe von Maßnahmen will Dorothee Feller, Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen, die Lernkompetenzen der Grundschulkinder im neuen Schuljahr erhöhen. Damit stößt sie nicht überall auf offene Ohren.

Es steht nicht gut um Deutschlands Bildung. Mit konkreten Maßnahmen will das Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen die Basiskompetenzen der Grundschüler Schritt für Schritt erhöhen. Rund ein Viertel der Grundschulkinder in NRW kann laut IQB-Studie nicht richtig lesen, schreiben, rechnen sowie zuhören und erfüllt auch nicht die Mindestvoraussetzunge…