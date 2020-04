„Diktatorische Impfungen“: Robert Kennedy Jr. erhebt schwere Vorwürfe gegen Bill Gates

Bill Gates betont die Wichtigkeit eines Impfstoffs, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Schnellstmöglich will der Microsoft-Gründer einen Impfstoff entwickeln, um damit die ganze Menschheit zu impfen. Senator Robert F. Kennedy Jr. warnt hingegen vor dem Engagement der Bill & Melinda Gates Stiftung und verweist auf schwerwiegende Vorfälle in Bezug auf Impf-Kampagnen der Stiftung.

Der Microsoft-Gründer Bill Gates ist in der Corona-Pandemie einer der Vorreiter wenn es darum geht, schnellstmöglich einen Impfstoff gegen das neuartige Virus zu finden. Gates drängt die USA und andere Nationen dazu, sich mit Steuermitteln noch vor der Entwicklung eines Impfstoffes auf die Massenproduktion der Impfdosen vorzubereiten. Das hat Microsoft-Gründer Bill Gates Anfang April in einem Artikel in der „Washington Post“ gefordert. „Wenn wir alles richtig machen, könnten wir in weniger als 18 Monaten einen Impfstoff entwickeln“, schrieb der Mitbegründer der Bill & Melinda Gates Stiftung.

18 Monate wäre die schnellste Zeit, in der je ein Impfstoff entwickelt wurde. „Aber die Entwicklung eines Impfstoffs ist nur die halbe Miete. Um die Amerikaner und die Menschen auf der ganzen Welt zu schützen, müssen wir Milliarden von Dosen herstellen.“ Gates setzte sich dafür ein, mit dem Bau von verschiedenartigen Anlagen zu beginnen, in denen diese Impfstoffe hergestellt werden sollen.

In dem Meinungsartikel forderte Gates weiterhin, die Ausgangseinschränkungen einheitlich anzuwenden und keine regionalen Unterschiede zu machen. „In einigen Bundesstaaten sind die Strände noch immer geöffnet, in anderen gibt es noch Restaurants, in denen man sich zum Essen hinsetzen kann. Dies ist ein Rezept für eine Katastrophe. Denn die Menschen können sich frei über die Staatsgrenzen hinweg bewegen, und das Virus auch.“

Zudem müsse die Bundesregierung der USA die Tests intensivieren. „Es sollten weit mehr Tests zur Verfügung gestellt werden.“ Die Ergebnisse sollten zusammengeführt werden, etwa, um schnell potenzielle Freiwillige für klinische Studien identifizieren zu können. Mit diesem Vorgehen könne man zudem erkennen, wann es Zeit ist, „zur Normalität“ zurückzukehren.

Nach seinem Beitrag in der „Washington Post“ hatte Bill Gates unter anderem auch in der „Tagesschau“ für die rasche Entwicklung eines Impfstoffes geworben.

Senator Robert F. Kennedy Jr. kritisiert Vorgehen der Gates-Stiftung

Neben den zahlreichen Beführwortern der Impf-Programme der Gates-Stiftung gibt es aber auch Skeptiker. Senator Robert F. Kennedy Jr. ist einer von ihnen. In einem Artikel verwies der Sohn von Robert F. Kennedy und Neffe des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy, in seiner Funktion als Vorsitzender der Kinderhilfsorganisation „Children’s Health Defense“, auf verschiedene Vorfälle in Bezug auf die Impf-Kampagnen der Stiftung.

In seinem Artikel schreibt Kennedy: Den Impf-Kampagnen der Stiftung würden vor allem Kinder in Entwicklungsländer „zum Opfer“ fallen. In abgelegenen Regionen fernab von öffentlicher Kontrolle würden neue Impfstoffe an jungen Menschen ausprobiert. Er bezeichnete diese Menschen als „Versuchskaninchen“ der Impfindustrie.

Impfungen seien für Gates „Menschenfreundlichkeit“ mit „Strategie“, „die seine impfbezogenen Geschäfte weiter füttern, einschließlich seiner Microsoft-Ambitionen, ein globales, biometrisches Impf-Identifikationsprogramm zu kontrollieren, was ihm eine diktatorische Kontrolle über die globale Gesundheitspolitik gibt. Die Impfstoff-Besessenheit von Gates scheint von seiner Überzeugung befeuert zu werden, die Welt mit Technologie zu retten“, so der Senator.

Dabei nannte Kennedy, als eines der Beispiele, die große Polio-Impfaktion von 2000 bis 2017 in Indien. Damals hätte Gates „mit viel Geld“ das Impf-Programm für Indien unter seine Kontrolle gebracht.

„Gates versprach, sich mit 450 Millionen US-Dollar an dem 1,2-Milliarden-US-Dollar-Programm zur Ausrottung von Polio zu beteiligen. Wobei er die Kontrolle über Indiens ‚National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI)‘ übernahm – die bis zu 50 Dosen von Polio-Impfstoffen durch sich überlappende Immunisierungsprogramme für Kinder vor Erreichung des fünften Lebensjahres vorschrieb“, schreibt Kennedy.

Doch diese hohen Dosierungen hatten offenbar schwere unerwünschte Nebenwirkungen. Eine Vielzahl von Kindern hatte plötzlich Lähmungssymptome wie bei einer Polio-Erkrankung.

Indische Regierung bittet Gates das Land zu verlassen

„2014 hat die Gates-Stiftung experimentelle Impfstoffe für 23.000 junge indischen Mädchen finanziert. Von diesen Kindern erlitten rund 1200 schwere Nebenwirkungen – inklusive Autoimmunerkrankungen und Unfruchtbarkeit. Sieben Mädchen starben“, berichtet Kennedy weiter.

Danach hätten Untersuchungen der indischen Regierung ergeben, dass die von Gates finanzierten Forscher gegen ethische Prinzipien verstoßen hätten. Sie hätten die Mädchen zu den Tests gezwungen, Eltern eingeschüchtert und von diesen Einverständniserklärungen erzwungen. Danach sei den durch den Impfstoff Erkrankten jede medizinische Hilfe verwehrt worden.

Er schreibt auch: „Indische Ärzte machen die Gates-Kampagne dafür verantwortlich, dass 490.000 Kinder zwischen 2000 und 2017 gelähmt wurden. 2017 hat die indische Regierung das angebliche Heilprogramm zurückgerufen und bat Gates zusammen mit seiner Impf-Politik das Land zu verlassen. Danach sanken die Raten der impfbezogenen Lähmungen rapide.“ Der Fall sei vor dem höchsten indischen Gericht gelandet, so Kennedy.

„Geimpfte Mädchen hatten eine zehnfach höhere Todesrate als ungeimpfte“

Kennedy betont auch, dass die WHO im Jahre 2017 „widerwillig“ zugegeben habe, dass der globale Anstieg an neuen Poliofällen – also ein weltweiter Anstieg an Kinderlähmungen – überwiegend auf den Polio-Impfstoffstamm zurück zu führen sei. So hätten mutierte Virusstämme des Polioimpfstoffs schließlich mehr Lähmungen verursacht als das eigentliche Poliovirus.

Eine Studie von 2017 hat zudem gezeigt, dass die Sterberate von afrikanischen Kindern nach der DTP-Impfung (Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten) der WHO signifikant gestiegen ist. „Geimpfte Mädchen hatten eine zehnfach höhere Todesrate, als ungeimpfte. Die WHO hat es abgelehnt diese tödlichen Impfungen zurück zu ziehen, die jedes Jahr dutzenden Millionen afrikanischer Kinder gegeben werden“, führt Kennedy weiter aus.

Im Jahr 2018 hat dann die „Peer-Review“- Studie die Ursache für die verheerenden Folgen des von Gates geleiteten Anti-Polio-Programms in Indien aufgezeigt. In der Studie wird darauf verwiesen, dass bei einer Impfung ein toter oder wirklich schwacher Stamm eines Virus in den menschlichen Körper injiziert wird, wodurch die Schaffung von Antikörpern gegen das bestimmte Virus angeregt wird und der Körper bei einer tatsächlichen Infizierung mit dem virulenten Virus schnell reagieren und ihn bekämpfen kann. Wenn sich jedoch der Virusstamm im Impfstoff unbemerkt gefährlich verändert hat, dann hat das fürchterliche Folgen. Demnach ist in dem Polio-Impfprogramm der Gates-Stiftung genau dies geschehen.

„Wir sind Versuchskaninchen der Pharmaindustrie“

Dann berichtet Kennedy von Vorfällen, während der MenAfriVac-Impf-Kampagne in Afrika: 2012 seien in der Süd-Sahara unter Zwang viele afrikanische Kinder gegen Meningitis geimpft worden. Ungefähr 50 von 500 hätten Lähmungen entwickelt. „Wir sind Versuchskaninchen der Pharmaindustrie“ konnte man danach in der südafrikanischen Zeitung „Times Live“ lesen.

Über die MenAfriVac-Impf-Kampagne berichtete laut RT auch das Webportal Laleva. Demnach hieß es dort: „Am 20. Dezember 2012 traf eine Impftragödie das kleine Dorf Gouro im Norden des Tschad, Afrika. Laut der Zeitung „La Voix“ sind von fünfhundert Kindern, die den neuen Meningitis-Impfstoff MenAfriVac erhalten haben, mindestens 40 im Alter von 7 bis 18 Jahren gelähmt. Diese Kinder erlitten auch Halluzinationen und Krämpfe. Seit diesem ersten Bericht ist das wahre Ausmaß dieser Tragödie ans Licht gekommen, da die Eltern dieser geimpften Kinder von noch mehr Verletzungen berichtet haben. Die Behörden in der Gegend sind erschüttert. In ihrer Wut und Frustration über die Nachlässigkeit der Regierung haben demonstrierende Bürger ein Sanitärverwaltungsfahrzeug in Brand gesetzt.“

Zudem hätte die Gates-Stiftung im Jahr 2010 eine dreiphasige experimentelle Malaria-Impfung finanziert, „die 151 Kleinkinder getötet hat und schwerwiegende Folgen bei 1048 der 5949 geimpften Kinder hatte: Lähmungen, Anfälle und fiebrige Schüttelkrämpfe“, so Kennedy.

Wie der Senator weiter schreibt hat dann im Jahr 2014 die Vereinigung katholischer Ärzte in Kenia die WHO beschuldigt, Millionen Frauen dort unwillentlich durch Tetanus-Impfungen chemisch sterilisiert zu haben. Unabhängige Labore hätten Unfruchtbarkeitsformeln in jeder getesteten Impfung gefunden. „Nachdem die Anschuldigungen zuerst abgestritten wurden, hat die WHO letztendlich zugegeben, diese Unfruchtbarkeitsimpfungen schon seit mehr als zehn Jahren zu entwickeln. Ähnliche Anschuldigungen kamen aus Tansania, Nicaragua, Mexiko und den Philippinen,“ schreibt Kennedy.

Impfungen verursachten Epidemien im Kongo, in Afghanistan und auf den Philippinen

Zudem schreibt Kennedy über „die furchterregendsten Epidemien im Kongo, in Afghanistan und auf den Philippinen“, die offenbar allesamt durch Impfungen verursacht wurden. Der Senator schreibt: der breiten Öffentlichkeit sei dies zwar nicht bekannt, aber nichtsdestotrotz seien 2018 etwa 70 Prozent der weltweiten Poliofälle durch Impfstoffstämme verursacht worden.

Kennedy beklagt die engen Verbindungen zwischen der US-amerikanischen „Center for Disease Control“ (CDC), der Pharmaindustrie und der Gates-Stiftung.

Es heißt, diese ‚Player‘ hätten „ein starkes finanzielles Interesse daran, nicht vollständig getestete Impfstoffe“ in breit angelegten Feldversuchen in Entwicklungsländern auszuprobieren. Das CDC wird unter anderem auch von der Gates-Stiftung finanziert und operiert mit seinen Impfstoffen in vielen Ländern rund um den Globus, vor allem in Afrika.

Auch die WHO wird von Bill Gates finanziert – und zwar zum größten Teil. 2010 versprach Bill Gates der WHO insgesamt zehn Milliarden Dollar über die nächsten zehn Jahre, um „bei der Forschung, Entwicklung und Lieferung von Impfstoffen für die Welt zu helfen“, hieß es damals in einer Presseerklärung der Gates-Stiftung.

Kritiker erklären, dass solch große Summen an Spendengeldern den Einfluss der Gates-Stiftung auf die Politik der WHO enorm vergrößere. Kennedy schreibt in Bezug auf die WHO: „Diese Organisation ist über die Bedeutung des Wortes hinaus korrupt. Sie ist eine Marionette der Pharmaindustrie.“

Gute Gesundheit nur durch eine Spritze möglich?

Senator Kennedy weist darauf hin, dass „die Befürworter eines öffentlichen Gesundheitssystems weltweit Bill Gates vorwerfen, die Agenda der WHO von den Projekten wegzusteuern, die nachweislich Infektionskrankheiten eindämmen: nämlich sauberes Wasser, Hygiene, Ernährung und wirtschaftliche Entwicklung. So werden Vorwürfe gegen Gates laut, wonach er auch die Ressourcen der WHO umgeleitet hat, um seiner persönlichen Philosophie zu dienen, dass gute Gesundheit nur durch eine Spritze kommt.“

In Bezug auf die Corona-Krise betont Kennedy, dass Gates neben der WHO, UNICEF, GAVI, and PATH auch ein privates pharmazeutisches Unternehmen finanziert, welches Impfstoffe herstellt. Zusätzlich würde der Milliardär noch 50 Millionen US-Dollar an zwölf Pharmafirmen spenden, um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes zu beschleunigen.

„In seinen letzten Medien-Auftritten zeigte sich Gates zuversichtlich, dass die COVID-19-Krise ihm jetzt die Gelegenheit geben wird, seine diktatorischen Impfungen den amerikanischen Kindern aufzuzwingen“, so Kennedy.

Die Bill & Melinda Gates Stiftung hat sich auf Anfrage der Epoch Times nicht zu den Vorwürfen geäußert.

(Mit Textteilen von dpa)

