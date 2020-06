Ethik-Report: 68 Prozent der Ärzte fühlen sich durch bezahlte Pharmavorträge beeinflusst

„Ohne Pharmaunternehmen könnten keine Fortbildungen/Kongresse für Ärzte bezahlt werden. Ohne Fortbildungen für Ärzte hätte man schlechter ausgebildete Ärzte“, beschreibt eine Dermatologin in einer Umfrage das Dilemma, dass bezahlte Pharmavertreter Vorträge vor der Ärzteschaft halten.

1008 in Deutschland lebende Ärzte wurden im Zeitraum von Januar bis März 2020 über die bestehenden ethnischen Herausforderungen befragt. Im vorgeschilderten Fall gaben 68 Prozent der Ärzte zu, dass das Ambiente einer solchen Vortragsveranstaltung eines Pharma-Vertreters Auswirkungen auf ihr Verhalten haben würde. 22 Prozent der Ärzteschaft zeigten sich als „unbestechlich“.

Über Fehler reden Menschen nicht so gern – und Ärzte schon gleich gar nicht, würde man erwarten, so heißt es in der Umfrage weiter. 68 Prozent gaben an, dass sie noch nie einen Fehler, der ihnen in der klinischen Praxis unterlaufen ist, vertuscht hätten. Jeder Dritte hingegen gesteht ein Vertuschungsmanöver ein. Jeder Zehnte konnte nicht den Mut aufbringen, sich im Falle eines Fehlers beim Patienten zu entschuldigen.

Eine Pädiaterin aus Berlin teilte bezüglich der Umfrage mit, dass ihr bislang glücklicherweise „kein fataler Fehler“ unterlaufen sei. Einige Fehler hätten hingegen zu Verzögerungen oder Wiederholungen von Untersuchungen geführt. „Dies habe ich nicht nur den Eltern, Patienten, sondern auch all meinen Vorgesetzten erzählt“, erklärte die Ärztin. Grund für die Fehler seien Übermüdung gewesen.

Ärzte in der Corona-Krise

Vor allem in der Corona-Krise standen die Ärzte an vorderster Front. Sie waren von mangelnder Schutzausrüstung und bestehendem Ansteckungsrisiken betroffen. Jeder zweite Arzt zeigte sich in der Krise besonders motiviert, weil er gebraucht wurde.

Den Schutz der Gesundheit als oberste Priorität, für die man wirtschaftliche Folgen eines Shutdowns in Kauf nehmen müsse, befürworteten über die Hälfte. 30 Prozent gingen davon aus, dass nur Risikogruppen, wie in Seniorenheimen, langfristig von Ausgangsbeschränkungen betroffen sein sollten. Zehn Prozent der Ärzte zählten sich selbst zur sogenannten Risikogruppe und hatten Angst, sich auf der Arbeit anzustecken. Sie blieben zu Hause. 43 Prozent gaben an, nicht zur Risikogruppe zu gehören und auch keine Angst vor einer SARS-CoV-2-Infektion zu haben.

Viele Ärzte zeigten sich davon betroffen mitanzusehen, wie Patienten allein im Krankenhaus sterben mussten, weil Angehörigen keinen Zutritt erhielten. Dass COVID-19-Patienten ohne Beistand ihrer Angehörigen oder eines Geistlichen im Krankenhaus sterben, müsse man in Kauf nehmen. Das sagten zehn Prozent. 23 Prozent fanden, dies solle nicht passieren. Als Arzt müsse man versuchen, einen Weg zu finden, damit sich die Angehörigen verabschieden können, meinten zwei Drittel der Ärzte.

Impfstoff gegen SARS-CoV-2

Für einen Ausweg aus der Krise gilt nach Angaben der Politiker ein Impfstoff als entscheidend. Die Frage, ob Impfstoffe und Medikamente gegen das SARS-CoV-2 mit „geringeren Sicherheitsstandards“ schneller am Patienten zum Einsatz kommen, beantworteten 77 Prozent der Befragten mit „Ja“. Ein Münchner Allgemeinmediziner sagte: „Ich würde versuchen, die Familie von den Vorteilen der Impfung zu überzeugen, aber ich würde auch ihre Meinung respektieren, wenn ich sie nicht überzeugen kann.“

Gegen die am 1. März 2020 eingeführte Masern-Impfpflicht sprachen sich 22 Prozent der befragten Hausärzte aus. Ein impfkritischer Arzt sagte: „Es gibt keinen Vorteil durch die Verpflichtung, Sanktionen sind sinnlos. Impfen sollte einfach in den Kindergärten und Schulen durchgeführt werden.“ Wer das nicht wolle, solle das aktiv der Schule mitteilen. So könnte man die festgelegte Impfquote und einen sicheren Bevölkerungsschutz erreichen.

„Wenn es um die eigene Haut geht, sind die Ärzte in der Diskussion um Pflichtimpfungen (scheinbar) durchaus ambivalenter“, heißt es in der Auswertung der Umfrage. Der Großteil der Befragten (47 Prozent) sind dagegen, dass sich Ärzte zu einer jährlichen Grippe-Impfung verpflichten lassen.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]