Frankreich: Keine Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen

Frankreich lockert die Corona-Maßnahmen nun auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: Claude Paris/AP/dpa



In Frankreich gilt seit Montag keine Corona-Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen. Schutzmasken müssen damit nur noch in Krankenhäusern und Altenheimen getragen werden. Dort muss auch weiterhin ein Gesundheitspass vorgelegt werden – das heißt, Besucher müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Die Inzidenz in Frankreich liegt derzeit bei weniger als 400 Fällen auf 100.000 Einwohner pro Woche. Am Montag befanden sich landesweit noch etwa 1.200 COVID-19-Patienten auf der Intensivstation.

„Das entspricht unserer Strategie, die Einschränkungen weiter abzubauen“, hatte Gesundheitsminister Olivier Véran im Vorfeld die weitere Lockerung der Maskenpflicht begründet. „Die Lage verbessert sich, auch wenn wir die fünfte Welle noch nicht ganz hinter uns haben.“ Am Dienstag beginnt in Cannes das Internationale Filmfestival – ebenfalls ohne Maskenpflicht. (afp/mf)