Gendermedizin: Das Ende der in der Medizin vernachlässigten Frau

„Skifahrerinnen, aber auch Fußballerinnen, erleiden häufiger Kreuzbandrisse als ihre männlichen Kollegen. Das wird gerade ein großes Thema in der Sportmedizin und ist auch ein Genderthema“, sagte Kardiologin Vera Regitz-Zagrosek laut „Focus“. Die Medizinerin ist die Gründerin des einzigen deutschen Institutes für Gendermedizin an der Berliner Charité. Die Forscherin widmet sich dem in der Biologie offensichtlichen Unterschied zwischen Mann und Frau aus medizinischer Sicht.

So fand die Ärztin heraus, dass Frauen und Männer beispielsweise bei einem Herzinfarkt völlig unterschiedliche Symptome haben. Während Männer starke ausstrahlende Brustschmerzen beklagten, litten die Frauen eher unter Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit oder Bauchschmerzen. Frauen würden sich später behandeln lassen als Männer. Wenn Patientinnen von einem Arzt behandelt werden, seien ihre Überlebenschancen geringer, als wenn sie von einer Ärztin betreut würden. Das hätten Studien ergeben.

„Krank ist nicht gleich krank“, erklärt die Expertin, die die einzige Professur in frauenspezifischer Gesundheitsforschung hat gegenüber „watson“. Frauenherzen würden auf eine andere Weise schlagen als die von Männern und sie seien schneller anfällig für mentalen Stress. Gleichzeitig hätten Frauen bessere Abwehrkräfte und seien resistenter gegen Infektionen. Die Liste der Unterschiede sei „ellenlang“.

Behandlungen des „kleinen Mannes“

Aus diesem Grund vertritt die Medizinerin auch die Auffassung, dass andere Symptome anders behandelt werden müssen. Dies sei jedoch nicht der Fall. Die Frau würde „als kleinere Version des Mannes“ angesehen und vernachlässigt, da bei der Erhebung von Studien Frauen nur selten teilnahmen.

Bereits die Wirkstoff-Labortests würden an jungen männlichen Mäusen gemacht. Männer seien auch unkompliziertere Versuchspersonen. Bei Frauen sei das schon anders. Bei einer möglich vorliegenden Schwangerschaft könne ein Wirkstofftest riskant sein. Ergebnisse würden zudem durch Hormonschwankungen des weiblichen Zyklus, Verhütungsmittel oder die Wechseljahre beeinflusst.