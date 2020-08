Hygiene-Experte zur Maskenpflicht: „Das RKI steckt in der Klemme“

Zu Beginn der Corona-Pandemie, schon im Februar 2020, forderte Professor Klaus-Dieter Zastrow Mund-Nasen-Schutz für die Bevölkerung. Aber das Robert Koch-Institut hielt nichts davon. Inzwischen hat sich die Situation verändert. Epoch Times fragte den Hygiene-Experten, wie er die aktuelle Lage sieht.

Inzwischen haben die Landesregierungen eine Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen angeordnet. Die Bußgelder für Verstöße wurden bereits erhöht. Und selbst in den Schulen besteht teilweise die Anordnung zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen. Allerdings gibt der Hygiene-Professor Klaus-Dieter Zastrow zu bedenken, dass man ja nicht wirklich weiß, wer ansteckend ist oder nicht. „Wir wissen nur, wer vor zwei Tagen negativ getestet wurde, kann morgen positiv sein.“ Nur ein positiver Test bringe relativ große Sicherheit.

Gleichzeitig weist der Hygiene-Experte darauf hin, dass die aktuelle Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) keinerlei Auskunft darüber gebe, ob positiv getestete Menschen nur infiziert, leicht erkrankt sind oder erkranken werden oder auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

Dies sei jedoch die alles entscheidende Frage für die Bewertung der Bedeutung der Epidemie. „Das fehlt da ja völlig, und somit ist diese Statistik ziemlich wertlos“, kritisiert Zastrow.

5.000 Tests, 18 positiv, aber keiner schwerkrank

Ein Krankenhaus, das der Hygiene-Experte unterstützt, hat eine derartige Statistik selbst angefertigt. „Dort wurden über acht Wochen die Tests gezählt.“ So um die 5.000 Tests seien durchgeführt worden und 18 Patienten waren positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. „Aber keiner musste stationär behandelt werden oder ist auf der Intensivstation gelandet“, erklärt Zastrow.

Damit sei man bei einer Grundsatzentscheidung. Niemand wisse, wer krank werde und wer nicht. Darüber gebe es keine Erkenntnisse. Auch über Spätschäden und deren Schweregrad nach Erkrankungen sei zu wenig bekannt. „Diese Fragen sind nach wie vor völlig offen.“

Daraus ergebe sich die Frage, ob man das Virus als „allgemeines Lebensrisiko“ einordnen solle. Dazu nennt Zastrow ein Beispiel:

Wenn ein Fahrradfahrer bei einem Unfall ums Leben kommt, werden wir auch nicht das Radfahren verbieten.“

Im Moment fehlt dem Hygiene-Professor eine „sachgerechte Analyse“. Denn selbst während des Lockdowns seien die Intensivstationen – und da spricht Zastrow aus Erfahrung – nur bis zu 30 Prozent belegt gewesen, „aber nicht nur mit Corona-Patienten“.

Falsche Argumentation fällt dem RKI auf die Füße

Von Beginn an habe das RKI den Mund-Nasen-Schutz als solchen völlig falsch eingestuft. Da sei anfangs argumentiert worden, dass der Mund-Nasen-Schutz gar nicht helfen würde, aber doch bitte dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben müsse. Dann hieß es, dass „Mund-Nasen-Bedeckungen“ nur andere vor den eigenen Viren schützen würde. „Das war der größte Blödsinn.“ Und diese Behauptung sei „brandgefährlich“ gewesen, weil sie jetzt dem RKI wieder auf die Füße falle.

„Das RKI steckt in der Klemme“, sagt Zastrow und erklärt: „Warum sollten die Gesichtsmasken nur andere schützen? Dem Tröpfchen ist es egal, ob es von innen oder außen am Mund-Nasen-Schutz kleben bleibt. Da macht es keinen Unterschied!“

Allerdings sei mit der These „Ich schütze dich – du schützt mich“ eine Botschaft auf den Weg gebracht worden, von der man jetzt schlecht wegkomme. Aus dieser Nummer komme das RKI nur raus, wenn es wieder einmal „neue Erkenntnisse“ hätte, vermutet Zastrow.

Wenn das RKI von Anfang an die Wahrheit gesagt hätte, nämlich: „Schütze dich selbst mit der Maske“, dann wäre alles gut gewesen. Fakt sei, so Zastrow: „Wenn ich eine Maske aufsetze, können die links und rechts von mir rumhusten, wie sie wollen, bei mir kommt kein Virus an!“

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]