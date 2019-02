Lavendel liegt im Trend – Nachfrage nach Provence-Öl „explodiert“

Lavendel liegt im Trend: Die Nachfrage nach Lavendelöl aus der Provence sei in den vergangenen Jahren regelrecht „explodiert“, sagte der Regionalpräsident des Saatgutverbandes Gnis, Philippe Roux, am Donnerstag bei der Landwirtschaftsmesse in Paris. Die Anbauflächen im Südosten Frankreichs hätten sich in den vergangenen zehn Jahren um 47 Prozent vergrößert.

Die Parfüm- und Kosmetikindustrie setze wieder stark auf natürliche Duftstoffen statt auf synthetische, sagte Roux. Allerdings machten von Schädlingen übertragene Bakterien den Lavendelfeldern zu schaffen. „Seit Beginn der 2000er Jahre beschränkt dies die Ausweitung und die Langlebigkeit der Kulturen“, betonte er. Wegen der Krankheit hat Frankreich bereits vor einigen Jahren seinen Rang als weltgrößter Lavendel-Produzent an Bulgarien verloren. (afp)