Gesundheit Masern-Impfpflicht jetzt beschlossen: Gegner demonstrieren vor Kanzleramt – Livestream ab 9 Uhr

Auf seiner Sitzung am Mittwoch will das Bundeskabinett eine Impfpflicht gegen Masern und andere Neuregelungen in der Gesundheitspolitik beschließen (ab 09.30 Uhr). Der Ministerrunde liegen drei Gesetzentwürfe von Bundesgesundheitsminister Spahn vor. Wir berichten mit einem Livestream.