Infektiologe des Uniklinikums Schleswig-Holstein: Maskenpflicht „enorme“ Belastung für Kinder

Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck, zieht im Gespräch mit dem "Norddeutschen Rundfunk" den Nutzen der Maskenpflicht im Unterricht in Zweifel.

In einigen Bundesländern läuft der Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder. Kinder und Jugendliche müssen zum zweiten Beginn eines Schuljahres unter Corona-Bedingungen weiterhin die Corona-Maßnahmen befolgen. Damit die Schulen so lange wie möglich geöffnet bleiben können, fordert die Bundesregierung nicht nur Maskenpflicht und allgemeine Hygiene- und Abstandsregeln, sondern empfiehlt auch dringend das Impfen jugendlicher Schüler. Seit die Ständige Impfkommission nach längerem Ringen und vor zwei Wochen schließlich doch nachgab und eine generelle Impfempfehlung für 12- bis 17-Jährige gab, wird der Impfdruck immer größer.

Geht es um die Maskenpflicht im Unterricht, gibt es zunehmend Zweifel. Jan Rupp, Infektiologie und Mikrobiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck, stellt im Gespräch mit dem NDR die Maskenpflicht und die regelmäßigen Corona-Tests für Schüler infrage. „Man muss sich ja vor Augen führen, dass diese eingeführt wurden, in einer Zeit, wo wir Sorge hatten, dass diese Durchseuchung in der Bevölkerung bei den Kindern, bei den Schülern unmittelbar dazu führt, dass Erwachsene erkranken, schwer erkranken, ins Krankenhaus müssen und auf Intensivstationen am Ende landen“, so der Wissenschaftler. Damit habe man sich in einer Phase, in der das tatsächlich zu Krankenhausaufenthalten geführt habe, arrangiert. Jetzt habe sich die Situation aber geändert.

Folgeschäden durch Masken-Zwang

Rupp hält es vor diesem Hintergrund geboten, das Maskentragen im Unterricht perspektivisch zu hinterfragen, das gelte auch für. „Wir haben im Moment für die Kinder immer noch eine enorme Belastung“, unterstreicht der Infektiologe gegenüber dem NDR. Zwar sei es für einen genauen Zeitpunkt noch zu früh, doch erlaube das Infektionsgeschehen diese Überlegungen.

„Letztlich lässt man zu, dass gerade in der Gruppe der unter Zwölfjährigen, wo kein Impfstoff zur Verfügung steht, das Infektionsrisiko steigt“, verdeutlicht Rupp. Dies müsse man aber in Relation zu den derzeit vorgeschriebenen Einschränkungen setzen. Darüber hinaus sieht Rupp Folgeschäden durch den Masken-Zwang.

Zudem könne man nicht erwarten, dass die Kinder weiterhin deshalb Masken tragen und vom sozialen Leben sozusagen weiterhin beschränkt bleiben, „weil wir quasi Infektionen im Erwachsenenalter verhindern wollen.“ Eine hundertprozentige Immunität durch Impfungen hält Rupp nicht für erreichbar. Stattdessen hält er eine Ansteckung von Ungeimpften für wahrscheinlich, wie es schon immer bei vielen anderen Infektionskrankheiten war. „Dahin wird sich Covid irgendwann entwickeln“, prognostiziert der Mikrobiologe.

Auch die zweimalige Testpflicht pro Woche für bis elf Jahre alte Kinder müssen man kritisch hinterfragen, die zugleich als allgemeiner Testnachweis und somit als Eintrittskarte in das gesellschaftliche Leben gelten. „Letztlich ist die Schule eigentlich kein Testzentrum. Aus meiner Sicht geht es primär darum, Infektionsgeschehen zu kontrollieren“, gibt Rupp zu bedenken. Früher hätte sich die Schule dafür zwar geeignet. Mittlerweile beurteilt er die Lage aber anders. Auch Kinderärzte könnten diese Testnachweise zunehmend wieder leisten.

Fallzahlen mit der Grippe vergleichbar

Hinzu kämen die sehr geringen Fallzahlen für schwere Verläufe bei Kindern: „Gerade die Kinderärzte haben im April schon einen Bericht herausgegeben, von einer Registerstudie, wo sie alle Fälle mal aufgearbeitet haben von Kindern mit Covid in den letzten Monaten. Und natürlich gibt es Todesfälle, die waren im einstelligen Bereich und es gibt auch schwere Verläufe. Aber verglichen mit der Anzahl der Infizierten waren das wirklich geringe Fallzahlen“ Sie seien vergleichbar mit den Zahlen der Grippe in den Jahren zuvor.

Viele Ängste, die auf Kinder übertragen würden, seien Sorgen aus Erfahrungen mit Erwachsenen. Am Ende könne das Ziel einer Immunität aber auch durch die Infektionen erreicht werden. „Die Datenlage spricht derzeit nicht dafür, dass den Kindern so unrecht geschieht“, meint Institutsdirektor Rupp. Daran hätten auch die Virusvarianten, soweit bekannt, nichts geändert.

