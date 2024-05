Mehr als Bewegung: Die gesundheitlichen Vorteile von Gartenarbeit

Jeder Mensch kennt diesen Moment: Man wälzt sich von einer Seite zur nächsten und wieder zurück – die Gedanken kreisen, doch an Schlaf ist nicht zu denken. Diese Situationen treten oft auf, wenn am nächsten Tag ein wichtiger Termin oder eine Prüfung ansteht.

Erstreckt sich dieser Zustand jedoch über Tage, Wochen oder Monate, kann von einer akuten Schlafstörung gesprochen werden. Eine Analyse der Krankenkasse Barmer ergab, dass rund sieben Prozent der Deutschen – also sechs Millionen Menschen – im Jahr 2022 an dieser Diagnose litten. Eine Umfrage von Statista ergab zudem, dass 43 Prozent der deutschen Befragten mit Schlafproblemen zu kämpfen haben. Damit liegt Deutschland auf Platz vier der befragten Länder – hinter Schweden (49 Prozent), Polen (46 Prozent) und Finnland (45 Prozent).

Mögliche Ursachen können unter anderem beruflicher oder privater Stress, Lichtverschmutzung, Krankheiten wie Depressionen oder chronische Schmerzen sowie traumatische Erlebnisse oder generelle Unzufriedenheit sein. Außerdem locken Smartphones und soziale Medien mit endlosen Unterhaltungsangeboten, sodass es immer schwieriger wird, vor dem Schlafengehen abzuschalten und zur Ruhe zu kommen.

Häufig greifen die Betroffenen dann zu Medikamenten, die zwar die Symptome lindern, aber nicht die Ursache beseitigen. Neue Forschungsergebnisse aus China zeigen nun, dass es eine greifbarere, natürlichere Lösung geben kann: Gartenarbeit.

Gärtner schlafen besser als Sportler

Immer wieder haben Studien gezeigt, dass viele Erwachsene weltweit, insbesondere in den Industrienationen, die empfohlenen 7,5 Stunden Schlaf pro Nacht nicht erreichen. Dieser chronische Schlafmangel hat erhebliche Folgen für das geistige und körperliche Wohlbefinden. So beeinträchtigt Schlafmangel das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit, die Entscheidungsfähigkeit und die Kreativität. Darüber hinaus steigt das Risiko für Übergewicht, Schlaganfall, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bestimmte Krebsarten.

Bereits frühere Studien zeigten, dass vermehrte körperliche Aktivität bei Schlafmangel helfen kann. Doch die Forscher um Professor Xiang Gao von der Fudan-Universität (China) gingen einen Schritt weiter und wollten herausfinden, wie speziell Gartenarbeit die Schlafgesundheit beeinflusst.

Um einen möglichen Zusammenhang zwischen Gartenarbeit und Schlaf aufzudecken, analysierten die Forscher die Daten der BRFSS, einer jährlichen Gesundheitserhebung in den USA. Anhand dessen teilten Gao und seine Kollegen die über 62.000 Erwachsenen in drei Gruppen ein: Nicht-Sportler (16.707 Personen), Gärtner (4.243 Personen) und Sportler (41.148 Personen). Im Anschluss daran verglichen sie diese mit einem von den Probanden ausgefüllten Fragebogen zu ihrer Schlafqualität.

Das Ergebnis: Gärtner berichteten durchweg über deutlich weniger Schlafprobleme im Vergleich zu den Nicht-Sportlern und sogar den Sportlern. Weiterhin zeigte sich, je länger die Gartenarbeit dauerte, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit von multiplen Schlafstörungen.

Gartenarbeit: Ein blühendes Feld voll Vorteilen

Die Arbeit im Garten gilt als ideale Aktivität – vor allem für Menschen mittleren und höheren Alters – da sie ein wesentlich geringeres Verletzungsrisiko als Sport birgt, aber dennoch der gesamte Körper im Einsatz ist.

Gartenarbeit ist eine muskelstärkende und mehrteilige körperliche Aktivität mit einem der geringsten Verletzungsrisiken. Deshalb ist sie für ältere Erwachsene geeignet und wird empfohlen“, erklärt Professor Gao.

Darüber hinaus bietet die Arbeit im Grün sechs Vorteile für die körperliche und geistige Gesundheit.

1. Körperliche Aktivität

Gartenarbeit ist nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern auch eine Form der körperlichen Betätigung. So erfordert das Graben, Jäten, Pflanzen und Ernten den Einsatz mehrerer Muskelgruppen – von den Armen bis zu den Beinen – was wiederum zur allgemeinen körperlichen Fitness beiträgt.

Es ist bekannt, dass regelmäßige körperliche Aktivität gut für das Herz ist, die Muskeln stärkt und die Flexibilität verbessert. Gartenarbeit trägt also dazu bei, den Körper auf gesunde Weise zu ermüden, wodurch Menschen erholsamer, tiefer und somit besser schlafen können.

2. Sonnenlicht

Bei der Gartenarbeit verbringt ein Mensch in der Regel viel Zeit im Freien, wodurch er natürlichem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Der Aufenthalt bei Tageslicht ist für die Regulierung unserer natürlichen inneren Uhr wichtig, die wiederum den Schlafrhythmus bestimmt.

Das Sonnenlicht trägt also zur Aufrechterhaltung eines gesunden Rhythmus bei, indem es die Produktion von Melatonin beeinflusst – einem Hormon, das den Schlaf fördert. Je mehr die innere Uhr im Einklang mit den äußeren gesellschaftlichen Aktivitäten ist, desto größer sind unsere Chancen, zur richtigen Zeit einzuschlafen und einen ungestörten Schlaf zu genießen.

Außerdem regt Sonnenlicht die körpereigene Produktion von Vitamin D an, das lebenswichtig für viele Körperfunktionen ist. Zudem wirkt es heilsam bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und viralen Krankheiten oder hilft bei Allergien, Asthma und Alzheimer.

3. Stressabbau

Die ruhige Natur der Gartenarbeit – von der Pflege der Pflanzen bis zur Berührung des Bodens – kann den Cortisolspiegel erheblich senken. Cortisol ist ein wichtiges Stresshormon, das bei zu hohen Mengen im Körper zu Wachsamkeit oder Angstzuständen führt und den Schlaf beeinträchtigt.

Gartenarbeit kann somit zu einer Milderung beitragen, indem eine beruhigende Umgebung geschaffen wird, in der man sich sowohl körperlich als auch geistig entspannen kann. Es schafft eine schlaffördernde Atmosphäre, wodurch es leichter wird, einzuschlafen und die ganze Nacht durchzuschlafen.

Ebenso ist weniger Stress gut für den Körper, da so Krankheiten vorgebeugt werden oder nicht weiter verschlechtert werden.

4. Achtsamkeit und Verbundenheit mit der Natur

Die Gartenarbeit bietet wiederum eine einzigartige Gelegenheit, durch enge Interaktion mit der Natur mehr Achtsamkeit zu pflegen. Die Konzentration, die bei der Pflanzenpflege, der Überwachung ihres Wachstums und der Verbindung mit der Erde erforderlich ist, kann die geistige Unordnung und die täglichen Sorgen deutlich verringern. Mehr Achtsamkeit und die verstärkte Verbindung mit der Natur können zu einer Verringerung von Grübeln führen – etwas, das viele Menschen nachts vom Schlafen abhält.

Menschen, die im Einklang mit der Natur leben, gelten zudem als einfühlsamer und ausgeglichener. Außerdem entwickeln diese Personen eine Verbindung mit ihrer Umwelt und engagieren sich dadurch mehr für ihren Schutz und Erhalt.

5. Das Gefühl, etwas erreicht zu haben

Und auch die Seele kann durch Arbeit im Grünen erhellt werden, denn das Wachsen der Pflanzen, das Blühen der Blumen oder die Ernte der Früchte sind ein sichtbares und greifbares Ergebnis. Dies vermittelt ein Gefühl der Erfüllung – etwas geschafft zu haben – und stärkt das Selbstwertgefühl.

Das Erreichen von Zielen und der Anblick der Früchte der eigenen Arbeit können emotionale Befriedigung und Freude hervorrufen, die zu einem positiven Gemütszustand vor dem Schlafengehen beitragen. Das gute Gefühl, etwas erreicht zu haben, kann den Übergang in den Schlaf erleichtern und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine erholsame Nacht zu verbringen.

6. Frisches, günstiges Essen

Ein weiterer gesundheitlicher Vorteil von Gartenarbeit ist der mögliche Anbau von Nutzpflanzen und Kräutern. So belohnt sich ein Gärtner nicht nur mit körperlicher Fitness, gutem Schlaf und mentaler Stärke, sondern auch mit gesundem Obst, Gemüse und Heilkräutern.

Gerade beim Pflanzen im heimischen Garten können Menschen selbst bestimmen, was sie wie anbauen und pflegen wollen. Auf diese Weise kann auf den Einsatz schädlicher Stoffe wie Pestizide und Insektizide verzichtet werden.

Für frische und gesunde Zutaten kann bei der Essenszubereitung dann einfach auf die Produkte im eigenen Garten zurückgegriffen werden. Außerdem können für leichte Krankheiten wie Erkältungen oder Entzündungen auch die passenden Heilkräuter angepflanzt werden.

All diese Vorteile erinnern uns daran, dass die wirksamsten Heilmittel manchmal nicht in der Apotheke zu finden sind, sondern aus der Natur kommen. Ganz gleich, ob erfahrener Gärtner oder Neuling mit aufkeimendem Interesse: Diese erfüllende Tätigkeit kann ganz einfach in die tägliche Routine aufgenommen werden.

Die Studie erschien in der Fachzeitschrift „Journal of Affective Disorders“.