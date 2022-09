Die wundersame Wirkung einer Fußreflexzonenmassage

Ein alter Spruch lautet: „Erst trocknet die Wurzel aus, dann stirbt der Baum. Und erst werden die Füße schwach, dann altert der Mann.“ - Heilen Sie Ihren Körper durch eine Fußreflexzonenmassage.

Die Füße tragen nicht nur das Gewicht des gesamten Körpers, es gibt auch eine enge Verbindung zwischen den Füßen und der generellen Gesundheit eines Menschen. Eine Fußreflexzonenmassage kann viele kleine gesundheitliche Probleme im ganzen Körper aus der Welt schaffen.

Wir Menschen der Neuzeit haben es häufig mit müden Augen, Allergien und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun. Professor Zheng Yingji forscht seit über 40 Jahren zu traditioneller chinesischer Medizin und Fußmassagen und erklärt uns Massagetechniken, die Sie zu Hause einsetzen können.

Es gibt sieben Gruppen von Menschen, die nicht mit Fußmassagen arbeiten sollten: Menschen mit Fußtraumata; Menschen, deren Blutgefäße leicht reißen; Menschen mit schwerer Diabetes und Verletzungen; Menschen mit deutlich erhöhtem oder deutlich zu niedrigem Blutdruck; Menschen, die in geschlossene Abteilungen eingewiesen wurden; extrem schwache Menschen und Menschen, deren Gesicht besonders rot oder bleich ist.

Schwangere können durchaus eine Fußmassage genießen, aber damit es nicht zu Kontraktionen der Gebärmutter kommt, sollten diese Frauen die Massage von Profis durchführen lassen und sich nicht selbst massieren.

Legen Sie sich vor der Massage alles zurecht und entspannen Sie Muskeln und Knochen

Der menschliche Körper ist ein göttliches Meisterwerk. Gehirn, Gesicht, Organe, Harnwege, innere und äußere Geschlechtsorgane, Lymphknoten, Nervensystem, Knochen – sie alle haben Reflexzonen in den Füßen. Übt man Druck auf unterschiedliche Teile der Füße aus, können Schmerzen anzeigen, dass die entsprechenden Körperbereiche nicht gut funktionieren. Selbst Krankheiten lassen sich auf diese Weise entdecken.

Eine Fußmassage kann eine ergänzende therapeutische Maßnahme sein, und im Zusammenspiel mit medizinischer Behandlung kann sie deren Wirkung verstärken. Professor Zheng hat mithilfe der Fußmassage seine eigene Tochter vor dem Tod gerettet, und als sein Sohn als Frühchen zur Welt kam, hat er dessen daraus resultierende Krankheit gelindert. Selbst bei gesunden Menschen können regelmäßige Fußmassagen den Zustand des Körpers verbessern und ihn stärken.

Bei der Fußmassage in den eigenen vier Wänden arbeiten wir mit unseren Händen, können aber auch Massagegeräte einsetzen, für die wir weniger Energie aufwenden müssen und die die Wirkung verbessern. Es werden zumeist drei Arten Massagegeräte eingesetzt:

Massagestab: Er kann Kraft sparen und bis tief in den Körper hinein stimulieren.

Massageball: Gut für die Selbstmassage geeignet. Am besten wählen Sie einen Ball, der nicht zu hart ist, damit Sie sämtliche Teile des Fußes damit reiben können, ohne sich zu verletzen. Haben Sie keinen Massageball zur Hand, tut es auch ein alter Golfball, denn er weist die richtige Größe und Härte auf. Professor Zheng betont, dass man sich zunächst hinsetzen und erst dann den Massageball mit den Sohlen rollen soll. Ist der Boden zu rutschig, legen Sie ein Handtuch auf den Boden.

Massageöl: Geeignet ist jede Art Öl, nicht allergene Lotion und kommerziell erhältliches Massageöl. Tragen Sie es auf die Hände oder den Massagestab auf, um Reibung und eine Blasenbildung zu verhindern. Mit dem Massageball funktioniert Öl nicht, weil die Reibung beim Rollen des Balls verloren geht.

Vor der Massage sollten wir zunächst Körper und Geist entspannen. Das geht, indem wir in einer bequemen Position zur Ruhe kommen, indem wir unsere Füße in warmem Wasser baden oder sie in warme Handtücher einwickeln. Nach der Massage hilft ein Glas Wasser, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, den wir durch den angeregten Stoffwechsel während der Massage erlitten haben.

Reflexzonen an den Füßen entsprechen inneren Organen und anderen Bereichen des Körpers

Für alle Organe und Teile des Körpers gibt es entsprechende Bereiche an den Füßen, die sogenannten Fußreflexzonen. Eine Massage dieser Gebiete kann die Funktion der jeweiligen Organe und Körperregionen regulieren, kann Schmerzen lindern und kann Selbstheilkräfte des Körpers anregen.

Gemeinsam mit Pater Josef Eugster [Name korrigiert] (auch bekannt als Ruoshi Wu), dem Begründer der Reflexzonenmassage in Taiwan, hat Professor Zheng einen vollständigen Satz an Theorien und Massagemethoden für die Fußreflexzonen zusammengetragen.

„Idealerweise massieren Sie keine Reflexzone länger als fünf Minuten“, betont Professor Zheng. „Kein Gebiet sollte zu lang oder zu stark massiert werden.“

Fußsohle

Unter allen Reflexzonen wird die an der Fußsohle am häufigsten genannt. Betrachten wir die Sohlen beider Füße zusammen, so bilden sie einen Mikrokosmos der Organe ab. Wo sich der Fuß oben wölbt, finden sich die jeweiligen Bereiche für Herz und Lunge. Darunter liegen die Reflexzonen für die Eingeweide, an der Hacke ist der Bereich für das Becken und an den Zehen finden wir die Reflexzonen für Gehirn und Augen.

Auf der Fußsohle finden wir die Reflexzonen für: Gehirn, Vorderlappen, Schläfenlappen, Hypophyse, Kleinhirn, Augen, Ohren, Zunge, Schilddrüse, Luftröhre, Speiseröhre, Nacken, Trapezmuskel, Schultergelenke, obere Extremitäten, Ellenbogen, Lunge, Herz, Leber, Gallenblase, Milz, Magen, Bauchspeicheldrüse, Nebenniere, Niere, Harnleiter, Blase, Zwölffingerdarm, Dünndarm, Blinddarm, aufsteigender Dickdarm, querliegender Dickdarm, absteigender Dickdarm, Sigma-Schlinge, Mastdarm, Anus, Organe in der Beckenhöhle und Steißbein.

Obere Fußreflexzonen

Im Rahmen einer Lymphdrainage zur Brustpflege und zur Verbesserung des Zwerchfells können wir den oberen Teil unserer Füße massieren, den Fußrücken. Die Reflexzonen dort entsprechen: Nase, Zähne, Oberkiefer, Unterkiefer, Stimmbänder, Kehlkopf, Mandeln, Musculus splenius, Luftröhre, Speiseröhre, Lymphknoten an Oberkörper und Achseln, Brustlymphgang (rechter Fuß: rechter Lymphstamm), Schultergelenke, Innenohr (Labyrinth), Brustkorb und Brust, Zwerchfell, Rippen, Lymphknoten im Rumpf, im Magenbereich und in der Leiste sowie Schmerzpunkte für Lende und Kreuzbein.

Innere und äußere Fußreflexzonen

Auch an den inneren und äußeren Rändern der Füße liegen wichtige Reflexzonen. Am inneren Rand finden sich Reflexzonen für Wirbelsäule, Gebärmutter und Prostata, am äußeren Rand für Eierstöcke, Kniegelenke und die Entspannung der Bauchmuskeln. In diesen Bereichen findet man auch lymphatische Reflexzonen sowie Schmerzpunkte für Hüftnerv und Lende.

Am inneren Rand des Fußes liegen die Reflexzonen für Mastdarm, Hämorrhoiden, Ischiasnerv, innere Hüftgelenke, Lymphknoten im Bauchraum und der Leiste, Lymphknoten im mittleren Becken, Blase, Harnleiter, Vagina, Penis, Gebärmutter, Prostata, Steißbein, Sakralwirbel, Lendenwirbel, Brustwirbel und Nase.

Am äußeren Rand des Fußes findet man die Reflexzonen für die Entspannung der Bauchmuskeln, für die Lymphknoten im Rumpf und in der äußeren Leiste, für den äußeren Ischiasnerv, die Hüftgelenke außen, Eierstöcke, Hoden, Steißbein, Kniegelenke, Ellenbogen, obere Extremitäten, Schultergelenke, Schulterblätter, Schmerzpunkte für Sakralwirbel und Lende.

Eine Fußmassage kann kleinere Beschwerden abstellen, sie entgiftet den Körper und dient dem Schutz von Augen und Herz.

Den Körper entgiften

Für die Entgiftung des Körpers sind Leber, Nieren, Lunge und Dickdarm zuständig. Eine Massage der jeweiligen Reflexzonen kann die Entgiftung fördern. Zusätzlich sollten wir viel Wasser trinken und uns bewegen, bis wir in Schweiß geraten.

Reflexzonen der Leber: Der grüne Bereich an der rechten Fußsohle. Er reicht vom unteren Teil des zweiten bis vierten Mittelfußknochens bis zum ersten Mittelfußknochen.

Reflexzonen der Nieren: Auf dem obigen Bild der dunkle, wie eine Cashewnuss geformte Bereich an den Sohlen beider Füße unterhalb des dritten Mittelfußknochens.

Reflexzonen der Lunge: Die weißen Bereiche an den Fußsohlen. Sie bedecken die oberen Teile des zweiten bis fünften Mittelfußknochens.

Reflexzonen des Dickdarms: Auf dem Bild die weiß gestreiften Bereiche.

Massagetechniken: Drücken Sie mit den Daumenbeeren aufwärts auf die Reflexzonen (nur eine sehr kurze Distanz) oder rollen Sie den Massageball in einer geraden Linie auf und ab (den Ball nicht horizontal rollen, sonst könnten Achillessehne und Fußknochen Schaden nehmen).

Wenn die Augen müde sind

Computer, Fernseher und Handys machen unser Leben bequemer, allerdings führen sie auch dazu, dass wir unsere Augen exzessiv nutzen. Wollen wir unseren Augen etwas Gutes tun und ihre Erschöpfung lindern, können wir die Reflexzonen der Augen massieren.

Zheng rät, dass wir nicht nur massieren, sondern auch elektronische Geräte möglichst meiden, nicht an zu hellen oder zu dunklen Orten lesen, dass wir mehr Pausen einhalten und auf die Gesundheit von Leber und Nieren achten sollten.

Reflexzonen der Augen: Auf dem Bild die grünen Bilder. Sie liegen auf den Zehenknochen, den Zehengelenken und den Zehenbeeren des zweiten und dritten Zehs.

Massagetechniken: Drücken Sie mit dem Daumen von der Wurzel des Zehs zu den Zehenbeeren oder drücken und stimulieren Sie diese Region mit dem Massageball. Achten Sie darauf, die Reflexzonen für beide Augen zu drücken.

Nasenallergien

Allergiker leiden häufig unter laufender oder verstopfter Nase oder bekommen Niesanfälle, wenn sich die Jahreszeiten verändern. In diesem Fall können wir an unserem großen Zeh die Innenseite der Beere drücken, um die Symptome zu lindern.

Menschen mit Allergien sollten zudem auf Temperaturwechsel achten und ihre Kleidung entsprechend anpassen.

Reflexzone der Nase: Auf dem Bild der weiße Teil, nahe dem inneren Teil des Nagels der Großzehe.

Massagetechnik: Stützen Sie einen Fuß ab und drücken Sie mit dem Daumen oder der Hacke des anderen Fußes die Reflexzone von unten nach oben.

Lindern Sie kardiovaskuläre Probleme

Es wird immer wichtiger, gut auf sein Herz-Kreislauf-System zu achten, insbesondere wenn man Bluthochdruck hat oder zu hohe Cholesterin- oder Blutzuckerwerte oder wenn man anfällig für Herzkrankheiten ist, Herzinfarkte und andere Probleme. Eine Massage der für das Herz zuständigen Reflexzone kann kardiovaskuläre Beschwerden lindern.

Darüber hinaus sollten wir weniger fettiges Essen zu uns nehmen und uns mehr bewegen. Patienten mit Bluthochdruck sollten regelmäßig ihren Blutdruck messen, möglichst Ruhe bewahren und vermeiden, rasch in Wut zu geraten.

Reflexzone des Herzens: Auf dem Bild der herzförmige rote Teil unten am linken Fuß. Die Zone liegt am oberen Drittel des vierten Mittelfußknochens und reicht von dort aus bis zum dritten und fünften Mittelfußknochen.

Massagetechnik: Drücken Sie mit einem Daumen die Reflexzone für das Herz von unten nach oben. Drücken Sie alternativ den Massageball auf das obere Ende der Reflexzone und massieren Sie abwärts rollend.

Linderung von Magen-Darm-Problemen

Menschen mit Verdauungsproblemen und Verstopfung können ihre Symptome verbessern, in dem sie an ihren Fußsohlen die Reflexzonen für Magen, Milz, Bauchspeicheldrüse und Zwölffingerdarm massieren. Die Bauchspeicheldrüse ist ein endokrines und exokrines Organ, das Verdauungsenzyme absondert.

Reflexzonen für Magen, Bauchspeicheldrüse und Zwölffingerdarm: Auf dem Bild die gelben, grauen und roten Bereiche in der Mitte des inneren Rands der Füße. Sie liegen an der Basis des ersten und zweiten Mittelfußknochens.

Reflexzone für die Milz: Auf dem Bild der gelbe Bereich nahe der Basis des vierten Mittelfußknochens am linken Fuß.

Massagetechniken: Drücken Sie mit den Daumenbeeren vom unteren Ende der Reflexzonen nach oben oder rollen Sie den Massageball in diesem Bereich in einer geraden Linie auf und ab. Nicht horizontal rollen, Sie könnten sonst die Achillessehne oder die Fußknochen schädigen!

Menstruationsbeschwerden lindern

Frauen mit Menstruationsbeschwerden sollten kein kaltes Essen oder gefrorene Süßigkeiten zu sich nehmen. Sie sollten sich während ihrer Periode mehr Ruhe gönnen und ihren Bauch warm halten. Zusätzlich können sie die Reflexzonen für die Hypophyse, die Nebenniere, die Gebärmutter und die Eileiter drücken, um ihre Schmerzen zu lindern. Zheng sagt, Frauen könnten diese Reflexzonen drücken, auch wenn sie nicht ihre Tage haben. Während der Periode sollten sie nicht so viel Druck wie sonst ausüben, damit es nicht zu übermäßig starken Blutungen kommt.

Reflexzonen der Hypophyse: Die schwarzen Punkte auf dem Bild um das Zentrum der Zehenbeere herum.

Reflexzonen der Nebenniere: In der Lücke zwischen den unteren Vierteln des zweiten und des dritten Mittelfußknochens gelegen.

Reflexzone für die Gebärmutter: An der inneren Seite der Hacke, birnenförmig.

Reflexzone für die Eileiter: An der äußeren Seite der Hacke, birnenförmig.

Massagetechnik: Bei der Massage der Reflexzone für die Hypophyse drücken Sie den Massagestab von unten aufwärts. Alternativ platzieren Sie die Großzehenbeere auf dem höchsten Punkt des Massageballs und drücken dann mit der Hacke des anderen Fußes von der Spitze der Großzehe des ersten Fußes abwärts.

Wenn Sie die Reflexzone für die Nebenniere massieren, können Sie mit dem Massagestab drücken und ziehen. Alternativ nehmen Sie den obersten Punkt des Massageballs und drücken dann mit der Hacke des anderen Fußes von der Spitze der Großzehe des ersten Fußes abwärts.

Bei der Massage für die Reflexzonen von Gebärmutter und Eileitern setzen Sie die Daumenbeere ein und drücken und kneten die Reflexzonen in einer kreisenden Bewegung.

So bringen Sie nach langem Sitzen Ihren Kreislauf wieder in Gang

Egal ob in der Schule, an der Uni oder am Arbeitsplatz – in unseren modernen Zeiten verbringen wir immer mehr Zeit im Sitzen. Doch das ist nicht gut für unsere Gesundheit. Wir sollten uns viel bewegen, rät Zheng, aber wir können uns zusätzlich etwas Gutes tun, indem wir die Reflexzonen für Herz, Milz und Niere massieren und damit den Blutkreislauf anregen. Langes Sitzen schadet nämlich Nieren, Milz und Knochen.

Reflexzone des Herzens: Auf dem Bild der herzförmige rote Bereich.

Reflexzone der Milz: Auf dem Bild der gelbe Bereich in der Nähe der Basis vom vierten Mittelfußknochen des linken Fußes.

Reflexzone der Niere: Auf dem Bild die dunklen, cashewförmigen Bereiche auf den Sohlen beider Füße, unterhalb des dritten Mittelfußknochens.

Massagetechniken: Drücken Sie mit den Daumenbeeren die Reflexzonen von unten nach oben. Rollen Sie alternativ den Massageball in diesem Bereich in einer geraden Linie auf und ab.

Über den Autor

Health 1+1 ist eine chinesische Informationsplattform für Medizin und Gesundheit in Übersee. Jeden Dienstag bis Samstag von 9:00 bis 10:00 Uhr EST im Fernsehen und online berichtet das Programm über das Neueste zum Coronavirus, über Prävention, Behandlung, wissenschaftliche Forschung und Politik sowie über Krebs, chronische Krankheiten, emotionale und geistige Gesundheit, Immunität, Krankenversicherung und andere Aspekte, um den Menschen eine zuverlässige und rücksichtsvolle Betreuung und Hilfe zu bieten.

Artikel von Epoch Health dienen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine persönliche medizinische Beratung. Bitte wenden Sie sich für eine persönliche medizinische Beratung, Diagnosestellung oder Behandlung an zuverlässige Fachkräfte.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Miraculous Reflexology: How to Give Yourself a Foot Massage That Heals the Body“ (deutsche Bearbeitung ms, as)

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 60, vom 03. September 2022.