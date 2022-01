Studie: Johnson&Johnson-Booster schützt vor Omikron

Auch wenn die Wirkung schnell nachlässt, kann laut einer neuen Studie eine Auffrischungsimpfung mit Johnson & Johnson eine Krankenhauseinweisung wegen Omikron verhindern.

Eine Auffrischungsdosis des Impfstoffs von Johnson & Johnson hat einer neulich veröffentlichten Studie zufolge bei Menschen, die sich in Südafrika mit COVID-19 infiziert hatten, gut vor einem Krankenhausaufenthalt geschützt.

Eine zweite Studie ergab, dass bei Personen, die zunächst den COVID-19-Impfstoff von Pfizer erhalten hatten und dann eine Auffrischungsimpfung von Johnson & Johnson (J&J) bekamen, innerhalb weniger Wochen ein 41-facher Anstieg der neutralisierenden Antikörperreaktionen und ein sprunghafter Anstieg der T-Zellen zu verzeichnen war.

In der ersten Studie, in der über 69.000 geimpfte Mitarbeiter des Gesundheitswesens untersucht wurden, wurde eine Wirksamkeit gegen Krankenhausaufenthalte von 63 Prozent null bis 13 Tage nach der Auffrischung festgestellt. Diese Zahl stieg ein bis zwei Monate nach der Auffrischung auf 85 Prozent an.

Die Studie enthielt keine Bewertung der Wirksamkeit über diesen Zeitraum hinaus.

Finanzielle Unterstützung durch Bill & Melinda Gates-Stiftung

„Wir liefern den ersten Beweis für die Wirksamkeit eines homologen Ad26.COV.2-Impfstoff-Boosts, der 6 bis 9 Monate nach der ersten Einzelimpfung und während der Zirkulation der Omikron-Variante verabreicht wird“, schreiben die Autoren in der Preprint-Studie.

Sie erhielten finanzielle Unterstützung von der südafrikanischen Regierung und anderen Einrichtungen, darunter die Bill & Melinda Gates-Stiftung.

In der zweiten Studie stellten Forscher des Beth Israel Deaconess Medical Center fest, dass eine Auffrischungsimpfung von J&J den Schutz vor Infektionen und Krankenhausaufenthalten bei Personen, die ursprünglich eine Impfung von Pfizer erhalten hatten, drastisch erhöhte. Sie analysierten die Reaktionen von 65 Personen, darunter 41, die die Pfizer-J&J-Serie erhielten.

Die Finanzierungsquellen für die zweite Studie wurden nicht bekannt gegeben.

„Unsere Analyse zeigt, dass eine Auffrischungsimpfung des COVID-19-Impfstoffs von Johnson & Johnson zu einem starken Anstieg der neutralisierenden Antikörper und T-Zellen gegen Omikron führte“, so Dr. Dan Barouch, Direktor des Zentrums für Virologie und Impfstoffforschung am medizinischen Zentrum, in einer Erklärung.

„Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs von Johnson & Johnson auch gegen zirkulierende Varianten wie Omikron und Delta stark und stabil ist“, sagte Dr. Mathai Mammen, globaler Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Janssen, in einer Erklärung. Janssen ist eine Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson.

Obwohl J&J einer von drei in den USA zugelassenen Impfstoffen ist, hat die CDC von der Verabreichung abgeraten, es sei denn, Menschen seien nicht willens oder in der Lage, die beiden anderen Impfstoffe zu erhalten.

Schnell nachlassende Wirkung des Impfstoffs

Die Wirksamkeit des Einzelimpfstoffs wurde ursprünglich als 100 Prozent wirksam gegen einen Krankenhausaufenthalt 28 Tage nach der Verabreichung angegeben, aber Daten aus der Praxis zeigten, dass der Schutz im Laufe der Zeit abnahm und im Sommer auf 65 Prozent sank. Die nachlassende Wirksamkeit veranlasste die Aufsichtsbehörden, eine Auffrischungsdosis zu genehmigen.

Während die Auffrischungsimpfung von J&J mindestens zwei Monate lang gut gegen Omikron zu wirken scheint, haben Auffrischungsimpfungen anderer COVID-19-Impfstoffe gemischte Ergebnisse gegen die neue Virus-Variante gezeigt.

So berichteten Wissenschaftler von Pfizer-BioNTech Anfang dieses Monats, dass ihr Impfstoff in einer Studie 25 Mal schlechter gegen Omikron wirkte als gegen das Original-Virus.

Eine Auffrischungsimpfung stellte zwar den verlorenen Schutz wieder her, aber die Studie dauerte nur einen Monat nach der Verabreichung der Auffrischungsimpfung.

Andere Studien, die längere Zeiträume untersuchten, zeigen, dass der Schutz durch Auffrischungsimpfungen nach einigen Wochen nachzulassen begann.

Die US-Gesundheitsbehörden sagen, dass die bisherigen Daten darauf hindeuten, dass Auffrischungsimpfungen einen Schutz gegen Omikron bieten, und ermutigen weiterhin Menschen, die nicht geimpft sind, sich zu impfen, und diejenigen, die bereits geimpft sind, sich auffrischen zu lassen.

Bei Omikron gibt es eindeutig eine gewisse Immunflucht“, sagte Dr. Anthony Fauci, der oberste medizinische Berater von Präsident Joe Biden, vergangene Woche gegenüber Reportern. Das Entscheidende sei jedoch, „dass die Auffrischungsimpfungen den Schutz wieder auf ein Niveau bringen, das dem früheren Niveau nahekommt.“

Wirksamkeit nach 10 Wochen bei 35 Prozent

Einem britischen Gesundheitsbericht zufolge (pdf), sank die Wirksamkeit gegen symptomatische Erkrankungen 10 Wochen nach einer Auffrischung auf bis zu 35 Prozent. Forscher in Dänemark und Norwegen haben letzten Monat ähnliche Ergebnisse veröffentlicht.

Israelische Wissenschaftler erklärten unterdessen in einer am vergangenen Mittwoch veröffentlichten Studie, dass eine Analyse von Infektionen in dem Land auf ein „schnelles Nachlassen“ des Pfizer-Boosters bei der Verringerung der Infektiosität hindeutet, was „möglicherweise die Ausbreitung des Virus beeinflusst“.

Gleichzeitig halten T-Zellen, die durch eine Impfung oder eine frühere Infektion entstanden sind, zwei anderen Studien zufolge gut gegen Omikron stand .

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com/ unter dem Titel: Johnson & Johnson Booster Protects Against Hospitalization From Omicron: Studies (deutsche Bearbeitung nmc)