Studie legt nahe, dass COVID-Booster keinen zusätzlichen Schutz für Kinder bieten

Eine kürzlich veröffentlichte Studie in der renommierten Zeitschrift „Nature Medicine“ zeigt, dass eine dritte Impfdosis bei Kindern zwischen 5 und 12 Jahren zwar die Antikörperwerte im Blut steigert, aber nicht unbedingt das Immunsystem stärkt, das uns langfristig vor COVID-19 schützt.

Impfeffekte: Auswirkungen der mRNA-Impfung auf Kinder

Die Forscher haben eine Studie durchgeführt, bei der sie 110 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren über ein Jahr lang beobachteten. Ziel war es, herauszufinden, wie lange bestimmte Immunreaktionen — speziell Antikörper, die sich an das Virus binden, sowie Gedächtniszellen — nach einer mRNA-Impfung bei Kindern ohne frühere COVID-19-Infektion aktiv bleiben.

B- und T-Zellen sind die beiden Haupttypen von weißen Blutkörperchen, die die Immunantwort steuern. T-Zellen werden in Stammzellen im Knochenmark entwickelt und helfen, den Körper vor Infektionen zu schützen. B-Zellen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung der Immunantwort auf wiederholte Infektionen. Sie produzieren auch Antikörper, eine Art Protein, das sich an fremde Substanzen bindet und dazu beiträgt, diese zu neutralisieren. Neutralisierende Antikörper verhindern, dass ein Virus in eine normale Zelle eindringt und eine Infektion verursacht.

In der Studie untersuchten die Forscher, wie gut verschiedene Kombinationen aus einer COVID-19-Impfung und einer vorherigen Infektion mit dem Virus dabei helfen, eine sogenannte Hybridimmunität zu entwickeln. Diese Immunität soll den Schutz gegen COVID-19 verstärken.

Stärkster Schutz nach Basisimpfung vor dem Booster

Die Studie wurde durchgeführt, als die Omikron-Variante des Coronavirus auftrat und die meisten Erwachsenen bereits vollständig geimpft waren. Diese Situation gab den Forschern die besondere Möglichkeit, zu untersuchen, wie gut die Impfung allein und in Kombination mit einer Infektion (Hybridimmunität) Personen schützen kann, die Symptome einer Omikron-Infektion zeigten.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Hybridimmunität besonders stark war, wenn die Infektion nach der vollständigen Grundimmunisierung mit zwei Impfdosen, aber vor der Auffrischungsimpfung erfolgte.

Unter den 76 Kindern, die sowohl geimpft wurden als auch COVID-19 hatten (Hybridimmunität), zeigte sich, dass diejenigen, die eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhielten, höhere Antikörperwerte hatten. Allerdings war der Anstieg dieser Werte nach dem Booster geringer als der Anstieg nach der zweiten Impfdosis. Zudem zeigten die Ergebnisse wenig bis keinen zusätzlichen immunologischen Vorteil für geboosterte Kinder, die zuvor COVID-19 hatten und dann geimpft wurden.

Interessanterweise lagen die Antikörperwerte, die nur durch die Impfung entstanden waren, deutlich unter denen der Kinder mit Hybridimmunität. Kinder mit Hybridimmunität waren die einzige untersuchte Gruppe, deren Antikörperwerte hoch genug waren, um sie wahrscheinlich vor symptomatischen COVID-19-Infektionen zu schützen. Das weist darauf hin, dass das Vorhandensein von Antikörpern nach einer Impfung nicht unbedingt bedeutet, dass die Kinder auch vor einer symptomatischen Infektion geschützt sind.

Allerdings schlossen die Forscher ungeimpfte Kinder mit natürlicher Immunität nicht in die Studie mit ein.

Antikörper als Maßstab für Impfschutz bei Pfizer und FDA

Obwohl die US-Arzneimittelbehörde FDA bereits frühzeitig anerkannte, dass Antikörperwerte allein nicht aussagekräftig für den Schutz vor COVID-19 sind, wurden neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2 weitgehend genutzt, um den Schutz vor der Krankheit abzuschätzen. Sowohl Pfizer als auch Dr. Peter Marks, der Direktor des Zentrums für Biologische Bewertung und Forschung der FDA, haben zudem zugegeben, dass es keinen festgelegten Standard für den sogenannten Korrelatschutz gibt. Dieser Begriff bezieht sich auf das Niveau der Antikörper, das notwendig ist, um Schutz vor Ansteckung zu gewähren.

Als das Beratungskomitee für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte der FDA (VRBPAC) zusammen mit Dr. Marks am 28. Juni 2022 tagte, um über die Reformulierung der ursprünglichen Impfstoffe zur Bekämpfung der Omikron-Variante zu diskutieren, brachten mehrere Mitglieder des Gremiums das Thema der Verwendung von Antikörpern zur Messung der Impfstoffwirksamkeit auf. Während des Treffens äußerten Dr. Paul Offit, Direktor des Vaccine Education Center und Professor für Pädiatrie in der Abteilung für Infektionskrankheiten am Kinderkrankenhaus von Philadelphia, und Dr. Hank Bernstein, Professor für Pädiatrie an der Zucker School of Medicine, Bedenken darüber, wie die Wirksamkeit gemessen wird.

Dr. Ofer Levy, ein Mitglied des VRBPAC und Infektionskrankheitenarzt am Kinderkrankenhaus Boston, stimmte dafür, die Berechnung der COVID-19-Auffrischimpfungen zu ändern.

„Sie haben jetzt viele Daten“, sagte Dr. Levy zu der Vizepräsidentin für virale Impfstoffe bei Pfizer im Rahmen der Diskussion. „Was ist Ihr relativer Schutz?“

„Ich würde sagen, es gibt keinen festgelegten Indikator für Schutz“, antwortete Kena Swanson, Vizepräsidentin für virale Impfstoffe bei Pfizer, Dr. Levy.

Daraufhin fragte Dr. Levy die FDA nach deren „allgemeinem Ansatz“, um das Verständnis des Schutzindikators zu verbessern.

„Wir verbringen viel Zeit mit der Überprüfung von Antikörperdaten. Wir zweifeln nicht daran, dass Antikörperdaten wichtig sind. Wir haben jedoch keinen Antikörperspiegel, bei dem sich jemand sicher ist, dass er mit Schutz in Verbindung steht“, sagte er.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Study Suggests COVID Boosters Provide No Added Protection for Kids“. (deutsche Bearbeitung kr)