Studie: Mehr Fälle von Psychosen in Städten mit leichterem Zugang zu Cannabis

In den USA haben mittlerweile fast die Hälfte aller Bundesstaaten Cannabis weitgehend oder zumindest teilweise legalisiert, wobei in manchen Fällen auch zwischen medizinischem Gebrauch und jenem als Genussmittel unterschieden wird. Dies lässt auch in Europa den Druck auf die Politik steigen, den Besitz und Konsum von Cannabis zu entkriminalisieren.

Neben klassisch libertären Argumenten wie dem Recht am eigenen Körper wird zu Gunsten einer Legalisierung von Cannabis unter anderem vorgebracht, dass der negative gesundheitliche Effekt auf den Einzelnen wie auf die Allgemeinheit jenen der legalen Droge Alkohol nicht übersteige. Zudem würde die Polizei entlastet und könnte sich auf die Verfolgung gravierenderer Straftaten konzentrieren, wenn sie nicht mehr das opferlose Delikt des Cannabiskonsums ahnden müsste.

Nur Korrelation oder auch Kausalität?

Auch dem bis dato gerne angeführten Argument von Legalisierungsgegnern, Cannabis wäre eine Einstiegdroge für härtere Drogen, wird gerne mit dem Hinweis gekontert, dass zwar möglicherweise ein Großteil der von härteren Drogen Abhängigen als erste Droge Cannabis konsumiert habe, umgekehrt aber nur ein kleiner Teil aller regelmäßiger Konsumenten von Cannabis später härtere Drogen zu sich nehme.

Dass eine weitgehende oder vollständige Legalisierung von Cannabis dennoch nicht völlig unproblematisch sein könnte, deutet eine jüngst im medizinischen Fachjournal „Lancet Psychiatry“ publizierte Studie an, aus der die „Welt“ zitiert. Diese hat Daten in elf europäischen Städten erhoben und kommt zum Ergebnis, dass in Städten, in denen der Zugang zu der Droge einfacher ist, auch mehr Fälle von Psychosen auftreten.

Inwieweit diese Korrelation auch auf eine Kausalität zurückzuführen ist, bleibt strittig. Es kann eine Vielzahl von Gründen geben, warum in bestimmten Städten mehr Psychosen auftreten. Ein hoher Gehalt am psychoaktiven Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC), der in Cannabis enthalten ist, könnte jedoch eine erhebliche Rolle spielen.

THC-Gehalt bei niederländischen Sorten bis zu 67 Prozent

Insbesondere wenn der THC-Gehalt jenseits von zehn Prozent liege, würde dies den Stoffwechsel im Gehirn in hohem Maße durcheinanderbringen, meinen die Forscher. Auf Dauer erhöhe dies in deutlichem Maße das Risiko bleibender Schäden. In niederländischen oder britischen Sorten liege der THC-Gehalt deutlich höher als zehn Prozent, bei Nederhash sogar bei bis zu 67 Prozent – in Frankreich, Italien oder Spanien wäre er geringer. Die Werte zum Cannabiskonsum, mit denen die Forscher arbeiteten, stützten sich jedoch auf eigene Angaben der Konsumenten, nicht auf Tests.

In Deutschland liege der THC-Gehalt im Mittel für Haschisch laut Drogen- und Suchtbericht 2018 bei fast 15 Prozent und für Blütenstände der Hanfpflanze bei gut 13 Prozent. Die Forscher des Teams von Suzanne H. Gage von der Universität Liverpool gehen davon aus, dass ein geringerer THC-Anteil die Psychoseraten in Amsterdam von fast 38 auf knapp 19 Fälle je 100 000 Einwohner jährlich fallen lassen würde, in London von fast 46 auf knapp 32 Fälle. Tendenziell nehme der Gehalt des Wirkstoffs in der Droge europaweit zu.

Neben London und Amsterdam waren auch Städte wie Paris, Madrid, Bologna, Palermo oder Gouda in die Studie einbezogen, deutsche Städte fehlten. Die Daten über Psychosefälle erlangten die Forscher von regionalen Gesundheitsbehörden, es handelte sich dabei um solche, die zwischen 2010 und 2015 erstmals diagnostiziert wurden. Anschließend wurden Erhebungsergebnisse für 901

Von Psychose-Patienten konsumierten 30 Prozent täglich Cannabis

Patienten zwischen 18 und 64 Jahren mit einer ersten Psychoseepisode mit einer gesunden, für die Stadt repräsentativen Kontrollgruppe anhand bestimmter Risikofaktoren verglichen, zu denen der Drogenkonsum gehörte.

Während fast 30 Prozent der Menschen mit diagnostizierter Psychose angaben, täglich Cannabis konsumiert zu haben, waren es in der Gruppe ohne festgestellte psychische Erkrankungen nur sieben Prozent. Zudem gaben 37 Prozent der von einer Psychose betroffenen Nutzer an, starkes Cannabis zu verwenden – in der Kontrollgruppe waren dies nur 19 Prozent. Insgesamt schätzen die Forscher, dass zumindest einer von fünf Fällen einer Psychose mit täglichem Cannabiskonsum zusammenhänge. Das Risiko, an einer zu erkranken, sei bei täglichem Konsum drei- bis fünfmal höher, je nach THC-Gehalt, schätzt das Forscherteam.

Suzanne Gage erklärte, einen möglichen kausalen Zusammenhang zwischen täglichem Konsum von Cannabis mit hohem THC-Gehalt und einem erhöhten Risiko von Psychosen hätten auch schon andere Studien nahegelegt. Infolge von Legalisierungstendenzen und einem weiter ansteigenden THC-Gehalt in den Produkten sei künftig von einem noch höheren Konsum auszugehen. Vor diesem Hintergrund sei es wichtig zu klären, welche Menschen ein höheres Risiko hätten.

Konsum im Jugendalter schafft zusätzliche Risiken

Inwieweit es auch Wechselwirkungen von häufigem Cannabiskonsum und anderen weit verbreiteten Diagnosen wie Angststörungen und Depressionen gibt, ist strittig und wenig erforscht. In manchen Fällen wird zumindest kontrollierter Cannabiskonsum wegen eines möglichen Beitrags zur Stimmungsstabilisierung bei Depressionen empfohlen. Darauf basierende, das Serotonin im Gehirn regelnde medizinische Präparate können Studien wie einer des Institute of Medicine, später National Academy of Medicine, aus dem Jahr 1999 zufolge jedoch im Fall einer bipolaren Störung gefährlich werden.

Ein wesentlicher Faktor bezüglich möglicher Folgen von Cannabiskonsum dürfte jedenfalls der kontrollierte Umgang damit sein. Grundsätzlich ist der Anteil der Abhängigen unter Konsumenten von Tabak und Alkohol der genannten Studie des Institutes of Medicine zufolge höher als bei solchen von Cannabis.

Allerdings könnte sich dies mit dem Trend zum stetig höheren THC-Gehalt ändern. Zudem steige das Risiko negativer Auswirkungen auf die Gesundheit mit einem immer niedrigeren Einstiegsalter, warnen Experten. Dies erkläre sich schon daraus, dass Jugendliche, die sich in den Cannabiskonsum flüchten, nicht lernten, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen und Konflikte zu bewältigen.