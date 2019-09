Bereits im vergangenen Sommer war das West-Nil-Virus bei 5 Pferden und 37 Vögeln in Deutschland nachgewiesen wurden und auch in diesem Jahr gab es bereits die ersten Fälle. Besonders in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg wurden mehrere infizierte Tiere gefunden.

Damit ist das West-Nil-Virus nach seinem Debüt im vergangenen Jahr zum zweiten Jahr in Folge in Deutschland aktiv. Experten vermuten, dass es dank des milden Winters in Stechmücken über den Jahreswechsel überleben konnte.

Während es für Pferde einen wirksamen Impfschutz gibt, müssen Menschen mit anderen Mitteln gegen das Virus vorgehen. Die Tierärztin Kerstin Albrecht rät zu Mückenschutz. „Wenn wir die Mücken verringern oder in Schach halten und nicht an uns rankommen lassen, dann sind wir auch sehr wirksam vor dem West-Nil-Virus geschützt“, sagte sie.

Impfung für Pferde, Fliegengitter für Menschen

Während in Südeuropa auch Menschen betroffen sind, leiden in Deutschland besonders Vögel. Blau- und Kohlmeise, Habicht, Sperling und Uhu sowie einige Zoovögel seien betroffen. Drei Schneeeulen aus Magdeburg und Wittenberg seien ebenfalls am West-Nil-Virus verendet.

Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, spricht dennoch von einer zunehmenden Tendenz. Die wärmer werdenden Sommer würden bessere Bedingungen für das Virus bieten, sich eben auch in Deutschland zu vervielfältigen, so die Biologin. Sie erklärt weiter: Die Symptome bei Pferden und Menschen sind ähnlich. „Das kann bei ganz einfachen Schwächesymptomen anfangen, sich über Fieber und Muskelzittern zeigen.“ Sowohl beim Pferd als auch beim Menschen könne zu Todesfällen kommen.

Außer einem Tierarzt, der sich bei der Untersuchung eines Vogels angesteckt hat, ist es in Deutschland bisher zu keiner direkten Infektion gekommen, weder durch Mücken noch durch Vögel. Alle anderen gemeldeten Fälle betrafen Reiserückkehrer. Europaweit registrierte die europäische Gesundheitsbehörde ECDC bis einschließlich Mitte August 69 infizierte Menschen. In sechs Fällen endete die Infektion tödlich. (ts)