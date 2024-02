XXL-Studie mit fast 100 Millionen Geimpften offenbart zahlreiche Gesundheitsrisiken

Eine multinationale Studie mit über 99 Millionen geimpften Personen hat höhere Vorkommen von neurologischen, kardiovaskulären und Blutstörungskomplikationen identifiziert, als die Forscher erwartet hatten.

Die von Experten begutachtete Studie, veröffentlicht in der angesehenen Fachzeitschrift Vaccine am 12. Februar, zielte darauf ab, das Risiko von 13 Arten von Nebenwirkungen nach der COVID-19-Impfung zu bewerten.

Die Daten von mehr als 99 Millionen geimpften Personen aus acht Nationen wurden gesammelt, darunter Argentinien, Australien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Neuseeland und Schottland – und die Risiken bis zu 42 Tage nach der Impfung untersucht.

Unerwartet hohe Nebenwirkungen

In der Studie wurden drei verschiedene Impfstoffe analysiert: die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna sowie der Vektor-Impfstoff von AstraZeneca.

Die Wissenschaftler entdeckten dabei eine unerwartet hohe Anzahl an gesundheitlichen Vorfällen, die als Warnsignale für mögliche Risiken oder Schäden gesehen werden können. Ein Warnsignal bezieht sich auf Informationen, die auf ein potenzielles Risiko oder einen Schaden hinweisen, der mit einem medizinischen Produkt in Verbindung gebracht werden kann. Zu diesen Nebenwirkungen zählen das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), die zerebrale Venensinusthrombose (CVST), sowie Myokarditis und Perikarditis.

Guillain-Barré-Syndrom (GBS): Eine Erkrankung, bei der das Immunsystem fälschlicherweise die eigenen Nerven angreift, was zu einer Lähmung des ganzen Körpers führen kann. Überraschenderweise wurden nach der ersten Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs 190 Fälle von GBS festgestellt – deutlich mehr als die erwarteten 76 Fälle.

Akute disseminierte Enzephalomyelitis (ADEM): Diese tritt normalerweise nach bakteriellen oder viralen Infektionen auf und führt zu einer Entzündung des Zentralnervensystems. Nach der ersten Moderna-Impfung wurden sieben Fälle beobachtet, obwohl nur zwei erwartet wurden.

Bell’sche Lähmung: Eine Schwäche oder Lähmung der Gesichtsmuskeln. Nach der ersten Dosis der Pfizer- und Moderna-Impfstoffe wurden mehr Fälle als erwartet registriert.

Zerebrale Venen- und Sinusthrombose (CVST): Eine seltene Erkrankung, bei der sich Blutgerinnsel im Gehirn bilden und den Blutabfluss blockieren, was zu Blutungen führen kann. Nach der ersten Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs wurden 69 Fälle festgestellt, mehr als das Dreifache der erwarteten 21 Fälle. Auch nach den Pfizer-Impfungen traten mehr Fälle auf als erwartet.

Myokarditis: Eine Entzündung des Herzmuskels. Mehr Fälle als erwartet wurden nach allen drei Dosen der mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna festgestellt.

Perikarditis: Eine Entzündung des Herzbeutels, der das Herz umschließt. Auch hier wurden nach allen Dosen aller drei Impfstoffe mehr Fälle als erwartet beobachtet.

Die Forscher betonten, dass ein erhöhtes Risiko für das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) bei Vektor-Impfstoffen wie dem von AstraZeneca besteht, was auch bereits in anderen Studien festgestellt wurde. Interessanterweise zeigten Untersuchungen zu mRNA-Impfstoffen keine Zunahme des GBS, so die Wissenschaftler.

Weiterhin hoben sie hervor, dass in mehreren Studien eine gestiegene Häufigkeit der zerebralen Venensinusthrombose (CVST) nach Impfungen festgestellt wurde. Dies führte dazu, dass der AstraZeneca-Impfstoff in einigen Ländern aus den COVID-19-Impfprogrammen zurückgezogen wurde. Einige Nationen haben zudem altersabhängige Einschränkungen für diesen Impfstoff eingeführt.

In Bezug auf Myokarditis und Perikarditis verwiesen die Forscher auf Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die WHO-Leitlinie aus dem Jahr 2021 weist darauf hin, dass vermehrt Fälle von Myokarditis und Perikarditis bei Personen gemeldet werden, die mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 erhalten haben.

Neueste Studien deuten auf Gefahren der Impfung hin

Mehrere Studien haben gezeigt, dass COVID-19-Impfungen ein Risiko für verschiedene medizinische Komplikationen bergen.

Eine kürzlich am 15. Februar durchgeführte Studie in nordischen Ländern kam zu dem Schluss, dass eine Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 mit einem höheren Risiko für Herzmuskelentzündungen bei Jugendlichen verbunden ist.

Die Studie stellte fest, dass der Zusammenhang von Myokarditis mit mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 „am stärksten bei männlichen Jugendlichen und jüngeren Männern und nach der zweiten Dosis“ auftritt.

Eine weitere Studie vom 27. Januar weist darauf hin, dass „eine erhebliche Anzahl von Belegen“ eine Korrelation und sogar eine Kausalität zwischen mRNA-Boostern und negativen Auswirkungen auf das Immunsystem nahelegt.

„Angesichts der abnehmenden Schwere des Virus … gibt es berechtigte Bedenken bezüglich der häufigen Verabreichung von Boostern bei immungeschwächten Patienten, was Fragen aufwirft, ob diese Praxis mehr Schaden als Nutzen verursacht“, heißt es darin.

Eine andere Studie, die am 24. Januar vom American Journal of Obstetrics and Gynecology akzeptiert wurde (PDF), untersuchte Plazentaproben von zwei schwangeren Frauen, die die Impfstoffe von Pfizer und Moderna erhalten hatten. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass „Impfstoff-mRNA nicht nur auf die Injektionsstelle der Mutter beschränkt ist, sondern systemisch auf die Plazenta und das Nabelschnurblut übergehen kann.“

Der Kardiologe Peter McCullough kommentierte die Studie und sagte, dass die Beobachtungen „eine unserer schlimmsten Befürchtungen bestätigt haben, nämlich dass eine schlecht empfohlene Impfung während der Schwangerschaft zirkulierende mRNA und lokale Produktion von Spike-Protein in der Plazenta ermöglicht, was die Schwangerschaft und Entbindung potenziell gefährdet.“

„Noch schlimmer, die mRNA wird an das Baby weitergegeben, mit unbekannten Auswirkungen auf die Organogenese, Gewebeschäden, Blutgerinnung und eine Vielzahl anderer negativer Prozesse im Körper des Neugeborenen.“

Ein kürzlich erschienener, von Experten überprüfter Artikel, der sich mit den Ergebnissen aus den ersten umfangreichen Studien (Phase-3) zu den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer und Moderna befasst, zog eine besorgniserregende Schlussfolgerung: Nach dieser Analyse verursachten die Impfungen mehr Todesfälle, als sie Leben retteten.

Basierend auf „konservativen Annahmen“ überwogen die geschätzten Schäden der COVID-19-mRNA-Impfstoffe „bei weitem die Vorteile“, so der Artikel, der darauf hinwies, dass „für jedes gerettete Leben fast 14 Mal mehr Todesfälle durch die modifizierten mRNA-Injektionen verursacht wurden.“

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Study of Nearly 100 Million COVID-19 Vaccine Recipients Reveals a Host of Adverse Events“. (deutsche Bearbeitung kr)