Logo Epoch Times

vor 27 Minuten

London: Rund 110.000 Menschen demonstrieren gegen Masseneinwanderung und die Labour-Regierung

vor 2 Stunden

Gaza-Friedensdemo in Berlin begonnen - Start mit 8.000 Teilnehmenden

vor 3 Stunden

Unbekannte schießen in Niedersachsen auf E-Scooter-Fahrer - Mann schwer verletzt

vor 3 Stunden

Trump stellt Bedingungen für Sanktionen gegen Russland

vor 4 Stunden

Israelische Armee: Mehr als 250.000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen

vor 4 Stunden

Russische Truppen schleichen durch Tunnel nach Kupjansk

vor 4 Stunden

20-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung in Berlin

vor 5 Stunden

„Sonntagstrend“: Schwarz-rote Koalition fällt auf Tiefstand

vor 6 Stunden

„Ein schweres Foulspiel“: Schwarz-Rot stopft mit Sondervermögen Haushaltslöcher

vor 7 Stunden

Post will im Herbst Tausende neue Mitarbeiter einstellen

Logo Epoch Times
Technischer Defekt oder Brandstiftung?

Brand an Stellwerk - Bahnstrecke Hannover-Berlin betroffen

Ein brennender Sicherungskasten an einem Stellwerk sorgt für viele Ausfälle und Verspätungen auf den Gleisen zwischen Hannover und Berlin. Die Ursache ist noch unklar.

top-article-image

Nach einem Brand an einem Stellwerk in Lehrte ist der Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin eingeschränkt. (Symbolbild)

Foto: Jens Büttner/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Ein Brand in einem Sicherungskasten eines Stellwerks in der Region Hannover sorgt für starke Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin. Das Feuer sei aus bisher ungeklärter Ursache in der Nacht auf den Samstag ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Derzeit werde untersucht, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung die Ursache für das Feuer war. Der Sicherungskasten befindet sich laut Bundespolizei etwa zwei Kilometer entfernt von dem Stellwerk.
Durch die Störung kommt es laut der Deutschen Bahn im Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin zu vielen Verspätungen und Ausfällen. Die ICE- und IC-Züge der Verbindung Hannover – Wolfsburg – Berlin werden umgeleitet und verspäten sich dadurch um bis zu 70 Minuten. Bei den IC-Zügen zwischen Hannover und Magdeburg rechne die Bahn mit einer Verspätung von rund 25 Minuten. Einzelne Züge fallen demnach auch komplett aus.

Dauer der Reparaturarbeiten unklar

Auch im Nahverkehr gebe es laut Bundespolizei viele Zugausfälle und Verspätungen. Teilweise sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Am Mittag war unklar, wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern werden. Am Abend werden wegen des Zweitliga-Spiels Hannover 96 gegen Hertha BSC viele Gästefans aus Berlin in der niedersächsischen Landeshauptstadt erwartet. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.