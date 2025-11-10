Lohnt sich ein Wechsel der Kasse?
Gesundheitsministerin: Zusatzbeitrag bei 2,9 Prozent zu erwarten
Der durchschnittliche ausgabendeckende Zusatzbeitrag der Krankenkassen ist mit 2,9 Prozent zu erwarten. Das sagt Gesundheitsministerin Warken. Letztlich kommt es auf die Lage der einzelnen Kasse an.
Lesedauer: 1 Min.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat angekündigt, den durchschnittlichen ausgabendeckenden Zusatzbeitrag für die Krankenkassen am Montag auf 2,9 Prozent festzulegen.
„Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam im sogenannten Schätzerkreis mit den Kassen und anderen Experten festzulegen, wie hoch der durchschnittliche ausgabendeckende Zusatzbeitrag zu erwarten ist. Und den werden wir an diesem Montag auf 2,9 Prozent festlegen und veröffentlichen“, sagte Warken der „Rheinischen Post“.
Krankenkassen legen den Zusatzbeitrag fest
Sie wies darauf hin, dass der tatsächliche Zusatzbeitrag von den Krankenkassen individuell festgelegt wird.
„Das hat vor allem etwas mit der wirtschaftlichen Situation der jeweiligen Krankenkasse zu tun. Da Wettbewerb unter den Kassen herrscht, muss jede Einzelne schauen, wie sie mit ihren Einnahmen und Ausgaben wirtschaftet“, so Warken. „Manchen gelingt das besser als anderen und deshalb gibt es unterschiedliche Zusatzbeiträge“, so die Gesundheitsministerin.
„Versicherte müssen für sich abwägen, ob sich ein Kassenwechsel lohnt – auch ich habe das als gesetzlich Versicherte im Blick. Das ist nicht immer der Fall, selbst wenn der Zusatzbeitrag über dem Schnitt liegen sollte. Beitragssatz und Leistungen sollten immer abgewogen werden“, so die CDU-Politikerin. (dts/red)
