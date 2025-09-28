Jaguar Land Rover: Britische Regierung vergibt Milliarden-Kreditgarantie

Nach dem schweren Cyberangriff auf den Automobilhersteller Jaguar Land Rover hat die britische Regierung Unterstützung in Milliardenhöhe zugesagt.

Wie der britische Technologieminister Peter Kyle am 28. September mitteilte, werde die Regierung den Automobilhersteller mit einer Kreditgarantie von „bis zu 1,5 Milliarden Pfund“ (1,72 Milliarden Euro) unterstützen. Ziel ist, die Lieferketten und Bargeldreserven des Unternehmens zu stützen, sowie „qualifizierte Arbeitsplätze“ in Großbritannien zu sichern.

Staatliche Agentur übernimmt Kredit-Bürgschaft

„Dieser Cyberangriff war nicht nur ein Angriff auf eine ikonische britische Marke, sondern auch auf unseren weltweit führenden Automobilsektor und die Männer und Frauen, deren Lebensunterhalt davon abhängt“, erklärte Kyle.

Der Schritt bedeute jedoch nicht, dass die britische Regierung dem Unternehmen, das zum indischen Automobilkonzern Tata Motors gehört, direkt Geld leiht. Stattdessen werde eine staatliche Kreditagentur die Bürgschaft für einen Kredit übernehmen, der über fünf Jahre zurückgezahlt wird.

Produktion ruht noch bis mindestens 1. Oktober

Jaguar Land Rover hatte den Cyberangriff Anfang September gemeldet. Das Unternehmen geht davon aus, dass dabei auf zahlreiche Daten zugegriffen wurde, weshalb die Produktion in seinen britischen Werken vorerst eingestellt wurde.

Am 25. September teilte der Autohersteller mit, dass seine IT-Systeme „schrittweise“ wieder online seien, die Produktion jedoch bis mindestens zum 1. Oktober ausgesetzt bleibe.

Der britische Automobilsektor beschäftigt mehr als 800.000 Menschen, die meisten davon bei Zulieferern. Ein anhaltender Produktionsstopp von Jaguar Land Rover hätte zu Arbeitsplatzverlusten und Insolvenzen einiger kleiner Unternehmen führen können.

In Großbritannien ist es jüngst vermehrt zu Cyberangriffen auf Luxusmarken und Einzelhändler gekommen.

Das Einzelhandelsunternehmen Marks & Spencer meldete unlängst eine Cyberattacke, die seine Onlinedienste wochenlang lahmlegte und den Konzern 300 Millionen Pfund (rund 344 Millionen Euro) kostete. Auch das Luxuskaufhaus Harrods und die Lebensmittelkette Co-op wurden in diesem Jahr Opfer von Cyberangriffen. (afp/ks)