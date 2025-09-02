Logo Epoch Times

Größter Anteilseigner ist Warren Buffet

Heinz-Ketchup und Philadelphia-Frischkäse: US-Konzern spaltet sich auf

Der US-Konzern Kraft Heinz hat seine Aufspaltung in zwei Unternehmen bekanntgegeben. Der Aufsichtsrat habe sich einstimmig dafür ausgesprochen, das Unternehmen in zwei unabhängige, börsennotierte Unternehmen aufzuteilen.

Der US-Konzern wird sein Geschäft in zwei unabhängige Unternehmen teilen.

Foto: Andy Rain/EPA/dpa

Redaktion
Der US-Konzern Kraft Heinz hat seine Aufspaltung in zwei Unternehmen bekanntgegeben. Der Aufsichtsrat habe sich einstimmig für einen Plan ausgesprochen, den Hersteller von Produkten wie Heinz-Ketchup und Philadelphia-Frischkäse „in zwei unabhängige, börsennotierte Unternehmen“ aufzuteilen, erklärte Kraft Heinz.
Das werde beiden Unternehmen zu einem größeren „strategischen und operativen“ Fokus verhelfen. Den Angaben nach soll die Transaktion im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Wie wird geteilt?

Eine der beiden Firmen wird demnach unter anderem die Marken Heinz und Philadelphia und einen Umsatz von rund 15 Milliarden Dollar unter ihrem Dach vereinen.
Zur zweiten sollen dann unter anderem die Produkte der Marke Oscar Mayer gehören, die für Aufschnitt und Hotdog-Würstchen bekannt ist, sowie Snack-Produkte der Marke Kraft.
Diese Sparte machte 2024 einen Umsatz von rund zehn Milliarden Dollar. Sie soll als künftige eigenständige Firma vom derzeitigen Kraft-Heinz-Chef Carlos Abrams-Rivera geführt werden.
Kraft Heinz war 2015 durch den Zusammenschluss der Unternehmen Kraft Foods und Heinz entstanden. Der größte Anteilseigner ist derzeit die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des US-Investors Warren Buffet mit 27,25 Prozent. (afp/red)

