Brief an Macron: Netanjahu beklagt Antisemitismus in Frankreich – Scharfe Replik aus Paris

Anklage gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer wegen Falschaussage

„Unnütze Arztbesuche“ – Arbeitgeber-Spitzenverband fordert neue Gebühr beim Arzt

Jeder Vierte will mehr Tempo bei Infrastrukturausbau

Mehr Games aus Deutschland – Branche bekommt staatliche Hilfe

Offener Konflikt um Steuererhöhungen zwischen Union und SPD

Deutsche Feuerwehrleute in Spanien – 40 Waldbrände zugleich

Windturbinen und Kindersitze: US-Regierung weitet Stahl- und Aluminiumzölle aus

250 Euro für Hundekot und Zigarettenstummel auf dem Boden: Berlin hebt Bußgelder an

„Absoluter Horror“: Video-Streamer in Frankreich während Live-Übertragung gestorben

Foodwatch gewinnt

Eltern in die Irre geführt – dm darf Obst-Quetschie nicht als „Immun-Smoothie für Kinder“ bewerben

Das Landgericht Karlsruhe urteilt im Rechtsstreit zwischen dm und der Verbraucherorganisation Foodwatch gegen dm. Die Gestaltung der Verpackung von Obst-Quetschie suggeriere fälschlicherweise, dass das Produkt gesundheitsförderlich sei.

Fußgänger passieren am 8. Januar 2018 in Berlin eine DM-Drogerie.

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Drogeriekette dm hat einen Rechtsstreit mit der Verbraucherorganisation Foodwatch um die Bezeichnung eines Obst-Quetschies als „Immun-Smoothie für Kinder“ verloren. Die Gestaltung der Verpackung suggeriere, dass das Produkt gesundheitsförderlich sei, heißt es im Urteil des Landgerichts Karlsruhe. dm verstoße damit gegen die EU-Health-Claims-Verordnung, die gesundheitsbezogenen Aussagen in der Werbung enge Grenzen setzt.
Die Verordnung erlaubt Werbeaussagen zur Gesundheit nur, wenn diese wissenschaftlich belegbar sind. dm hatte argumentiert, dass auf der Verpackung auch der belegbare Satz „Vitamin D unterstützt das Immunsystem“ zu lesen ist. Das Gericht ließ dies jedoch nicht gelten. Dieser „zulässige Claim“ sei klein gedruckt und rücke gegenüber dem unzulässigen „Immun-Smoothie“ in den Hintergrund, heißt es im Urteil.
Foodwatch kritisierte neben der Bezeichnung auch das Produkt an sich als ungesund und überteuert. „Wer Fruchtpüree mit Vitaminzusatz und zehn Prozent Zucker als ‚Immun Smoothie‘ verkauft, führt Eltern in die Irre – und zieht ihnen obendrein das Geld aus der Tasche“, erklärte Rauna Bindewald von Foodwatch. Im Geschäft werde das Produkt zudem in der Nähe von Nahrungsergänzungsmitteln platziert. (afp/red)

