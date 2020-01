Shen Yun überrascht Publikum in Stockholm

Shen Yun beendete seine sechs Vorstellungen am 6. Januar mit großem Erfolg in Stockholm, Schweden. Das Publikum war beeindruckt von der diesjährigen Produktion.

Ich bin total begeistert“, sagte Caroline Roth. „Ich denke … ich habe so etwas noch nie gesehen.“

Frau Roth ist Marketingleiter und Markenberater und arbeitet an führenden internationalen Marken.

Sie sah Shen Yun am 3. Januar und war sehr erstaunt von der Choreografie. Frau Roth sagte, diese Produktion sei etwas „Außergewöhnliches. Von den Fingerspitzen bis zu den Zehenspitzen kann man wirklich sehen, wie einfach alles so anmutig, fließend und wunderschön ist.“

„Makellos. Absolut erstaunlich“, sagte Maria Bertlin, eine ehemalige Balletttänzerin. Sie war beeindruckt von der Technik der Tänzer. „Sie schweben über die Bühne. Sie machen kein Geräusch, wenn sie springen und landen. Die Tänzerinnen sind so unglaublich elegant und die Tänzer so unglaublich geschickt.“

Die Tänze werden von einem Live-Orchester begleitet, das die klassischen Musiktraditionen von Ost und West vereint.

Maria Eklund, eine bekannte schwedische Dirigentin, war von der chinesischen Erhu besonders beeindruckt.

„Verblüffend. Sowohl das Orchester als auch die Instrumente und die Balance waren großartig“, sagte Frau Eklund. „Die Erhu erinnert mich an eine Violine, aber die Pentatonik und der Ton sind ein bisschen anders. Die Künstlerin war unglaublich. Sehr präzise gespielt. Sie war so professionell und die Nuancen waren so rein.“

Shen Yun präsentiert traditionelle Werte durch die Darstellung von alten Legenden bis zu den Geschehnissen, die im modernen China spielen. Die Zuschauer waren Shen Yun sehr dankbar dafür, dass sie der Welt diese Werte zeigen.

Ich habe heute sowohl als Profi als auch als Zuschauerin viele neue Dinge gelernt“, fügte Frau Eklund hinzu. „Für mich war sehr interessant zu sehen, dass sich heutzutage jemand traut, etwas wirklich Schönes zu zeigen und nicht um die Tradition und die Form zu brechen, sondern um sie aufzubauen.“

Das Publikum war sehr beeindruckt von der Darstellung über die gegenwärtige Verfolgung von Falun Dafa, einer spirituellen Disziplin, die sich auf Meditation und moralische Verbesserung konzentriert.

„Es ist so wichtig, dass Sie dieses Stück haben, weil so wenige Menschen tatsächlich wissen, dass dies passiert“, sagte Frau Bertlin.

Als sie mir sagten, dass Sie nichts von dem, was sie heute erlebt haben, in China erleben können, hat es mich schockiert“, fügte Frau Roth hinzu.“ Dies ist ein Erbe, auf das man so stolz sein sollte, und die Tatsache, dass man es in China nicht sehen kann, ist wirklich traurig, weil es wunderschön ist.“

Das Original erschien auf NTD.com (deutsche Bearbeitung von sm)

Originalartikel: Shen Yun Surprises the Audience in Stockholm