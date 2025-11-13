Das Schloß Boncourt - von Adalbert von Chamisso

Das Schloß Boncourt

Ich träum‘ als Kind mich zurücke

Und schüttle mein greises Haupt;

Wie sucht ihr mich heim, ihr Bilder,

Die lang‘ ich vergessen geglaubt?

Hoch ragt aus schatt’gen Gehegen

Ein schimmerndes Schloß hervor,

Ich kenne die Türme, die Zinnen,

Die steinerne Brücke, das Thor.

Es schauen vom Wappenschilde

Die Löwen so traulich mich an,

Ich grüße die alten Bekannten

Und eile den Burghof hinan.

Dort liegt die Sphinx am Brunnen

Dort grünt der Feigenbaum,

Dort, hinter diesen Fenstern,

Verträumt‘ ich den ersten Traum.

Ich tret‘ in die Burgkapelle

Und suche des Ahnherrn Grab

Dort ist’s, dort hängt vom Pfeiler

Das alte Gewaffen herab.

Noch lesen umflort die Augen

Die Züge der Inschrift nicht,

Wie hell durch die bunten Scheiben

Das Licht darüber auch bricht.

So stehst du, o Schloß meiner Väter,

Mir treu und fest in dem Sinn

Und bist von der Erde verschwunden,

Der Pflug geht über dich hin.

Sei fruchtbar, o teurer Boden,

Ich segne dich mild und gerührt

Und segn‘ ihn zwiefach, wer immer

Den Pflug nun über dich führt.

Ich aber will auf mich raffen,

Mein Saitenspiel in der Hand,

Die Weiten der Erde durchschweifen

Und singen von Land zu Land.

Adalbert von Chamisso (1781–1838)