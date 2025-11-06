Logo Epoch Times

Verborgene Schätze

Der Schlaf - von Renate Lilge-Stodieck

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

Foto: Anna-Carina Nagel/iStock

Renate Lilge-Stodieck
Der Schlaf

Wenn die Wünsche schweigen,
deckt zu guter Ruh
eine sanfte Hand
meine Seele zu.
Lässt mich ruhig schlafen,
bis voll neuer Kraft
an dem andern Morgen
lächelnd ich erwacht.
Was mit Müh und Sorgen
qualvoll ich erdacht,
ist am neuen Morgen
anders mir erwacht.
Mit den lauten Wünschen
deckte ich nur zu,
was in mir verborgen
schlief in tiefster Ruh.
 
Renate Lilge-Stodieck
Aus dem Buch „Sein – Die Kunst des Annehmens“ von Renate Lilge-Stodieck.

