Der Schlaf - von Renate Lilge-Stodieck

Der Schlaf

Wenn die Wünsche schweigen,

deckt zu guter Ruh

eine sanfte Hand

meine Seele zu.

Lässt mich ruhig schlafen,

bis voll neuer Kraft

an dem andern Morgen

lächelnd ich erwacht.

Was mit Müh und Sorgen

qualvoll ich erdacht,

ist am neuen Morgen

anders mir erwacht.

Mit den lauten Wünschen

deckte ich nur zu,

was in mir verborgen

schlief in tiefster Ruh.

Renate Lilge-Stodieck