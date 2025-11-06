Verborgene Schätze
Der Schlaf - von Renate Lilge-Stodieck
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
Der Schlaf
Wenn die Wünsche schweigen,
deckt zu guter Ruh
eine sanfte Hand
meine Seele zu.
Lässt mich ruhig schlafen,
bis voll neuer Kraft
an dem andern Morgen
lächelnd ich erwacht.
Was mit Müh und Sorgen
qualvoll ich erdacht,
ist am neuen Morgen
anders mir erwacht.
Mit den lauten Wünschen
deckte ich nur zu,
was in mir verborgen
schlief in tiefster Ruh.
Renate Lilge-Stodieck
Aus dem Buch „Sein – Die Kunst des Annehmens“ von Renate Lilge-Stodieck.
