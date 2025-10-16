Logo Epoch Times

vor 5 Minuten

Nestlé streicht weltweit 16.000 Stellen - Aktienkurs steigt

vor 6 Minuten

Prozess um Messerattacke in Aschaffenburg auf Kita-Kinder hat begonnen

vor 35 Minuten

Bundesbank wird pessimistischer für Konjunktur - Nachfrage aus dem Ausland schwächelt

vor einer Stunde

Frankreich: Regierung übersteht Misstrauensabstimmungen im Parlament

vor einer Stunde

Früher Finanzminister Lindner darf künftig in Start-ups investieren

vor 2 Stunden

Tödliche Bärenattacken in Japan erreichen neuen Höchststand

vor 2 Stunden

Merz bekräftigt deutschen Führungsanspruch in Europa und fordert Aufbau einer europäischen Börse

vor 2 Stunden

EuGH: Blitzeinschlag kein normaler Flugrisiko-Faktor

vor 2 Stunden

Wie lange fährt er noch? „Rostlaube“ muss umziehen

vor 3 Stunden

Obduktion: Totes Kind bei Güstrow war Gewalt ausgesetzt

Logo Epoch Times
Das Unfassbare umkreisen

Der unerkannte Gott - von Angelus Silesius

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

top-article-image

Foto: Smileus/iStock

author-image
Angelus Silesius
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der unerkannte Gott

Was Gott ist, weiß man nicht. Er ist nicht Licht, nicht Geist,
Nicht Wahrheit, Einheit, Eins, nicht was man Gottheit heißt.
Nicht Weisheit, nicht Verstand, nicht Liebe, Wille, Güte,
Kein Ding, kein Unding auch, kein Wesen, kein Gemüte.
Er ist, was ich und du und keine Kreatur,
Eh wir geworden sind, was er ist, nie erfuhr.
 
aus Epigramme von Angelus Silesius (1624–1677)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.