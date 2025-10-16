Das Unfassbare umkreisen
Der unerkannte Gott - von Angelus Silesius
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
Der unerkannte Gott
Was Gott ist, weiß man nicht. Er ist nicht Licht, nicht Geist,
Nicht Wahrheit, Einheit, Eins, nicht was man Gottheit heißt.
Nicht Weisheit, nicht Verstand, nicht Liebe, Wille, Güte,
Kein Ding, kein Unding auch, kein Wesen, kein Gemüte.
Er ist, was ich und du und keine Kreatur,
Eh wir geworden sind, was er ist, nie erfuhr.
aus Epigramme von Angelus Silesius (1624–1677)
