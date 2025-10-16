Der unerkannte Gott - von Angelus Silesius

Der unerkannte Gott

Was Gott ist, weiß man nicht. Er ist nicht Licht, nicht Geist,

Nicht Wahrheit, Einheit, Eins, nicht was man Gottheit heißt.

Nicht Weisheit, nicht Verstand, nicht Liebe, Wille, Güte,

Kein Ding, kein Unding auch, kein Wesen, kein Gemüte.

Er ist, was ich und du und keine Kreatur,

Eh wir geworden sind, was er ist, nie erfuhr.

aus Epigramme von Angelus Silesius (1624–1677)