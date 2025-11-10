Logo Epoch Times

Allmächtig und grenzenlos

Die Liebe - von Matthias Claudius

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

Matthias Claudius
Lesedauer: 1 Min.

Die Liebe

Die Liebe hemmet nichts;
sie kennt nicht Tür noch Riegel
Und dringt durch alles sich;
Sie ist ohn‘ Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel,
Und schlägt sie ewiglich.
 
Matthias Claudius (1740–1815)

