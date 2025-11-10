Allmächtig und grenzenlos
Die Liebe - von Matthias Claudius
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
Artikel teilen
Lesedauer: 1 Min.
Lesedauer: 1 Min.
Die Liebe
Die Liebe hemmet nichts;
sie kennt nicht Tür noch Riegel
Und dringt durch alles sich;
Sie ist ohn‘ Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel,
Und schlägt sie ewiglich.
sie kennt nicht Tür noch Riegel
Und dringt durch alles sich;
Sie ist ohn‘ Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel,
Und schlägt sie ewiglich.
Matthias Claudius (1740–1815)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.