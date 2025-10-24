Gemälde von Picasso, Magritte und Modigliani für zweistellige Millionenbeträge versteigert

In Paris sind am Freitag mehrere Gemälde der Großmeister Pablo Picasso, René Magritte und Amedeo Modigliani für jeweils zweistellige Millionenbeträge versteigert worden. Für 32 Millionen Euro und somit die höchste Summe wechselte das Picasso-Porträt von Dora Maar „Büste einer Frau mit Blumenhut“ im Hotel Drouot den Besitzer.

27 Millionen Euro zahlte bei Sotheby’s der Käufer des Gemäldes „Büste von Elvira“ von Modigliani – der höchste je erzielte Preis für ein Werk des italienischen Malers und Bildhauers. Ebenfalls bei Sotheby’s wurde das erste Gemälde der Reihe „Schwarze Magie“ des belgischen Surrealisten Magritte für 10,7 Millionen Euro versteigert.

Picassos farbenfrohe „Büste einer Frau mit Blumenhut“ zeigt die Fotografin und Malerin Dora Maar, die jahrelang auch Picassos Lebensgefährtin war. Nach Angaben des Auktionshauses gegenüber der Nachrichtenagentur AFP wurde das Bild „an einen ausländischen Käufer im Saal“ verkauft.

Der Spanier Picasso hatte Maar in mehreren berühmten Gemälden verewigt. Das nun versteigerte Werk mit Blumenhut entstand laut Auktionshaus im Jahr 1943 während der deutschen Besatzung Frankreichs.

Werke von Picasso werden immer wieder gestohlen

Werke von Picasso erzielen bei Versteigerungen meist Summen in Millionenhöhe und werden wegen ihres hohen Marktwertes immer wieder gestohlen. Das bislang teuerste je versteigerte Picasso-Gemälde ist „Die Frauen von Algier (Version O)“, das 2015 für 179,4 Millionen Dollar beim Auktionshaus Christie’s in New York verkauft wurde.

Der 1920 im Alter von nur 35 Jahren verstorbene Modigliani malte die nun bei Sotheby’s versteigerte „Büste von Elvira“ zwischen 1918 und 1919 während seines Aufenthalts im südfranzösischen Cagnes-sur-Mer. Der Künstler aus dem mittelitalienischen Livorno arbeitete an dem Gemälde während des Ersten Weltkriegs. Die dort abgebildete junge Frau ist auch auf zahlreichen weiteren Werken Modiglianis zu sehen.

Das am Freitag versteigerte Magritte-Gemälde „Schwarze Magie“ entstand 1934 und zeigt einen Frauenkörper vor einer felsigen Meeresküste. Der erzielte Verkaufspreis ist der höchste, der je für ein Frauenbildnis des Surrealisten erreicht wurde.(afp/red)