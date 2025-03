Genfer Stadtrat von Shen Yun „hin und weg“

Der Genfer Stadtrat Daniel Dany Pastore besuchte die Vorstellung am 21. Februar im Théâtre de Beaulieu.

„Ich habe in meinem Leben schon viele Shows gesehen, aber eine solche Show habe ich noch nie gesehen. Ich bin wirklich überwältigt“, erklärte Pastore im anschließenden Interview.

„Ich fand die Show außergewöhnlich. Es ist unvorstellbar: die Technik, die Koordination, alles ist so fein abgestimmt, bis auf den letzten tausendstel Millimeter. Alles ist außergewöhnlich“, fuhr Pastore fort, „die Tänzerinnen und Tänzer sind großartig, die Musik ist großartig. Ich bin beeindruckt.“

Besonders von der Darbietung der Sopranistin war der Politiker ‚hin und weg‘: „Außergewöhnlich! Wenn ich sie jetzt treffen könnte, würde ich mich vor ihr verbeugen und ihr stehende Ovationen geben. Eine unglaubliche Stimme! Unglaublich! Unglaublich!“

Obwohl Shen Yun jedes Jahr auf Welttournee geht, kann er nicht nach China reisen. Mit seinen acht gleich großen Gruppen hat das in New York ansässige Ensemble die Mission, die traditionelle chinesische Kultur, die von der Kommunistischen Partei Chinas zerstört wurde, wiederzubeleben.

Pastore versteht diese Mission sehr gut. „Ich denke, wir müssen die Kultur jeden Landes schützen, und natürlich auch die Chinas“, ist er sich sicher und dankte dem Ensemble für die Arbeit, die es für „diese großartige chinesische Kultur“ leistet, die er nun „dank dieser Show ein wenig kennengelernt habe“.

„Den Menschen von heute fehlt es an Realitätssinn und Bildung, sie alle wollen zum Mond, zum Mars“, fügt er hinzu, „sie stellen unglaubliche Technologien her, aber sie vergessen die eigentliche Grundlage des Landes, die wahre Kultur, die dieses Land großartig und reich gemacht hat, gerade in der Kunst, in der Musik, im Tanz, mit den Farben und den Blumen.“

Christian und Jocelyne Jacquin-Ravot sahen im Théâtre de Beaulieu in Lausanne am 21. Februar Shen Yun zum dritten Mal. „Das erste Mal war in Genf, vor vielleicht 10 Jahren“, erinnert sich Christian Jacquin-Ravot, „damals war es das erste Mal, dass ich den Ausdruck des Glaubens spüren konnte, ohne einer Religion anzugehören. […] Und genau das ist in dieser Show wiederzufinden.“

„Ich verstehe, dass die drei Worte, die das Denken der Falun Dafa-Bewegung zusammenfassen, Güte, Wahrhaftigkeit und Nachsicht sind“, sagte Jacquin-Ravot. „Ich habe gerade einen Roman fertig geschrieben, indem es darum geht. Aber mir war nicht bewusst, dass es das in Ihrem Land [China] gibt.“

Falun Dafa, auch bekannt als Falun Gong, ist eine friedliche spirituelle Disziplin, die fünf Meditationsübungen und die drei Prinzipien Wahrheit, Barmherzigkeit und Toleranz lehrt. Wie im Programmheft nachzulesen, üben die Shen Yun-Künstler Falun Gong und sind bemüht, nach diesen Prinzipien zu leben.

Das Paar war besonders berührt, als es entdeckte, dass die Figur in Jacquin-Ravots Roman alle drei Elemente verkörpert, genau wie Shen Yun. „Schlussendlich finden wir das hier in Ihrer Show“, ist der Autor begeistert.

Für seine Frau, Jocelyne Jacquin-Ravot, klinische Psychologin, war die Aufführung „von hoher Qualität und sehr feinsinnig, die Kostüme sind großartig und die Tänzer haben einen außergewöhnlichen Stil“.

„Als Tanzfan habe ich mir früher große Tänzerinnen wie Ludmilla Tcherina und Liane Daydé angesehen … Nun, trotz allem ist es [Shen Yun] noch grandioser“, ist Jocelyne Jacquin-Ravot überzeugt.

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

