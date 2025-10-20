Lufthansa und Air France-KLM beklagen ungleichen Wettbewerb - EU sollte europäische Unternehmen schützen
Wendepunkte
Hälfte des Lebens - von Friedrich Hölderlin
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
Lesedauer: 1 Min.
Hälfte des Lebens
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde ?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
Friedrich Hölderlin (1770–1843)
