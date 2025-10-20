Logo Epoch Times

Wendepunkte

Hälfte des Lebens - von Friedrich Hölderlin

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

top-article-image

Foto: Emaho/iStock

Friedrich Hölderlin
Lesedauer: 1 Min.

Hälfte des Lebens

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde ?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
 
Friedrich Hölderlin (1770–1843)

