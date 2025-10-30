Logo Epoch Times

Eingewoben in ein Größeres

Im Alter - von Joseph von Eichendorff

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

Joseph von Eichendorff
Lesedauer: 1 Min.

Im Alter

Wie wird nun alles so stille wieder!
So war mir’s oft in der Kinderzeit,
Die Bäche gehen rauschend nieder
Durch die dämmernde Einsamkeit.
Kaum noch hört man einen Hirten singen,
Aus allen Dörfern, Schluchten, weit
Die Abendglocken herüberklingen,
Versunken nun mit Lust und Leid.
Die Täler, die noch einmal blitzen,
Nur hinter dem stillen Walde weit
Noch Abendröte an den Bergesspitzen,
Wie Morgenrot der Ewigkeit.
Joseph von Eichendorff (1788–1857)

