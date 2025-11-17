Was bleibt, wenn aller Schmuck weicht
The oak (Die Eiche) - von Alfred Lord Tennyson
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
Die Eiche
Lebe dein Leben,
Jung und alt,
Wie dort die Eiche,
Leuchtend im Frühling,
Lebendiges Gold;
Reich im Sommer
sodann; später
Herbst-gewandelt
nüchtener gefärbt
Gold erneut.
All seine Blätter
Schließlich gefallen,
Schau, er steht,
Stamm und Ast
Nackte Stärke.
The oak
Live thy Life,
Young and old,
Like yon oak,
Bright in spring,
Living gold;
Summer-rich
Then; and then
Autumn-changed
Soberer-hued
Gold again.
All his leaves
Fall’n at length,
Look, he stands,
Trunk and bough
Naked strength.
(englisches Orginal)
Alfred Lord Tennyson (1809–1892)
