The oak (Die Eiche) - von Alfred Lord Tennyson

Die Eiche

Lebe dein Leben,

Jung und alt,

Wie dort die Eiche,

Leuchtend im Frühling,

Lebendiges Gold;

Reich im Sommer

sodann; später

Herbst-gewandelt

nüchtener gefärbt

Gold erneut.

All seine Blätter

Schließlich gefallen,

Schau, er steht,

Stamm und Ast

Nackte Stärke.

The oak

Live thy Life,

Young and old,

Like yon oak,

Bright in spring,

Living gold;

Summer-rich

Then; and then

Autumn-changed

Soberer-hued

Gold again.

All his leaves

Fall’n at length,

Look, he stands,

Trunk and bough

Naked strength.

(englisches Orginal)

Alfred Lord Tennyson (1809–1892)