Logo Epoch Times

vor 18 Minuten

Zwölfjährige bei Polizeieinsatz lebensgefährlich verletzt

vor 24 Minuten

Rüstungsabkommen: Selenskyj will bis zu 100 Kampfjets von Frankreich kaufen

vor einer Stunde

Japan meldet Einsatz von Luftwaffe - nach Sichtung von Drohne in der Nähe von Taiwan

vor einer Stunde

Anschlagsdrohungen gegen Berliner Schulen: Polizei mit erhöhter Präsenz

vor einer Stunde

Bundesregierung hebt Waffenstopp für Israel auf

vor 2 Stunden

Urteil: Gefangene in Bayern haben keinen Anspruch auf veganes Essen

vor 2 Stunden

Jedes 7. Kind in Deutschland ist armutsgefährdet

vor 2 Stunden

Lidl und Kaufland bauen eigenes KI-Rechenzentrum im Spreewald

vor 3 Stunden

Digitale Souveränität: Techbranche und BDI fordern höheres Reformtempo

vor 3 Stunden

Musterung: Jeder sechste 2008 geborene Mann hat nicht nur die deutsche Staatsangehörigkeit

Logo Epoch Times
Was bleibt, wenn aller Schmuck weicht

The oak (Die Eiche) - von Alfred Lord Tennyson

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

top-article-image

Foto: RichardHayman13/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Eiche

Lebe dein Leben,
Jung und alt,
Wie dort die Eiche,
Leuchtend im Frühling,
Lebendiges Gold;
Reich im Sommer
sodann; später
Herbst-gewandelt
nüchtener gefärbt
Gold erneut.
All seine Blätter
Schließlich gefallen,
Schau, er steht,
Stamm und Ast
Nackte Stärke.
The oak
Live thy Life,
Young and old,
Like yon oak,
Bright in spring,
Living gold;
Summer-rich
Then; and then
Autumn-changed
Soberer-hued
Gold again.
All his leaves
Fall’n at length,
Look, he stands,
Trunk and bough
Naked strength.
(englisches Orginal)
 
Alfred Lord Tennyson (1809–1892)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.