Die neun ältesten Orchester der Welt

Welche Orchester sind die besten der Welt? Vielfach wurden „endgültige“ Ranglisten erstellt. Jedoch scheint dies eine eher subjektive Kategorie zu sein, denn wie definiert man „am besten“? Listen, die sich anhand von Fakten überprüfen lassen, könnten weniger umstritten sein. Wie wäre es daher, wenn stattdessen nach den weltweit ältesten Orchestern gesucht würde?

Dabei stoßen wir zwangsläufig auf einige der besten, denn ein hohes Alter ist meist auch mit mehr Prestige verbunden. Aber auch in dieser Kategorie gibt es mehr Grauzonen, als man denkt. Auf den Websites vieler Orchester wird behauptet, dass sie zu den „ältesten Orchestern der Welt“ gehören. Welches ist also wirklich das älteste?

Die Königliche Kapelle von Kopenhagen

Ausgehend vom Gründungsjahr ist die Königliche Kapelle von Kopenhagen das älteste Orchester der Welt. Es trat im Jahr 1448 erstmals zusammen und besteht somit seit fast 600 Jahren. Bei einem Blick auf seine Ursprünge wird die Definition von „Orchester“ etwas vage. Tatsächlich begann es als ein Korps von Trompetern und einem Pauker während der Herrschaft von König Christian I.

Seit seiner Gründung erhielt jedes Mitglied eine Nummer in chronologischer Reihenfolge. Das erste Mitglied war ein Trompeter namens „Mr. Walther“, und seither haben viele bedeutende Namen die Liste erweitert. So auch der deutsche Komponist Heinrich Schütz, der Mitglied Nummer 259 war.

Einer der Dirigenten aus jüngerer Zeit – von 1947 bis 1972 – war kein Geringerer als Frederik IX., König von Dänemark. Im Jahr 1948 veröffentlichte er zugunsten der Geflohenen des Zweiten Weltkriegs eine Aufnahme mit dem dänischen Orchester unter seiner Leitung.

Das Gewandhausorchester

Laut Guinness-Buch der Rekorde ist das Leipziger Gewandhausorchester das älteste Orchester der Welt. Es wurde 1743 gegründet, also vor fast 300 Jahren, und damit fast drei Jahrhunderte nach dem dänischen Orchester. Im Vergleich dazu erscheint es relativ jung.

Warum diese Diskrepanz? Technisch gesehen war die Königliche Kapelle von Kopenhagen bei ihrer Gründung ein „Musikensemble“. Die moderne Sinfonie gab es bis dato nicht. Das Gewandhausorchester war somit das erste Orchester, das die vier Abteilungen Blechbläser, Schlagzeuger, Holzbläser und Streicher besaß.

Wie viele Orchester auf dieser Liste begann es, im Rahmen privater Veranstaltungen vor wohlhabendem Publikum zu konzertieren. Doch diese „Großen Musicalischen Concerte“, wie die Aufführungen ursprünglich hießen, wurden so populär, dass das Orchester in einem örtlichen Gasthaus namens „Drei Schwäne“ zu spielen begann und dort mehr als drei Jahrzehnte lang auftrat.

Einer der häufig Mitwirkenden war zu dieser Zeit Wilhelm Friedemann Bach, der älteste Sohn von Johann Sebastian Bach.

1778 konnte das Ensemble schließlich in das erste von bis jetzt drei Gewandhäusern einziehen, denn die Stadt Leipzig hatte im ehemaligen Zeughaus den ersten Leipziger Konzertsaal errichtet.

Unter seinem heutigen Namen erlangte das Orchester große Berühmtheit und ist derzeit mit rund 185 Musikern das weltweit größte Berufsorchester.

Die Staatskapelle Weimar

Die Staatskapelle Weimar, gegründet 1491, ist fast so alt wie das dänische Orchester. Ihr Gründer ist Kurfürst Friedrich III. von Sachsen, der aufgrund seiner Rolle als Beschützer Martin Luthers in der Anfangszeit der Reformation als „der Weise“ bekannt war.

Wie der Name der Staatskapelle bereits andeutet, war die Gruppe ursprünglich in einer Kapelle untergebracht und ähnlich dem Königlich Dänischen Orchester ein kleines Musikensemble. Es erlebte eine wechselvolle Geschichte und wurde mehrmals aufgelöst, bevor es seine heutige Form fand.

Wie das Gewandhausorchester ist auch dieses Orchester mit einem Mitglied der Bach-Familie verbunden – in diesem Fall mit Johann Sebastian Bach persönlich. Der große deutsche Komponist wirkte von 1708 bis 1717 als Organist und Konzertmeister in Weimar.

Auch Franz Liszt leitete das Orchester von 1848 bis 1858 und brachte unter anderem Werke von Richard Wagner zur Uraufführung.

Die New Yorker Philharmoniker

Das 19. Jahrhundert ist die Zeit, in der sich die Orchester in den großen Städten der Welt zu etablieren begannen. Eine logische Folge der sich in dieser Zeit entwickelnden Symphonie, wie wir sie heute kennen.

Das New York Philharmonic ist wesentlich jünger als die anderen bislang genannten Orchester. Im Fall der USA ist es jedoch das älteste Orchester des Landes.

Bei seinem ersten Konzert im Jahr 1842 führte das Orchester die Sinfonie Nr. 5 von Ludwig van Beethoven auf. In der Anfangszeit fungierten die Mitglieder des Orchesters auch als Platzanweiser. Mit weißen Handschuhen begrüßten sie die Konzertbesucher und wiesen ihnen mit weißen Holzstäben den Weg zu den Bänken.

Neben Peter Tschaikowsky und Antonín Dvořák führten die New Yorker Philharmoniker als erstes Orchester in Amerika im Jahr 1846 Beethovens Sinfonie Nr. 9 auf.

Leonard Bernstein zählte im 20. Jahrhundert zu einer seiner Musikdirektoren.

Wiener Philharmoniker

Obwohl die österreichische Hauptstadt lange von namhaften Komponisten wie Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven geprägt wurde, entstand erst 1842 mit den Wiener Philharmonikern das erste große Konzertorchester mit Berufsmusikern.

Große Berühmtheit erlangte das Orchester vor allem mit dem Dirigenten Hans Richter, der von 1875 bis 1898 mindestens 243 Konzerte leitete – eine Zeit, die auch als „Goldene Ära“ der Wiener Philharmoniker bezeichnet wird.

Zu den umjubelten Uraufführungen unter Richter gehören die Sinfonien Nr. 2 und Nr. 3 von Johannes Brahms sowie die Sinfonien Nr. 4 und Nr. 8 von Anton Bruckner. Mit ihrem ersten Auslandsauftritt im Jahr 1900 bei der Pariser Weltausstellung stiegen die Wiener Philharmoniker endgültig in die Weltklasse der Orchester auf.

Das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Ursprünglich war das älteste Orchester Englands die Royal Philharmonic Society mit Sitz in London – wohlgemerkt: war. Denn diese 1813 gegründete Organisation löste sich 1932 auf.

Die Ehre, das älteste und langlebigste britische Orchester zu haben, gebührt nun Liverpool. Das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra kann auf eine lange Tradition von Spitzenleistungen zurückblicken. Es wurde 1840 gegründet, nur zwei Jahre vor den New Yorker Philharmonikern.

Das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ist eines von nur zwei Orchestern, das die Schirmherrschaft des britischen Monarchen genießt. Die verstorbene Königin Elizabeth II. besuchte die Liverpooler Konzerthalle mehrmals, und erst im vergangenen Jahr wurde König Charles III. zum neuen Schirmherrn des Orchesters ernannt.

Die Sächsische Staatskapelle Dresden

Die Sächsische Staatskapelle Dresden ist ein weiteres sehr altes Orchester. Sie wurde 1548 gegründet, genau einhundert Jahre nach dem dänischen Orchester. Nach der Weimarer Staatskapelle ist sie das drittälteste Musikensemble auf unserer Liste.

Wie die Weimarer Staatskapelle wurde auch die Dresdner von einem sächsischen Kurfürsten, in diesem Fall Kurfürst Moritz, gegründet. Und wie bei dem dänischen Orchester war auch die Dresdner Kapelle mit dem deutschen Komponisten Heinrich Schütz verbunden.

Die gemeinsamen Verbindungen zwischen diesen frühen Musikgruppen scheinen weniger zufällig zu sein, wenn man bedenkt, dass sich die besten Musiker ihrer Zeit darum bewarben, für sie zu arbeiten.

Der berühmteste Komponist der Sächsischen Staatskapelle Dresden war Richard Strauss. Neun seiner insgesamt 15 Opern wurden hier uraufgeführt.

Berliner Philharmoniker

Die Berliner Philharmoniker sind das „jüngste“ der „alten“ Orchester auf dieser Liste und wurden im Jahr 1882 gegründet. Die Geschichte besagt, dass die Mitglieder eines anderen Musikensembles unter der Leitung von Johann Ernst Benjamin Bilse mit den neuen Verträgen, die sie erhielten, nicht zufrieden waren. Fünfzig Mitglieder spalteten sich ab und bezeichneten sich fortan als „Frühere Bilsesche Kapelle“.

Auch wenn das Berliner Ensemble nicht das älteste Orchester ist, so gehört es doch immer wieder zu den besten der Welt. In einer im Jahr 2023 durchgeführten Umfrage erhielt Berlin deutlich mehr Stimmen als die Zweitplatzierten, die Wiener Philharmoniker.

Neben Ernst Rudorff gilt auch Hans von Bülow, Schüler von Franz Liszt und Richard Wagner, als bedeutendster Komponist des Berliner Orchesters. Als Gastdirigenten durften die Berliner zudem Johannes Brahms, Peter Tschaikowsky und Edvard Grieg begrüßen, die ihre eigenen Werke aufführten.

Bergener Philharmoniker

Edvard Grieg schafft die Verbindung von den Berliner Philharmonikern zu dem letzten Ensemble auf dieser Liste: das Bergen Filharmoniske Orkester.

Grieg ist Norwegens größter Komponist und stammt gebürtig aus Bergen. Ist es ein Zufall, dass die 1765 gegründete Bergener Philharmonie das älteste norwegische Orchester ist?

Ganz und gar nicht. Wie bei den anderen Orchestern auf dieser Liste sind die Spitzenorchester mit den Spitzenkomponisten verbunden, und Grieg hatte enge Beziehungen zum Philharmonischen Orchester Bergen.

Zusammen mit dem Gewandhausorchester aus Leipzig, das fast gleich alt ist, liegen die Philharmoniker aus Bergen mit ihrer Entstehungszeit zwischen den „wirklich alten“ Orchestern aus Dänemark, Dresden und Weimar und den „relativ jungen“ der alten Orchester in Berlin, New York, Wien und Liverpool.

Heute erfreuen diese Ensembles alle weltweit ihr Publikum und verdienen unsere Bewunderung.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „The World’s Oldest Orchestras“. (redaktionelle Bearbeitung kms)