Abendkleider-Trends 2020

Für welche Anlässe eignen sich Abendkleider?

Generell eignen sich Abendkleider für alle verschiedenen Anlässe. Der Grund dafür ist einfach, denn die Kleider sind in den unterschiedlichsten Variationen erhältlich. Es gibt sie in zahlreichen Längen von kurz über knielang bis bodenlang. Auch die Schnitte der Kleider unterscheiden sich sehr voneinander. Ob zur Hochzeit, für den Ball, zur Oper oder einfach nur zur Cocktailparty, mit einem Abendkleid liegt man nie falsch.

Welche Farben sind jetzt angesagt?

Im Jahre 2020 hat das Pantone-Institut „Classic Blue“ zur Farbe des Jahres 2020 erklärt. „Classic Blue“ ist ein zeitloser Farbton, der Ruhe, Souveränität und Entspanntheit vermittelt. Doch auch die Farbe Transparent White liegt in diesem Jahr voll im Trend. Des Weiteren sind Abendkleider in kräftigen Farben in diesem Jahr absolut nicht mehr wegzudenken. Im Jahre 2019 waren Pastelltöne sehr beliebt, doch kann man in diesem Jahr ruhig zu mehr Farbe greifen. Für eine Cocktailparty bieten sich zum Beispiel Kleider in einem knalligen Gelb oder Pink sehr gut an.

Ebenfalls gehört die Farbe Rot wieder zu den Trendfarben. In Kleid im leuchtenden Rot, das an einem Sonnenuntergang erinnert, kann ebenfalls zu allen unterschiedlichen Veranstaltungen getragen werden. Außerdem orientieren wir uns im Jahre 2020 mehr an Naturfarben, mit einem langen Abendkleid in Königsblau wird jede Frau zum Blickfang des Abends.

Schnitte und Stoffe der aktuellen Abendmode

Im Jahre 2020 werden vor allem voluminöse Schnitte bevorzugt. Je länger die Kleider sind, umso romantischer sehen diese auch aus.

Lange Kleider bieten sich sowohl für den Winter als auch Sommersehr gut an. Wie im vorigen Jahr gehören auch Kleider mit Rückenausschnitt wieder zur Mode. Diese Kleider verleihen der Trägerin zum einen, einen sehr romantischen Look und zum anderen hinterlässt man mit solch einem Kleid auch einen sehr verführerischen Eindruck.

Stoffe wie Satin und Organza sind nicht nur sehr angenehm zu tragen, sie sehen zudem auch noch sehr elegant aus.

Wie bereits im Jahre 2019 dürfen auch dieses Jahr die Kleider wieder in vollen Zügen glitzern und funkeln. Abendkleider, die glitzern, sehen auf den ersten Blick extravagant und hochwertig aus. Für welche Farbe man sich hier entscheiden möchte, spielt absolut keine Rolle, Hauptsache es funkelt. Neben glitzernden Abendkleidern liegen auch verzierte Abendkleider wie zum Beispiel mit Pailletten sehr im Trend.

Abendkleider: lang oder kurz

Wie bereits erwähnt, werden im Jahre 2020 lange bis bodenlange Abendkleider und dies in etwas voluminöse Schnitte bevorzugt. Der Vorteil an langen Abendkleidern ist es, dass sie sich für jede Veranstaltung sehr gut eignen. Darüber hinaus hat man auch die Möglichkeit flache Schuhe zu einem langen Abendkleid zu tragen. Dies ist vor allem für Frauen ein Vorteil, die auch im Alltag flache Schuhe bevorzugen. Selbstverständlich sind auch kurze Abendkleider nicht aus dem Trend. Verlangt der Dresscode zum Beispiel kein langes Abendkleid, hat man auch die Möglichkeit sich für ein kurzes Kleid zu entscheiden. Kurze Abendkleider können ebenfalls sehr elegant und glamourös aussehen. Kurze Cocktailkleider in kräftigen Farben bieten sich zum Beispiel zu Sommerpartys sehr gut an.

Wo kann man trendige Abendkleider für 2020 zum günstigen Preis kaufen?

