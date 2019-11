Deutschlands größte Sport-Stars

Unter den deutschen Sportlern vergangener Jahrzehnte finden sich unvergleichliche Rekordhalter und Ausnahmetalente. Die Beliebtheit der erfolgreichsten Sportler unseres Landes und das Mitverfolgen ihrer Leistungen vereinte oft einen Großteil der Nation. Doch wer waren die besten deutschen Sportler aller Zeiten?

Unvergessene Helden

Manchmal verschwinden auch die ganz großen Talente schnell wieder aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit – zumindest vorübergehend. Erst im Jahr 2008 fand der Schachgroßmeister Emanuel Lasker offiziell den Einzug in die Hall-of-Fame des deutschen Sports. Lasker, geboren am 24. Dezember 1868, war ein deutscher Schachspieler, Mathematiker und Philosoph.

Er war der zweite offizielle Schachweltmeister und auch der einzige Deutsche, der diesen Titel bisher erhielt. Über ganze 27 Jahre (1894 bis 1921) und damit länger als jeder andere Schachweltmeister, konnte er den Titel halten.

Ein weiteres Beispiel ist Max Schmeling. Er war nicht nur erfolgreicher Schwergewichtsboxer, sondern auch eine gefeierte Ikone. Er wurde am 28. September 1905 geboren und war zwischen 1930 und 1932 Schwergewichts-Boxweltmeister. Er gilt bis heute als einer der populärsten Sportler der deutschen Geschichte.

Als Max Schmeling 1930 in New York seinen ersten großen Erfolg als Weltmeister feierte, war er damit sofort zum Volkshelden aufgestiegen.

Nachdem er die Weltmeisterschaft 1931 gegen Young Stribling verteidigt hatte und 1932 gegen Sharkey aber verlor, konnte er überraschend noch einmal auftrumpfen. 1936 standen in New York für Joe Louis bei den Buchmachern die Wetten klar auf Sieg. Die meisten Boxfans hatten damals jedoch falsch gewettet. Zu wissen wie Boxwetten funktionieren, bedeutet auch, Überraschungen mit einzukalkulieren.

In den nachfolgenden zwei Jahrzehnten war es um den deutschen Sport nicht allzu gut bestellt, wenn man vom “Wunder von Bern” einmal absieht.

Jahrgang 1969

Gleich drei der aller größten deutschen Sport-Stars wurden im selben Jahr geboren:

Viele werden bei der Frage nach dem erfolgreichsten deutschen Sportler bestimmt gleich an Michael Schumacher denken. “Schumi” wurde am 3. Januar 1969 geboren. Er gilt als der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Geschichte. Schumacher startete insgesamt bei 307 großen Preisen der Formel-1-Weltmeisterschaft. Zu seinen Rekorden gehören 7 Weltmeistertitel, 91 Siege, 155 Podest-Platzierungen und 77 schnellste Rennrunden.

Ähnlich große internationale Anerkennung wurde einem weiteren deutschen Superstar des gleichen Jahrgangs entgegengebracht: Steffi Graf, das Wunderkind der Tennis-Welt. Am 14. Juni 1969 geboren, stand Stefanie Graf bereits als Teenager Top-Spielerinnen auf dem Platz gegenüber und spielte sich in die Herzen der Fans weltweit. Schon 1987 übernahm sie nach einem Finalsieg gegen Chris Evert erstmals die Führung in der Weltrangliste. Sie gewann 22 Grand-Slam-Turniere und hält mit 377 Wochen den Rekord bei der Führung in der Tennis-Weltrangliste.

1969 wurde auch Isabell Werth geboren. Nachdem sie zunächst im Spring- und Vieseitigkeitsreiten aktiv war, wechselte sie unter dem Training von Uwe Schulten-Baumer zur Dressur. Isabell Werth wurde sechsfache Olympiasiegerin mit insgesamt zehn olympischen Medaillen, neunfache Weltmeisterin, zwanzigfache Europameisterin und vierzehnfache Deutsche Meisterin. Sie ist die erfolgreichste Reiterin aller Zeiten.

Bewegende Rücktritte

Wenn vielversprechende Ausnahmetalente vorzeitig abtreten, wie etwa seinerzeit Gerd Müller, finden große Karrieren abrupt ein Ende. Unmittelbar im Anschluss an den WM-Titel 1974 beendet er seine Karriere mit nur 28 Jahren.

So wie vor einigen Jahren auch Magdalena Neuner. Die am 9. Februar 1987 geborene Biathletin hatte schon zahlreiche Titel einheimsen können, bevor sie sich auf dem Gipfel ihrer Karriere überraschend zurückzog. Magdalena Neuner gewann insgesamt 34 Einzelrennen im Biathlon-Weltcup, dreimal den Gesamtweltcup und sieben Einzeldisziplinen. Mit insgesamt 63 Podiums-Platzierungen gehört sie zu den erfolgreichsten Sportlerinnen der Geschichte.

Seine Glanzzeit voll ausgeschöpft hat ein anderer deutscher Sport-Star. Das „German Wunderkind“ der NBA beendete nach 21 Jahren 2019 seine eindrucksvolle Karriere. Dirk Nowitzki , geboren am 19. Juni 1978, gilt als einer der besten Basketballspieler überhaupt. Er zählt mit über 1.500 Spielen zu den drei am häufigsten eingesetzten Spielern und gehört mit über 31.000 erzielten Punkten zu den sechs besten Korbjägern in der Geschichte der NBA.