Diese low-carb Alternativen sollten Sie kennen

Schneller Abnehmen ohne Kohlenhydrate

Einer der besten und effektivsten Abnehmtricks ist es, den Konsum von Kohlenhydraten deutlich zu senken. Kohlenhydrate werden als Fett in Ihrem Körper gespeichert, wenn Sie sie in einer bestimmten Zeit nicht verbrennen und verwerten können.

Was haben Maccaroni und Käse, Pfannkuchen, Pizza und Croissants gemeinsam? Wenn Sie mit „Ähm, sie sind köstlich“ geantwortet haben, haben Sie Recht. Aber sie enthalten auch viele Kohlenhydrate und können müde und lethargisch machen. Während eine Ernährung, die reich an gesunden Kohlenhydraten ist, in Maßen gut für uns ist, kann sie jedoch langfristig und in Übermaßen zu einer ungewünschten Gewichtszunahme führen.

Low Carb Alternativen für Ihre Einkaufsliste

Wenn Sie Ihre Ernährung umstellen, kann es besonders schwierig sein bestimmte Lebensmittel aus Ihrer Einkaufsliste und Ihren Rezepten zu streichen. Aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen, welche Ersatzstoffe für bestimmte Lebensmittel verwendet werden können. Wenn Sie Ersatzstoffe kennen, können Sie zahlreiche Rezepte zubereiten, die Ihnen beim Abnehmen helfen

Es kann sich sogar so für Sie anfühlen, als hätten Sie Ihre Ernährung überhaupt nicht geändert. Die Betreiber der Seite https://abnehmtricks-und-abnehmtipps.de/ stellen eine Reihe von Rezepten vor, mit denen sich die Abnehmtricks leicht umsetzen lassen.

Mandelmehl statt Weizenmehl

Mehl eignet sich hervorragend zum Kochen und Backen. Wenn Sie eine kohlenhydratarme Diät einhalten, müssen Sie jedoch auf jeden Fall einen Weg finden, Weizenmehl zu ersetzen. Hier kommt Mandelmehl ins Spiel. Mandelmehl enthält deutlich weniger Kohlenhydrate, mehr Fett und mehr Eiweiß als normales Mehl.

Mandelmehl können Sie außerdem relativ einfach selbst herstellen, indem Sie Mandeln fein mahlen. Mit diesem Produkt lassen sich Ihre gewohnten Rezepte ohne große Veränderungen weiterhin leicht zubereiten.

Schweineschwarte statt Semmelbrösel

Wenn man Speisen mit Paniermehl verfeinert, haben sie das gewisse Extra und den herzhaften Crunch, beim Reinbeißen. Der Nachteil ist, dass mit Paniermehl oder Semmelbröseln der gesamten Mahlzeit eine Menge Kohlenhydrate hinzugefügt werden.

Die Schwarte vom Schwein ist extrem arm an Kohlenhydraten und zerkleinert wirkt sie genau wie Semmelbrösel. Wenn Sie sich über den Geschmack Gedanken machen, ist das verständlich, aber Sie werden ehrlich gesagt nicht in der Lage sein, herauszuschmecken, dass Sie Schwarte essen. Das Essgefühl gleicht dem von Semmelbröseln und auch geschmacklich verändert die Schweineschwarte Ihr Gericht, zu dem Sie diese hinzufügen, nicht wesentlich.

Salatblätter statt Tortillas

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die meisten Menschen Tacos und Tortillas lieben. Die traditionelle Taco-Schale oder Tortilla besteht jedoch im Grunde nur aus Kohlenhydraten. Dies ist schlecht, wenn Sie eine kohlenhydratarme Diät einhalten möchten.

Salatblätter sind hier die ideale Alternative. Sie dienen dem gleichen Zweck wie eine normale Taco-Schale oder Tortilla und halten die Füllung optimal zusammen. Mit Ihrer knusprigen Textur und wenig Eigengeschmack, fungieren sie als perfekter Ersatz für Tacos und Tortillas.

Blumenkohlreis statt Reis

Ein Gericht auf Reisbasis, lässt sich schnell zubereiten und macht Sie lange Zeit satt. Der Nachteil von Reis ist, dass er irgendwann anfängt, Ihrem Körper Gewicht zu verleihen und zwar nicht auf die Art, wie Sie es sich wünschen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Alternative sind, die dem Reis in Geschmack und Konsistenz ähnelt, probieren Sie Blumenkohlreis. Das Aussehen von Blumenkohlreis gleicht auf den ersten Blick dem von gewöhnlichem Reis. Der Geschmack ist auch erstaunlich ähnlich. Der einzige wirkliche Unterschied kann jedoch die Textur sein. Blumenkohlreis ist etwas härter als gekochter Reis.