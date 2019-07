Gaudí Casa Batlló

Jeder Tourist, der nach Barcelona kommt, stößt unweigerlich auf das Werk des berühmten spanischen Architekten Antoni Gaudí. Er ist der wohl herausragendste Vertreter des „modernisme catalana“, der katalanischen Form des Jugendstils. Gaudí, der 1852 in der katalanischen Stadt Reus geboren wurde, verbrachte den größten Teil seines Lebens in Barcelona. Hier entstanden auch seine einzigartigen Bauwerke in dem ihm ganz eigenen Stil unregelmäßiger Grundrisse, geschwungener Linien und naturnaher Formen. Er orientierte sich sehr stark an Flora und Fauna und verwendete auch sehr gerne Keramikfliesen und Bruchsteine mit starken Farben. Durch seine außergewöhnlichen Entwürfe kam in Spanien auch die Mosaik-und Schmiedekunst sowie die Glaskunst und Kunsttischlerei zu neuem Glanz. Neben Antoni Gaudís Lebenswerk, der Kathedrale Sagrada Familia, entstanden hier auch der Park Guell mit den Pavillons, die Casa Vicens, die Casa Calvet, die Casa Batlló und die Casa Mila. Aber auch in anderen spanischen Städten – wie zum Beispiel in Leon, in Santander und Astorga – sind Bauten von Antoni Gaudí zu bestaunen.

Am Passeig de Gracia 43 im Stadtteil Eixample im Zentrum Barcelonas steht eines der eigenwilligsten Gebäude der katalanischen Hauptstadt. Es handelt sich hier um die von Gaudí geplante und erbaute „Casa Batlló“. Weitere bekannte Persönlichkeiten wie die Architekten Josep Maria Jujol und Joan Rubió, die Bildhauer Josep Limona, Charles Mani, Joan Matalana und der Keramikkünstler Sebastià Ribó arbeiteten mit Gaudí an diesem Bauwerk zusammen.

Ursprünglich stand an diesem Ort das 1877 fertig gestellte Wohn-und Geschäftshaus des Industriellen Josep Batlló i Casanovas. Dieser Textilhersteller war sehr reich und wünschte sich ein Anwesen, mit dem er Aufsehen erregen und die anderen Mitglieder seiner Familie ausstechen konnte. Deshalb beauftragte er Antonio Gaudí 1904 mit dem völligen Umbau seines Hauses. Gaudí erhielt die vollkommene Freiheit, ein außergewöhnliches und fantasievolles Haus zu gestalten. Zur selben Zeit arbeitete Gaudí an der Sagrada Familia und hatte auch schon andere bekannte Bauten fertiggestellt. Der damals 52 Jahre alte und berühmte Architekt errichtete bis 1906 für Batlló ein einzigartiges Gebäude. Es wird auch heute noch von Architekturbegeisterten und Touristen aus der ganzen Welt besucht. Mittlerweile gehört das Haus der Familie Bernat und wird als Appartementhaus und auch als Museum genutzt. Das Foyer, die Beletage, das Treppenhaus und auch der Dachboden können – genauso wie der Innenhof – besichtigt werden. Seit dem Jahr 1962 steht die Casa Batlló unter Denkmalschutz. Seit 2005 ist sie – wie andere Bauten Gaudís auch – Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.

Wenn man die bekannte Einkaufsstraße Passeig de Gracia entlangschlendert, fällt der Blick unweigerlich auf die Fassade des 32 Meter hohen und knapp 15 Meter breiten Gebäudes. Sie erzählt die Legende des Heiligen Georg, des Schutzpatrons Kataloniens. In den unteren Etagen symbolisieren die an Totenköpfe und Knochen erinnernden Balkone die Opfer des Drachens. Die schmiedeeisernen Balkongitter in der ersten Etage symbolisieren ein Drachenmaul. Am Dachsims und auf der Dachterrasse bilden Keramikziegel in Form von Schuppen den Drachenrücken. Die Treppe ist einem Drachenskelett nachempfunden. Auch der große Innenhof ist sehenswert. Er war früher mit der Beletage, dem Esszimmer der Familie Batlló, verbunden. Hier setzte Antoni Gaudí eine besondere Mosaik-Technik, die Trencadis, ein. Sie besteht darin, Keramik- und Glasscherben wiederzuverwerten. Die Dekoration des Innenhofs erinnert an das blaue Meer, die ockerfarbene Erde und das grüne Gras. Gaudí hat ihn mit sanft geschwungenen und gewölbten Formen dekoriert. Nur wer sich die Zeit für eine Führung nimmt oder die mehrsprachigen Augmented-Reality-Smartguide nutzt, kann die unglaublich vielen Details sehen und auf sich wirken lassen. So lässt sich viel Wissenswertes über das Design und die Architektur Antoni Gaudís erfahren.

Das Museum ist täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Bestellt man seine Eintrittstickets vor, hat man für die Besichtigung ein festes Zeitfenster und kaum Wartezeiten. Aber auch ohne Anmeldung kann das private Museum besichtigt werden. Im zum Museum gehörenden Souvenirshop gibt es jede Menge Kunsthandwerk, Bücher, Schmuck andere hübsche Kleinigkeiten mit Bezug auf Gaudí und die „modernisme catalana“ zu kaufen. Zu bestimmten Anlässen, zum Beispiel während der sogenannten „Magischen Nächte“, werden auf der Dachterrasse Veranstaltungen wie Konzerte oder Flamenco-Abende angeboten. Bestimmte Räume des Gebäudes können auch für private Events und Veranstaltungen gemietet werden. In der Weihnachts- und Neujahrszeit gibt es außerdem Lichtshows an der Gebäudefassade.