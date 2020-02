Hongkonger Aktivist ruft zum Boykott der Berlinale auf

Der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong hat vor dem Hintergrund der Ablehnung des neuen Dokumentarfilms des chinesischen Dissidenten Ai Weiwei bei der diesjährigen Berlinale einen Boykott des Festivals gefordert.

„Die Gesellschaft sollte das Festival boykottieren – um klarzustellen, dass wir an unseren Werten festhalten und dass wir diese Werte über die Strahlkraft von Dollarscheinen stellen“, sagte Wong der „Welt am Sonntag“. Die Filme des Künstlers Ai Weiwei waren wiederholt von der Berlinale abgelehnt worden.

Er selbst hatte dahinter Einflussnahme Chinas und chinesischer Sponsoren vermutet. Die Berlinale-Verantwortlichen haben diese Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen.

„Für mich ist klar, dass Ai Weiwei wegen seines politischen Status nicht zum Festival zugelassen wurde. Die Berlinale-Verantwortlichen haben es bisher nicht geschafft, der Öffentlichkeit überzeugende Erklärungen dafür zu geben – obwohl sie behaupteten, dass es eine Zensur nicht gebe“, sagte Wong.

China greift in Hollywood ein

Die Ablehnung von solchen Filmen habe einen Grund: „Nämlich zukünftige finanzielle Unterstützung zu sichern, indem man alle politischen Dissidenten, die China nicht mag, hinaus drängt“, so der Aktivist weiter. Wong, der sich als Film-Liebhaber unter anderem von der „Avengers“- und der „Star-Wars“-Reihe zu erkennen gab, kritisierte neben der Berlinale auch Hollywood.

Auch die Disney Company und andere große Filmstudios versuchen seit Jahren in China, dem am stärksten wachsenden Kinomarkt der Welt, Fuß zu fassen. Gleichzeitig investieren chinesische Filmstudios in Hollywood und Europa.

China-kritische Stars wie Richard Gere hatten zuletzt beklagt, dass sie deshalb keine großen Rollen mehr bekämen. „Ich habe diese Entwicklung mitverfolgt. Das ist ein weiterer Grund, weshalb internationale Entertainment-Konzerne und ihre Celebrities sich mehr um diese wachsende Bedrohung kümmern sollten, die von China ausgeht“, sagte Wong der „Welt am Sonntag“.

„Ganz gleich, ob es sich nun um Zensur oder indirekte Zensur handelt – das ist etwas, das auch in Hollywood existiert“, so der Aktivist. (dts)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]