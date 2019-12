Zum ersten Mal in Tokio? Diese Attraktionen sind Pflicht

Tokio ist eine Stadt der Gegensätze. Nur an wenigen Orten der Welt lassen sich Tradition und Moderne so nahe Seite an Seite erleben. Die eine Seite der Stadt sind ein Meer von Hochhäusern, ein einzigartiges, farbenfrohes Nachtleben sowie eine Bevölkerung von 10 Millionen Menschen. Die andere Seite sind Jahrhunderte alte Schreine, Gärten voller blühender Kirschbäume und der Gipfel des Fuji, der die Stadt majestätisch überragt. Kein Wunder, dass Tokio zu den Höhepunkten jeder Japan Rundreise zählt. Dabei ist es für Besucher eigentlich unmöglich, die ganze Vielfalt dieser Metropole in einigen Tagen zu entdecken. Wer zum ersten Mal in der Stadt ist, weiß deshalb oft gar nicht, wo er anfangen soll. Einige Stationen sollte sich aber niemand entgehen lassen, der die größte Stadt Japans etwas näher kennenlernen will.

Crêpes in Harajuku

Das Viertel Harajuku ist ein echter Hot Spot der japanischen Jugendkultur. Zahlreiche Trends haben hier ihren Ursprung, und auf den Straßen herrscht zu jeder Zeit ein reges Treiben. Auch eine kulinarische Spezialität hat das Viertel zu bieten. Aber Achtung: Wer auf Diät ist, soll bitte gleich einen weiten Bogen um die Gegend machen. Denn die berühmte Spezialität der Takeshita Street in Harajuku sind Crêpes – und die sind nicht, wie in Deutschland, mit einer hauchdünnen Schicht Nutella bestrichen. Kuchen, Eis, Früchte und Soße gehören zu den beliebtesten Zutaten – oft alle zusammen auf einmal. Bei solchen Portionen dürfte es schwer fallen, die Figur zu halten.

Karaoke singen

Auch der Besuch einer Karaokebar gehört zum Pflichtprogramm bei einem Aufenthalt in Tokio. Karaoke ist in Japan für alle Altersgruppen eine beliebte Freizeitaktivität. Wer nur ungern seine Gesangskünste in der Öffentlichkeit zur Schau stellen möchte, muss sich keine Sorgen machen. Es ist nämlich heutzutage eher üblich, sich mit einer Gruppe von Bekannten in einem separaten Raum niederzulassen. Gelegenheiten hierfür gibt es genug: Große Ketten unterhalten an so gut wie jeder Straßenecke in Tokio ein Karaoke-Center.

Mahlzeit im Maid Café

Einen Crêpe oder eine Karaokebar findet man notfalls auch zuhause – auch, wenn es nicht ganz dasselbe ist. Diese Erfahrung kann man hingegen nur in Japan machen. In einem Maid Café steht nicht das Essen im Vordergrund, sondern vielmehr die Unterhaltung. Und für die ist auf jeden Fall gesorgt. Die Bedienungen sind hier keine schlechtgelaunten Kellner, sondern charmante junge Frauen im Kostüm einer Haushaltshilfe. Sie kümmern sich nicht nur äußerst aufmerksam um ihre Gäste, sondern sorgen auch mit Gesangs- und Tanzeinlagen für ein Café-Erlebnis der anderen Art. Das Programm im Maid-Café ist übrigens 100% jugendfrei.

Einen Tempel besuchen

Nach diesen Ausflügen in das modernen Tokio ist es höchste Zeit für einen Perspektivwechsel. Denn schließlich hat Japan auch eine reiche Geschichte aufzuweisen, die sich über mehrere tausend Jahre zurückverfolgen lässt. Zeugnisse dieser Geschichte finden sich im ganzen Stadtgebiet verstreut in der Form von Tempeln und Schreinen, die oft von wunderschönen Gärten umgeben sind. Die religiösen Gebäude im traditionellen Holz-Architekturstil sind oft hunderte von Jahren alt und verkörpern imposant das kulturelle Erbe des Landes.Bei aller Begeisterung für die Welt von Glanz und Hightech in Tokio gehören sie daher auch zum Pflichtprogramm.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder – falls vergriffen – direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es jetzt auch als E-Book und als Hörbuch

E-Book: Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben.

Hörbuch: Das Hörbuch bieten wir im MP3 Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. Das Hörbuch und das E-Book sind direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected] – es wird auch bald auf Amazon, Audible und iTunes erscheinen.