Großbritannien: Wahlen wurden zur zweiten Brexit-Abstimmung – Greta Thunbergs Wahlaufruf versandet

Europäische Leitmedien hatten über mehrere Jahre hinweg geschrieben, eine zweite Abstimmung über den Brexit wäre infolge des Chaos bei der Umsetzung und weit verbreiteter Reue über den Ausgang der ersten im Juni 2016 angemessen. Entsprechend waren die Unterhauswahlen am Donnerstag (12.12.) in Großbritannien die letzte Chance für die Befürworter eines Verbleibs, das Steuer noch einmal herumzureißen. Am Ende rief auc…