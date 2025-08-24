Kanonen gegen Spatzen: Chinas „Mückenkrieg” deckt systemische Probleme auf

In Südostchina spielt sich gerade die chinesische Version von „Star Wars“ ab: Mosquito Wars – der Mückenkrieg. Aber das ist kein Science-Fiction-Film, sondern knallharte chinesische Realität!

In der Sendung „ Leas Einblick “ wirft die seit rund 30 Jahren in Deutschland lebende chinesische YouTuberin einen genaueren Blick auf seltsame Ereignisse in der Provinz Guangdong.

In der südostchinesischen Provinz Guangdong kämpfen die Behörden mit High Tech und genmanipulierten Riesenmücken gegen einen Virus namens Chikungunya, der das gleichnamige Fieber auslöst.

In diesem Sommer wurden bereits über 10.000 Menschen in China mit dem Virus infiziert – die größte Chikungunya-Welle, die China je gesehen hat.

Seit 2014 werden schon in einer chinesischen Mückenfabrik Woche für Woche Millionen von g enmanipulierten Mücken freigesetzt. Drohnen fliegen am Himmel, im Kampf gegen die Seuchenbringer, während die Behörden Blumenbeete zubetonieren und durch die Abwassernetze ganze Städte unter Wasser setzen. Und die Osmanthus-Bäume der Einwohner? Alles weg!

Warum reagiert das chinesische Regime mit solch drastischen Maßnahmen auf die „Invasion“ – und warum reagiert das auch von der Plage betroffene Indonesien relativ entspannt?

Was ist Chikungunya?

Der Name des Virus kommt aus der Makonde-Sprache in Ostafrika und bedeutet etwa: „Sich vor Schmerzen krümmen“.

Infizierte Menschen bekommen Fieber, Hautausschlag und Schmerzen, die bei manchen Monaten oder sogar Jahre anhalten können.

Allerdings ist die Sterberate mit unter 0,1 Prozent recht niedrig.

Impfungen gegen die Infektion sind erst seit Mitte 2024 erstmals zugelassen, schreibt das Paul-Ehrlich-Institut.

Hotspot in Südostchina

Laut chinesischen Medien sind seit Juni 2025 über 10.000 Fälle gemeldet – vor allem in der 10-Millionen-Stadt Foshan, dem Hotspot der Epidemie.

Bekannt ist Foshan auch in Deutschland, unter anderem durch wegen seiner deutschen Vertretungen bekannter Firmen wie Siemens, Bosch, Henkel, der Freudenberg Gruppe aus Weinheim und zahlreichen anderen deutschen Unternehmen, die ihre Produktionsstätten oder Büros in der betroffenen Region haben.

Schnell kann es gehen, mit solch einer Infektion: einmal einen Streetfood-Spieß essen und plötzlich: *Bzzz*! – infiziert mit einem „Gelenkzerstörer“.

Wen wundert es also, dass die Weltgesundheitsorganisation sagt: Chikungunya ist in 119 Ländern aktiv. Selbst Frankreich hat 800 importierte Fälle der Seuche.

Die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC hat sogar eine Reisewarnung der Stufe 2 herausgegeben.

Guangdong im Kampf gegen die Mückenplage

Die Provinz Guangdong geht in die Vollen! Drohnen schwirren über Parks und Grünflächen in Guangzhou, sprühen Insektizide. In den Stadtteilen Liwan und Haizhu sind sie überall.

Auch tierische Waffen kommen zum Einsatz. In den Gewässern jagen über 5.200 „Mückenfische“ nach Mückenlarven, wobei jeder der Fische im Schnitt pro Tag 438 Larven verschlingt.

Das absolute Highlight ist die „Mücken-gegen-Mücken“-Technologie.

In Bezirk Huangpu der Provinzhauptstadt Guangzhou steht die größte Mückenfabrik Asiens. Sie ist seit 2014 im Einsatz und kein Notfallprojekt, sondern ein Hightech-Zentrum. Konzipiert wurde es von der Sun-Yat-sen-Universität in Guangzhou und der Michigan State University in den USA – ursprünglich gegen Dengue-Fieber, jetzt auch gegen Chikungunya.

Wie genau läuft das ab?

Die Fabrik züchtet täglich Millionen männlicher Riesenmücken, die durch Strahlung oder Genmanipulation unfruchtbar gemacht werden. Diese „Junggesellen-Mücken“ paaren sich mit weiblichen Mücken, aber die Eier schlüpfen nicht – eine gezielte Sabotage der Mückenpopulation!

Die Mückenfabrik setzt wöchentlich fünf Millionen manipulierte Mücken in städtischen Gebieten frei, das sind etwa 700.000 pro Tag.

Stellt euch vor: Zahlreiche Drohnen und 700.000 „Single-Mücken“ ziehen täglich los, um die Mücken-Weibchen zu verwirren – das ist Mückenbekämpfung auf „James Bond“-Niveau!

Aber klappt das wirklich – oder ist das zu schön, um wahr zu sein?

Die Evolution der „Super-Mücken“

Nach Angaben von chinesischen Experten in den chinesischen Medien sind die Mücken von Guangdong zu 100 Prozent resistent gegen Insektizide – je mehr gesprüht wird, desto hartnäckiger werden sie!

Das bedeutet, dass die Mücken weiterleben, aber die Blumenbeete der Einwohner, ihre Zimmerpflanzen, Litschi- und Osmanthus-Bäume, alles ist futsch.

Doch die Geschichte wird noch absurder: Weil in Foshan die Blumenbeete mit Beton versiegelt wurden, um stehendes Wasser zu verhindern, sehen jetzt die „Grünflächen“ aus wie Parkplätze.

Die Anwohner beklagen, dass die Behörden zwar Anti-Mücken-Netze an Abwasserkanälen montiert haben, aber wenn es regnet, kann das Wasser nicht abfließen – die Stadt wurde zu einem „Venedig Asiens“.

Videos in den sozialen Medien zeigen Autos, die wie U-Boote im Wasser treiben. Die Kommentare sprechen das Versagen eindeutig an: „Die Mücken leben, aber mein Auto ist abgesoffen!“ Ein anderer schreibt: „Ob die Mücken tot sind? Keine Ahnung, aber ich bin schon halb vergiftet!“

Der Behörden-Irrsinn geht noch weiter: 100 Kilometer weiter östlich, in der Stadt Dongguan, müssen die Einwohner alle zwei Tage das Wasser in Aquarium wechseln – selbst der Glücksbambus wird konfisziert.

Manche Behörden konfiszieren Nutztiere, manche drohen mit Strom- und Wassersperren.

In Guangzhou wurde wegen eines einzigen Falls eine ganze Straße Zwangs-besprüht – und wer nicht da war, bekam die Tür von einem Schlosser geöffnet.

Der US-Fernsehsender New Tang Dynasty berichtet von nächtlichen Bluttests für Anwohner. Wer sich weigert, dem drohen Strafen von umgerechnet bis zu 14.000 US-Dollar.

Stellt euch vor: Euer geliebter Osmanthus-Baum wird gefällt, euer Garten wird zubetoniert, und bei Regen steht ihr knöcheltief im Wasser! Dazu Mückenspray-Wolken überall.

Chinas extreme Maßnahmen sind systembedingt

Bei all diesen Betrachtungen stellt man sich unweigerlich die Frage: Warum setzt China auf solche extremen Maßnahmen?

Das hat tiefere Wurzeln.

In den 1950ern startete China die „Vier-Schädlinge-Kampagne“, um Spatzen, Ratten, Fliegen und Mücken auszurotten.

Das Ergebnis war eine ökologische Katastrophe: Ohne Spatzen explodierten die Heuschrecken-Populationen, die wiederum die Ernten zerstörten.

Diese „Null-Toleranz“-Politik ist tief im kommunistischen China verwurzelt: Alles muss weg, koste es, was es wolle.

Auch bei Corona fuhr China diese Strategie. Zwar dämmte die „Null-Covid“-Politik” das Virus ein, aber die Lockdowns und Zwangsquarantänen lähmten zugleich die Wirtschaft und schränkten die wenigen Freiheiten der Bevölkerung vollends ein.

Bei Chikungunya greift man wieder zu den harten Bandagen: Zwangseinweisungen, nächtliche Bluttests, horrende Geldstrafen, zubetonierte Beete und Grünflächen.

Dieser „Alles-ausrotten“-Hammer der Kommunistischen Partei Chinas scheint immer „alles oder nichts“ zu fordern: bei Viren, bei Mücken, bei Spatzen.

Geht es auch anders? Durchaus. Indonesien hat 2025 Hunderttausende Chikungunya-Fälle – weit mehr als China. Doch Mücken bekämpfende Drohnen oder zubetonierte Gärten sucht man dort vergeblich. Auch werden keine Bäume deswegen gefällt.

Indonesien setzt auf Aufklärung: Die Menschen beseitigen stehendes Wasser, nutzen Moskitonetze und -sprays.

Warum der Unterschied?

Erstens: Moskitokrankheiten sind in Indonesien Alltag – und die Regierung und die Bürger sehen keinen Grund für einen „Krieg“.

Zweitens: Indonesiens Kultur fördert Gemeinschaftsarbeit statt zentraler Zwangsmaßnahmen.

Das ist vielleicht nicht so „effizient“, aber es vermeidet Dramen wie überflutete Städte oder hohe Geldstrafen für die Menschen.

Man fragt sich: Ist es wichtiger, Mücken, Viren oder Spatzen komplett auszurotten, oder sollten wir alles zwischen Gesundheit und Freiheit ausbalancieren? Vielleicht schützt ein sanfter Ansatz unsere Gesundheit, ohne die kleinen Freuden des Lebens zu opfern – wie den Osmanthus-Baum vor der Tür.

Drohnen, eine Mückenfabrik, die seit über zehn Jahren Woche für Woche fünf Millionen Mücken freisetzt, zubetonierte Beete und überflutete Städte – Guangdongs Mückenkrieg ist eine Lektion für sich – doch die Wurzel des Problems liegt im System.

(redaktionelle Bearbeitung: sm)