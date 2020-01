Österreich: Wie lange hält Schwarz-Grün? Schwache Opposition bietet vorerst Startvorteil

Am heutigen Samstag (4.1.) soll der außerordentliche Bundeskongress der Grünen in Österreich die letzte Hürde vor der Vereidigung der schwarz-grünen Koalition unter Sebastian Kurz beseitigen. Eine Mehrheit für die Vereinbarung gilt trotz einzelner Misstöne in Teilen der Basis als wahrscheinlich.

Immerhin gehörten die Grünen noch nie einer österreichischen Bundesregierung an – und die Aussicht auf ein eigenes „Klimaschutz“-Ministerium kommt den meisten Ökosozialisten auch in Österreich wie die Erfüllung eines Traumes vor.

Dazu haben die Grünen mit dem geplanten Transparenzpaket ein weiteres wichtiges Anliegen ihres Publikums im Regierungsprogramm verankern können. Dass sie dafür der ÖVP als der wesentlich stärkeren Partei die Schlüsselministerien überlassen und eine restriktive Migrationspolitik akzeptieren, soll den Eindruck vermitteln, dass man es bei den Grünen mit einer Partei zu tun habe, die zur Realpolitik fähig sei.

Grünen-nahe Muslime fügen sich in ihr Schicksal

Im Zweifel ließ man sogar die kleine muslimische Unterstützergruppe über die Klinge springen, die sich jetzt – wie der Herausgeber des „Islamophobie-Reports“, Farid Hafez – das Kopftuchverbot an Schulen bis zum 14. Lebensjahr schönreden muss. Wie die „Krone“ berichtet, lautet der dazugehörige Narrativ nun, eine Koalition aus Volkspartei und FPÖ hätte noch weitergehende Verbote angestrebt.

In der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) bilanziert Ivo Mijnssen das Ergebnis der Koalitionsgespräche wie folgt:

Es gelang, dank viel Disziplin, Pragmatismus und Arbeitsteilung. Es sind komplexe Probleme, für deren Lösung ein langer Atem ebenso nötig ist wie ein breiter Konsens. Angesichts der politischen Sprengkraft dieser Themen im europäischen Kulturkampf kann ein besonnener, kluger und verantwortungsvoller Ansatz in der neuen Regierungskoalition der Diskussion nur guttun.“

Auch Grünen-Chef Werner Kogler erklärte am Mittwochabend (1.1.), die Dialogbereitschaft, die beide Parteien bewiesen hätten, sei ein „Vorbild für die Überwindung gesellschaftlicher Gräben in Österreich“. Die Koalition vertrete ländliche Wähler ebenso wie urbane, progressive wie wertkonservative. Arbeite die neue Regierung gut, könne sie diese einander wieder näherbringen.

Pakt bildet „realpolitische Verhältnisse ab“

Die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle äußert gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“, es sei keine Überraschung, dass sich im Regierungsprogramm insgesamt „natürlich die ÖVP als weitaus stärkere Partei durchgesetzt hat“. Der Pakt bilde die realpolitischen Verhältnisse ab.

Als mögliche Konfliktlinien sieht Stainer-Hämmerle, dass „die Frauenagenden bei der ÖVP gelandet sind und sich in diesem Bereich auch nicht viel im Regierungsprogramm findet“. Unruhe könne auch das Festhalten an der Bundesbetreuungsagentur auslösen, mit der private Hilfsorganisationen im Asylbereich ausgehebelt würden.

Die NZZ sieht ein Risiko darin, dass die Grünen nervös werden könnten, wenn wie so oft der kleinere Regierungspartner bei künftigen Neuwahlen abgestraft werde, weil er während der Regierungszeit das Rennen um die öffentliche Aufmerksamkeit verliere. Die Grünen hätten diesbezüglich möglicherweise den Vorteil, dass sie als Klientel- und Ideologiepartei über einen Wählerstamm verfügen, der der Partei unabhängig von der politischen Großwetterlage die Treue hält. Dieser ist jedoch, wie das Ergebnis der Nationalratswahlen 2017 zeigte, deutlich geringer als etwa in Deutschland.

Schwäche von SPÖ und FPÖ hilft der neuen Koalition

In der ÖVP könnte es hingegen zu Irritationen kommen, sobald sich „Klimaschutz“-Maßnahmen im Lebensstandard und im Geldbeutel von Kernschichten aus Landwirtschaft und Industrie bemerkbar machten.

Derzeit haben die Koalitionsparteien nicht viel zu befürchten. In den Medien haben schwarz-grüne Experimente auch in Österreich einen breiten Rückhalt, selbst die Boulevardpresse verhält sich derzeit kooperativ. Zudem befinden sich die größten Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ in einer tiefen Krise. Sollte Ex-FPÖ-Chef HC Strache ein neues Parteiprojekt unterstützen, würde dies der Opposition zumindest zu Beginn stärker schaden als der zuletzt erfolgsverwöhnten ÖVP.

Es bleibt jedoch ungewiss, ob sich die Grünen dauerhaft in ihre Rolle als Juniorpartner und Mehrheitsbeschaffer einer Partei zu fügen bereit sind, die noch vor kurzem zu ihren erklärten Feindbildern gehört hatte.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wirtschaftskrisen können geschaffen und genutzt werden, um Aufstände und Revolutionen zu fördern. Sozialistische Bewegungen werden in Krisenzeiten leicht als „Retter“ angesehen. Wenn Politiker in demokratischen Ländern verzweifelt nach Lösungen suchen, schließen sie oft einen Pakt mit dem Teufel und lenken ihre Länder allmählich in Richtung „Big Government“ (ein übermäßig großer Verwaltungsapparat) und sozialistischer Hochsteuerpolitik.

Die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre war der kritische Augenblick, in dem Europa und die Vereinigten Staaten den Weg zu „Big Government“ und dem weit verbreitetem Interventionismus einschlugen. Die Finanzkrise im Jahr 2008 wirkte sich ebenfalls günstig für die Ausweitung einer linksgerichteten Politik aus.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]